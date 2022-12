Λαγκάρντ: Θα συνεχίσουμε τις αυξήσεις επιτοκίων με σταθερό ρυθμό

«Αυξάνουμε τα επιτόκια και θα συνεχίσουμε να τα αυξήσουμε κι άλλο» μέχρι να υποχωρήσει ο πληθωρισμός, είναι το μήνυμα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ.

Η Λαγκάρντ δεσμεύεται ότι η ΕΚΤ «θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν» για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και εκτιμάει ότι «θα τα καταφέρει». «Αυξάνουμε τα επιτόκια και θα τα αυξήσουμε κι άλλο, με σταθερό ρυθμό, μέχρι να διαμορφωθούν σε ένα επίπεδο που θα διασφαλίζει ταχεία επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%», σημειώνει με σε βιντεοσκοπημένο εορταστικό μήνυμά της.

Ο αυξημένος πληθωρισμός «πλήττει τους πάντες, κυρίως τους φτωχούς». «Υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μειώσουμε τον πληθωρισμό», λέει η Κριστίν Λαγκάρντ, προσθέτοντας ότι «ο τρομερός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και του λαού της», με την αλυσίδα των ανθρώπινων δεινών, «προκάλεσε την αύξηση των τιμών της ενέργειας, οδηγώντας επίσης σε εκτόξευση του πληθωρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη».

The past year has challenged us more than we could have imagined. During this holiday period, I hope you will share moments of joy and celebration with your loved ones.

I wish you a happy start to 2023. pic.twitter.com/SH29T4OPSh

— Christine Lagarde (@Lagarde) December 23, 2022