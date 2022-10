Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του International Propeller Club of the United States

Το φετινό Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του International Propeller Club of the United States ολοκληρώθηκε με επιτυχία την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, ενώπιον εκατοντάδων αντιπροσώπων από όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου συζητήσεων και κεντρικών ομιλιών από αξιωματούχους της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Πρεσβείας των ΗΠΑ, εκπροσώπους της Γερουσίας, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ηγέτες του κλάδου της ναυτιλίας, εμβληματικούς βετεράνους της ελληνικής ναυτικής κληρονομιάς και άλλες προσωπικότητες.

Η τριήμερη εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Propeller Club Πειραιά, συγκέντρωσε στην Αθήνα εκπροσώπους από 72 Club του International Propeller Club.

Ο Κωστής Φραγκούλης, Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, άνοιξε την εκδήλωση και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο του International Propeller Club of the United States James Patti, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα George James Tsunis και τον Πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργο Πατέρα.

Άκρως συναρπαστική ήταν η κεντρική ομιλία που πραγματοποίησε ο brand strategist Peter Economides, ο οποίος μίλησε για τον σημαντικό ρόλο της ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία και την καθημερινή μας ζωή, δίνοντας παραδείγματα και αναφέροντας ότι η βιομηχανία πρέπει να προωθηθεί ώστε οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να κατανοήσουν τη ζωτική της σημασία. «Χωρίς ναυτιλία δεν υπάρχουν αγορές», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι η ηγετική θέση της Ελλάδας στον κλάδο και η παγκόσμια οικονομική ισχύ των ΗΠΑ μάλλον επιβάλλουν μια Συμβίωση και των δύο.

Ανάμεσα στις σημαντικές στιγμές του Συνεδρίου ήταν και η παρουσίαση από την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον ναυτιλιακό τομέα, η οποία διευκρίνισε ότι οι σχετικές ρυθμίσεις θα ισχύουν για πλοία άνω των 5.000 τόνων.

«Θέσαμε τους στόχους μείωσης των εκπομπών του κλάδου σε ένα φιλόδοξο επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο έως το 2050 στοχεύουμε σε μείωση 80% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2022. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί», είπε η κα Καϊλή και πρόσθεσε: «Από το 2030 θα υπάρχει επίσης η υποχρέωση για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και για τα επιβατηγά πλοία να χρησιμοποιούν τεχνολογίες παράκτιας ενεργειακής υποστήριξης ή άλλες τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών όταν ελλιμενίζονται σε λιμάνια κρατών-μελών της Ε.Ε.».

Η Ολυμπία Κ. Αναστασοπούλου, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, στη δική της ομιλία εστίασε στη σημασία του κλάδου του yachting για τα έσοδα του ελληνικού τουρισμού: «Ειλικρινά πιστεύω ότι τώρα είναι η ώρα για μια εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό και το yachting σε μια νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια, πολλαπλές κρίσεις και διασυνδεδεμένα δίκτυα των εμπλεκόμενων μερών», είπε.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Γερουσιαστής Λεωνίδας Ραπτάκης, με την ομιλία του έστειλε ένα μήνυμα στην πατρίδα του: «Οι νομοθέτες θα πρέπει να συνεργαστούν με τη ναυτιλία για το μέλλον», σημείωσε, καθώς αναφέρθηκε στο θέμα της απόκλισης μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των συμφερόντων του κλάδου.

Ο Σπύρος Πολέμης, πρώην Πρόεδρος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS), της διεθνούς ένωσης ιδιοκτητών εμπορικών πλοίων, καθώς και της «αδελφής» του οργάνωσης, της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ομοσπονδίας, κλήθηκε στο βήμα για να μοιραστεί μια άκρως συγκινητική ιστορία για τη συμμετοχή του στη μετατροπή του Hellas Liberty σε ένα πλωτό μουσείο αγκυροβολημένο στον Πειραιά από το 2010. Το ιστορικό σκάφος ανήκει στην οικογένεια των πλοίων Liberty, τα οποία αποκαλούνται πλοία που κέρδισαν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και συνδέονται στενά με τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση και εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Γενικός Επιθεωρητής του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος, Υποναύαρχος Αριστείδης Πανταζόγλου, ο οποίος εκφώνησε ομιλία εκ μέρους του Διοικητή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχου Γεωργίου Αλεξανδράκη.

Η εκδήλωση προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και πλήθος δημοσιευμάτων σε όλο τον κόσμο, χάρη στις συναρπαστικές συζητήσεις που έγιναν στα έξι δυναμικά πάνελ του προγράμματος, στα οποία συμμετείχαν σχεδόν 20 ξένοι και άλλοι τόσοι Έλληνες ομιλητές. Σε αυτές καλύφθηκε κάθε πτυχή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος της ναυτιλίας σήμερα: από τον αντίκτυπο των τρεχόντων γεωπολιτικών γεγονότων έως τον ρόλο των λιμανιών σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και από τον ρόλο της ψηφιοποίησης και τον αντίκτυπο που θα έχουν οι κανονισμοί για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα στο μέλλον των φορέων εκμετάλλευσης και των ναυλωτών και τη βιωσιμότητα του κλάδου έως το ζήτημα της αναβάθμισης δεξιοτήτων τόσο για νέους όσο και για έμπειρους ναυτικούς.

