Τα deals που αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη - Πολυεθνικοί όμιλοι στην πρώτη γραμμή

Στο στόχαστρο των πολυεθνικών κολοσσών του χώρου μπαίνει ο τουριστικός χάρτης της Ελλάδας, καθώς μετά από δύο χρόνια ισχυρής υποχώρησης λόγω της πανδημίας οι προοπτικές για τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας διαγράφονται πιο αισιόδοξες από ποτέ.

Η πλέον πρόσφατη στρατηγική συνεργασία του ομίλου San/Ikos με τον διεθνή θεσμικό επενδυτή GIC αποτυπώνει ένα μόνο μέρος των τεκταινόμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, αφού τα deals και οι επενδύσεις που προγραμματίζονται είναι πολλά.

Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της San/Ikos με την GIC, προβλέπεται ότι η GIC γίνεται βασικός μέτοχος του ομίλου μαζί με τη διοικητική του ομάδα. Για τη συναλλαγή αυτή, η αξία του ομίλου Sani/Ikos αποτιμάται στα 2,3 δισ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’ τριμήνου 2022 και υπόκειται σε συνήθεις κανονιστικές εγκρίσεις.

Η νέα στρατηγική συμμαχία με την GIC θα ενισχύσει περαιτέρω τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση του φιλόδοξου 5ετούς επενδυτικού πλάνου του Ομίλου Sani/Ikos, ύψους άνω των 900 εκατ. ευρώ, που θα συμβάλει στη στήριξη των τοπικών οικονομιών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη Μεσόγειο.

Από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά είναι προφανές ότι οι μεγάλοι διεθνείς παίκτες αναζητούν θέση στην ελληνική αγορά, η οποία επανακάμπτει δυναμικά. Ενδεικτικά της δυναμικής αυτής είναι τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας GBR Consulting, βάσει των οποίων τα ξενοδοχεία που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα κάποιας διεθνούς αλυσίδας παρουσίασαν το 2021 άνοδο σε ποσοστό 95% σε σύγκριση με το 2016, ενώ τα πεντάστερα ξενοδοχεία αυξήθηκαν από 53% το 2016 σε 73% το 2021.

Ποιοι παίρνουν θέση στην Ελλάδα

Αυτή τη στιγμή, η Hilton, η Marriott, η Radisson, η Accor, η Brown, η Fattal και η Hyatt ισχυροποιούν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά με νέα πολυτελή σήματα, ενώ δύο από τα πιο ισχυρά διεθνώς ξενοδοχειακά brands, η Mandarin Oriental και η One&Only, προετοιμάζουν τη δική τους παρουσία στην Ελλάδα.

Hilton

Στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των ξενοδοχείων που φέρουν κάποιο από τα brands της επί ελληνικού εδάφους προχωρά με δύο deals η Hilton, μία από τις πλέον ισχυρές ξενοδοχειακές αλυσίδες του κόσμου.

Η συμφωνία με την Ιονική Ξενοδοχειακή, ιδιοκτήτρια του ακινήτου όπου μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε το Hilton Athens, θα φέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα δύο πολυτελή brands της διεθνούς αλυσίδας, τα Conrad και Waldorf Astoria, που θα κάνουν πρεμιέρα το 2024 έπειτα από την ανάπλαση του εν λόγω χώρου.

Η ανακατασκευή του κτηριακού συγκροτήματος περιλαμβάνει τη δημιουργία του νέου πολυτελούς ξενοδοχείου με το σήμα Conrad που θα διαθέτει 280 δωμάτια και σουίτες, και την ανάπτυξη 50 πολυτελών κατοικιών, οι οποίες θα λειτουργήσουν υπό τα brands Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences της Hilton. Η επένδυση θα ανέλθει στα 130 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στόχος των ιδιοκτητών είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου αναπτυξιακού μοντέλου μικτής χρήσης, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της Αθήνας αλλά και για τους επισκέπτες της, και θα ανταποκρίνεται στην όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για ιδιωτικές κατοικίες που προσφέρουν υψηλού επιπέδου φιλοξενία.

