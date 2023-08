Αυτή είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή για την ανθρώπινη υγεία

Μεγαλύτερους κινδύνους για την παγκόσμια υγεία από το κάπνισμα και το αλκοόλ ενέχει η ατμοσφαιρική ρύπανση, βάσει έρευνας του Ινστιτούτου Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου του Σικάγο (EPIC), το οποίο στέκεται επίσης στο μειωμένο ύψος κονδυλίων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, σε σύγκριση με εκείνο που προορίζεται για την αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση με τίτλο Δείκτης Ζωής για την Ποιότητα του Αέρα (AQLI) και όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο, η ρύπανση από λεπτά αιωρούμενα σωματίδια -που προκαλείται από τις βιομηχανικές εκπομπές, από τις εκπομπές των οχημάτων, από τις δασικές πυρκαγιές και από άλλους παράγοντες- παραμένει η «σοβαρότερη εξωγενής απειλή για την δημόσια υγεία».

Αν η παγκόσμια κοινότητα μείωνε δια παντός αυτούς τους ρύπους ώστε να επιτύχει το όριο που θέτουν οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τότε ο μέσος άνθρωπος θα πρόσθετε 2,3 χρόνια στο προσδόκιμο ζωής του, κατά τα στοιχεία που συγκέντρωσε το EPIC το 2021.

Τα αιωρούμενα σωματίδια συνδέονται με νόσους των πνευμόνων, καρδιακές νόσους, εγκεφαλικά και καρκίνο. Συγκριτικά, η χρήση προϊόντων καπνού μειώνει το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής κατά 2,2 χρόνια ενώ ο παιδικός και ο μητρικός υποσιτισμός ευθύνονται για μια μείωση 1,6 ετών.

Η Ασία και η Αφρική είναι εκείνες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα έχοντας μάλιστα τις χειρότερες υποδομές για να παρέχουν στους πολίτες εγκαίρως και με ακρίβεια ενημερωτικά στοιχεία. Επιπλέον, λαμβάνουν πολύ μικρό -από το ήδη περιορισμένο- μερίδιο για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του αέρα. Για παράδειγμα, ολόκληρη η αφρικανική ήπειρος λαμβάνει λιγότερα από 300.000 δολάρια.

Παγκοσμίως, η Νότια Ασία είναι η περιοχή που πλήττεται περισσότερο. Το Μπανγκλαντές, η Ινδία, το Νεπάλ και το Πακιστάν είναι κατά σειρά οι πρώτες τέσσερις πιο μολυσμένες χώρες.

Σύμφωνα με την μοντελοποίηση δεδομένων που έκανε το EPIC, οι κάτοικοι του Μπανγκλαντές – όπου το μέσο επίπεδο έκθεσης σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια υπολογίζεται σε 74 μg/m3 – θα μπορούσαν να δουν να αυξάνεται κατά 6,8 χρόνια το προσδόκιμο ζωής τους εάν το όριο ρύπανσης μειωνόταν στα 5 μg/m3, το επίπεδο που συνιστάται από τον ΠΟΥ.

Η πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, θεωρείται «η πιο μολυσμένη μεγαλούπολη στον κόσμο», με μέσο ετήσιο ρυθμό 126,5 μg/m3.