Η διάμεση ηλικία των συμμετεχόντων στο Συνέδριο μειώθηκε σημαντικά από την επίσκεψη 75 μελών του νεοσυσταθέντος Junior Club του Propeller Club, Πειραιά, τα οποία έτυχαν επίσημης υποδοχής από τον Πρόεδρο του Club Κωστή Φραγκούλη, την Γενική Γραμματέα Δανάη Μπεζαντάκου και την Δωροθέα Ιωάννου, Προεδρεύουσα της Επιτροπής Ναυτιλιακής Εκπαίδευσης και Νέας Γενιάς, πριν παρευρεθούν στο Student Port Meeting και στα εργαστήρια Ευκαιριών Σταδιοδρομίας στη Ναυτιλία.

Το Propeller Club Πειραιά παρέλαβε το νέο International President’s Award for Excellence. Ο νυν Πρόεδρος του International Propeller Club James Patti, μαζί με τους προηγούμενους προέδρους, Niels Aalund, Wade Wetherington, Joel Whitehead και Rockney Nigretto, ανακηρύχθηκαν επίτιμα μέλη του Propeller Club του Πειραιά κατά τη διάρκεια τελετής στο εορταστικό δείπνο που πραγματοποιήθηκε την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο τίμησε, επίσης, προσωπικότητες και οργανισμούς με τα ετήσια βραβεία του, ανακηρύσσοντας την Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού ως Ναυτιλιακή Προσωπικότητα της Χρονιάς, το ιδρυτικό στέλεχος του Propeller Club του Μπιλμπάο Geraldo Tiedemann ως Πρόσωπο της Χρονιάς για το International Propeller Club και το Propeller Club του Σιάτλ ως Propeller Club Port της Χρονιάς. Τα βραβεία απένειμε ο James Patti.

Στο πλαίσιο επίσκεψης των προσκεκλημένων του 96ου Ετήσιου Συνεδρίου του International Propeller Club of the United States στο Λιμάνι του Πειραιά, ο James Patti, Πρόεδρος του International Propeller Club of the United States, απένειμε τιμητική πλακέτα στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, παρουσία του Κωστή Φραγκούλη, Προέδρου του International Propeller Club, Port of Piraeus, της Δανάης Μπεζαντάκου, Γενικής Γραμματέως του International Propeller Club, Port of Piraeus και αντιπροσώπων από Propeller Clubs του εξωτερικού.

Κατά τη διάρκεια του εορταστικού δείπνου, που είχε... άρωμα Ελλάδας, ο Κωστής Φραγκούλης, Πρόεδρος του Propeller Club, Πειραιά και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, μίλησε για τη σημασία της εκδήλωσης για την Ελλάδα και τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Ο κ. Φραγκούλης εξελέγη 2ος Αντιπρόεδρος του International Propeller Club of the United States κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Συνάντησης Προέδρων των Club (Second Port Presidents Meeting and Installation of Officers), την οποία ακολούθησε η τελετή ορκωμοσίας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του International Propeller Club.

«Το Συνέδριό μας ήταν ένα εκπληκτικό γεγονός, που έφερε κοντά τον κόσμο της ναυτιλίας στο σπίτι της παγκόσμιας ναυτιλίας, την Ελλάδα. Είναι τιμή μας που είχαμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε τόσους πολλούς αντιπροσώπους και αξιωματούχους από όλο τον κόσμο, για να μάθουν, να δικτυωθούν και να χαρούν ο ένας την παρουσία του άλλου, αλλά και να περάσουμε λίγες μέρες κάτω από τον εντυπωσιακό γαλάζιο ουρανό της Αθήνας επισκεπτόμενοι μερικούς από τα πιο εμβληματικούς πολιτιστικούς χώρους», δήλωσε ο κ. Φραγκούλης.

Ο ίδιος πρόσθεσε «Προσωπικά, με τιμά βαθιά η εκλογή μου ως 2ος Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, νιώθω υπερήφανος και χαρούμενος και για το President’s Award for Excellence που λάβαμε ως Propeller Club, Πειραιά, το οποίο έρχεται μετά την περσινή μας ανάδειξη ως Propeller Club της Χρονιάς, διακρίσεις που δείχνουν την πολύ καλή και συστηματική δουλειά που γίνεται στο Club μας».

To 96ο Διεθνές Συνέδριο του International Propeller Club of the United States υποστήριξαν περισσότερες από 20 εταιρείες και οργανισμοί οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα τομέων από τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ευχαριστούμε θερμά τον Αδαμάντινο Υποστηρικτή μας, American P&I Club, τους Πλατινένιους Υποστηρικτές μας, Drylog και PPG, τους Χρυσούς Υποστηρικτές μας, Diaplous Group, Franman, Marichem Marigases Worldwide Services, Propeller Club, Port Of Charleston, Sekavin, Wingu Suite και τους Αργυρούς Υποστηρικτές μας, American Bureau of Shipping, Charterwell Maritime S.A, Diana Shipping Services, Furuno Hellas, Jotun, Latsco Shipping Limited, M/Maritime, Marine Support, Maritime Endeavors Shipping Company, Onex Shipyards & Technologies Group, Seanergy, The Marshall Islands Registry και V.Ships.