ΝΑΤΟ: Συνομιλία Στόλτενμπεργκ – Κρίστερσον για την Ουκρανία και την ένταξη της Σουηδίας στη συμμαχία

Για την περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας συνομίλησαν ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ κάνοντας λόγο στο δικαίωμα του Κιέβου να «για να υπερασπιστεί το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα».

«Αναφερθήκαμε επίσης στη σημασία της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο ΓΓ της Συμμαχίας.

Spoke with @SwedishPM Ulf Kristersson on how we can further strengthen our support for #Ukraine to uphold its right to self defence. We also addressed the importance of completing #Sweden's #NATO membership process.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 25, 2023