Το δεύτερο deal της Hilton είναι με τον όμιλο SCD LTD και προβλέπει την άφιξη ενός ακόμη σήματος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, του Hampton by Hilton. Το Hampton by Hilton Piraeus στο Μικρολίμανο, μία μονάδα δυναμικότητας 83 δωματίων, θα λειτουργήσει έπειτα από την ανακαίνιση ύψους 5,5 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, το 2024 θα λειτουργήσει και πάλι το ιστορικό Πεντελικόν, ως ένα από τα ξενοδοχεία της συλλογής Curio από τη Hilton. Στο Πεντελικόν, ο όμιλος SCD θα πραγματοποιήσει επένδυση ύψους 18 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεών του εν όψει του rebranding του, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, το οποίο θα είναι δυναμικότητας 117 δωματίων.

Η επέκταση της Hilton συνεχίζεται και στη Σαντορίνη, με το Sea Breeze Santorini Beach Resort, το οποίο επίσης εντάσσεται στη συλλογή Curio by Hilton και λειτούργησε τους προηγούμενους μήνες. Το ξενοδοχείο των 37 δωματίων με την ιδιωτική παραλία σηματοδότησε το ντεμπούτο της Hilton στο κυκλαδίτικο νησί, έπειτα από την υπογραφή της franchise συνεργασίας με την εταιρεία Alexandros Ltd.

Marriott

Το brand W στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Costa Navarino, έφερε για πρώτη φορά φέτος η Marriott, ένας από τους κολοσσούς στον χώρο της φιλοξενίας διεθνώς, έπειτα από συμφωνία με την ΤΕΜΕΣ.

Το W Costa Navarino υποδέχτηκε τους πρώτους επισκέπτες του το καλοκαίρι και αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στην αλυσίδα των W Escapes στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας την είσοδο της W Hotels Worldwide στην Ελλάδα. Το νέο ξενοδοχείο βρίσκεται στο Navarino Waterfront, τη νέα περιοχή ανάπτυξης του Costa Navarino, σε μία παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων και διαθέτει 246 μοντέρνα δωμάτια, σουίτες και βίλες, πολλές από τις οποίες με ιδιωτικές πισίνες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Marriott έχει ήδη παρουσία στο Costa Navarino με δύο ακόμα brands της: το The Westin Resort Costa Navarino, το οποίο προσφέρει σε επισκέπτες και οικογένειες δραστηριότητες ευεξίας και το The Romanos, a Luxury Collection Resort, ένα σήμα που πρεσβεύει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Είχε προηγηθεί τον περασμένο Μάρτιο το ντεμπούτο ενός ακόμη ξενοδοχείου με το brand Moxy της αμερικανικής Marriott, αυτή τη φορά στο κέντρο της Αθήνας. Το νέο Moxy Athens City βρίσκεται στην πλατεία Ομονοίας, στο ακίνητο, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ενώ στην Πάτρα ήδη λειτουργεί το Moxy Patra Marina, που ήταν και το πρώτο Moxy στην Ελλάδα.

Τον Ιούνιο έκανε πρεμιέρα και το νέο ξενοδοχείο, δυναμικότητας 121 δωματίων, του ομίλου Donkey Hotels, ιδιοκτησίας της οικογένειας Ιωάννου, το οποίο είναι μέλος των Design Hotels, ενός premium brand που επίσης περιλαμβάνεται στο portfolio των σημάτων της Marriott. Το NOUS, το πρώτο resort της Donkey, βρίσκεται στη Μεσαριά Σαντορίνης και αποτελεί την πρώτη επένδυση του ομίλου εκτός Αθηνών.

Τον Ιούλιο άνοιξε τις πόρτες του στη Θεσσαλονίκη ένα ακόμη ξενοδοχείο που βρίσκεται υπό τη Marriott, το Monasty by Autograph Collection.

Mandarin

Το καλοκαίρι του 2023 έχει προσδιοριστεί η άφιξη στην Ελλάδα της Mandarin Oriental, της αλυσίδας που διαχειρίζεται μερικά από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία, resorts και κατοικίες στον κόσμο. Το πρώτο ξενοδοχείο Mandarin Oriental θα βρίσκεται στην Costa Navarino, στην περιοχή Navarino Bay και θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα.

One&Only

Το 2023 θα κάνουν το ντεμπούτο τους τα δυο πολυτελή resorts που θα φέρουν το brand One&Only του ομίλου Kerzner. Μέσα στους πρώτους μήνες του επόμενου έτους προσδιορίζεται ότι θα ξεκινήσει η λειτουργία του πολυαναμενόμενου One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα, του project που υλοποιεί η Grivalia Hospitality με στόχο την αναβίωση των παλιών «Αστεριών» και τη μετατροπή τους σε ένα πεντάστερο προορισμό high end τουρισμού.

