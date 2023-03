ΗΠΑ: Καμπανάκι Πάουελ για αύξηση του βασικού επιτοκίου και πάνω από το 5,1%

«Το τελικό επίπεδο των επιτοκίων είναι πιθανόν να είναι υψηλότερο από το αναμενόμενο», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, καθώς ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ κατέγραψε νέα άνοδο τον Ιανουάριο.

Η τράπεζα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μεγαλύτερα και γρηγορότερα βήματα εάν το σύνολο των εισερχόμενων πληροφοριών υποδηλώνει ότι απαιτούνται σκληρότερα μέτρα για τον έλεγχο του πληθωρισμού, είπε ο Πάουελ μιλώντας σε Επιτροπή της Γερουσίας.

Το βασικό επιτόκιο της Fed, το οποίο αυξάνεται εδώ και έναν χρόνο με στόχο να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, μπορεί να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και πέραν του 5,1%, που οι αξιωματούχοι της ομοσπονδιακής τράπεζας θεωρούσαν μέχρι «ταβάνι» είπε ο πρόεδρός της Federal Reserve.

«Τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα είναι ισχυρότερα από τα αναμενόμενα τόνισε επίσης ο Πάουελ

Η Fed είχε δημοσιοποιήσει τις προηγούμενες προβλέψεις της τον Δεκέμβριο και θα τις επικαιροποιήσει στις 21-22 Μαρτίου, στην επόμενη σύνοδό της. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα προχώρησε αρχικά σε ισχυρές αυξήσεις των επιτοκίων αλλά από την 1η Φεβρουαρίου χαλάρωσε ελαφρώς τον ρυθμό, ανακοινώνοντας αύξηση μόνο 0,25%. Η τάση μπορεί να ανατραπεί, προειδοποίησε ο Πάουελ, και ο ρυθμός της αύξησης να επιταχυνθεί και πάλι.

«Αν και ο πληθωρισμός μετριάστηκε τους τελευταίους μήνες, η διαδικασία μείωσής του στο 2% θα είναι μακρά και πιθανόν απότομη», σημείωσε εξάλλου ο επικεφαλής της Fed.

