Nissan – Honda: Ένα βήμα πιο κοντά στη συγχώνευση – Υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης

Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης, καθώς και ότι το μικρότερο μέλος της συμμαχίας Nissan, η Mitsubishi Motors, συμφώνησε επίσης να συμμετάσχει στις συνομιλίες για την ενοποίηση των επιχειρήσεων.

«Αναμένουμε ότι εφόσον αυτή η συγχώνευση πραγματοποιηθεί, θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία σε μια ευρύτερη πελατειακή βάση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nissan, Μακότο Ουτσίντα, σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο αναφέρει πως οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες φαίνεται να έχουν μείνει πίσω σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα και προσπαθούν να μειώσουν το κόστος και να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο.

Όπως αναφέρει το AP, μια συγχώνευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα μεγαθήριο αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων με βάση την κεφαλαιοποίηση των τριών αυτοκινητοβιομηχανιών. Από κοινού, η Honda και η συμμαχία της Nissan με τη γαλλική Renault SA και τη Mitsubishi Motors θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν την Toyota και τη γερμανική Volkswagen. Η Toyota έχει συνάψει συνεργασίες στον τομέα της τεχνολογίας με τις Mazda και Subaru.