Για την άνοιξη του 2023 έχει μετατεθεί και η πρεμιέρα του One&Only Kea Island στην Τζια. Ήδη έχουν πωληθεί 12 βίλες, οι οποίες είναι υπό κατασκευή, με τις πρώτες 9 να παραδίδονται στους ιδιοκτήτες τους το 2023, όταν θα κάνει ντεμπούτο και το resort, ενώ οι υπόλοιπες θα παραδοθούν το 2024.

Στο πλαίσιο της επένδυσης, ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ, που υλοποιούν Dolphin Capital και Kezner, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται: η επέκταση του κέντρου θαλασσοθεραπείας -που θα φέρει με την υπογραφή της ελβετικής αλυσίδας Chenot- και ο νέος σχεδιασμός για το beach club.

Accor

Στην ισχυροποίηση της παρουσίας του στην Ελλάδα, με διπλασιασμό των ξενοδοχείων που διαθέτει στο portfolio του έως το 2025, αποβλέπει και ο γαλλικός ξενοδοχειακός όμιλος Accor, ο οποίος μέσα στο καλοκαίρι υποδέχτηκε τους πρώτους του επισκέπτες στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, στο πολυτελές NIKO Seaside Resort Crete - MGallery.

Το NIKO Seaside Resort Crete - MGallery είναι το δεύτερο ξενοδοχείο του γαλλικού ομίλου στην Ελλάδα που φέρει το brand MGallery, έπειτα από το luxury Athens Capital Center Hotel - MGallery, στην καρδιά της Αθήνας.

Η Accor μέχρι πρότινος διέθετε τέσσερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, με το Athens Capital Center Hotel - MGallery στην ελληνική πρωτεύουσα, το Mercure Rhodes Alexia στη Ρόδο, το Angsana Corfu στην Κέρκυρα και το NIKO Seaside Resort Crete - MGallery στον Άγιο Νικόλαο να αποτελούν τις τέσσερις τελευταίες προσθήκες της εταιρείας επί ελληνικού εδάφους.

Radisson

Με το νέο Radisson Resort Plaza Skiathos στις Σποράδες επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα η Radisson. Το 4 αστέρων ξενοδοχείο είναι δυναμικότητας 84 δωματίων και βρίσκεται στο νησί της Σκιάθου. Το ξενοδοχείο ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της Briq Properties, η οποία προχώρησε σε επενδύσεις ύψους άνω των 4 εκατ. ευρώ, αναβαθμίζοντας τη μονάδα που λειτουργούσε παλαιότερα στο εν λόγω ακίνητο.

Η παρουσία της Radisson στα ελληνικά νησιά περιλαμβάνει επίσης το Radisson Blu Euphoria Resort στη Μύκονο, το οποίο θα είναι το δεύτερο πέντε αστέρων resort με το brand Radisson Blu στις Κυκλάδες, έπειτα από το Radisson Blu Zaffron Resort στη Σαντορίνη.

Εκτός από τα παραπάνω, ο ξενοδοχειακός όμιλος πρόσφατα ανακοίνωσε την υπογραφή της συμφωνίας του Radisson RED Mitropoleos Square Athens, του πρώτου ξενοδοχείου που θα λειτουργεί υπό το brand Radisson RED στην Ελλάδα, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και θα αποτελέσει ξενοδοχείο υψηλής αισθητικής στη χώρα μας. Το Radisson RED Mitropoleos Square Athens, ένα παλιό κτήριο γραφείων το οποίο μετατράπηκε σε διαμερίσματα εκλεπτυσμένου design, θα διαθέτει 100 δωμάτια και 150 τ.μ. χώρο συναντήσεων και γυμναστήριο. Στο ισόγειο του κτηρίου θα βρίσκεται εστιατόριο με θέα την πλατεία, ενώ το πιο ελκυστικό κομμάτι του θα είναι το roof top bar - εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη, το οποίο θα λειτουργήσει σε συνεργασία με έναν καταξιωμένο chef.

Το ξενοδοχείο The Social Kolonaki Athens Hotel, μέλος της Radisson Individuals, που ανοίγει τις πύλες του τον ερχόμενο Νοέμβριο, αποτελεί μια νέα προσθήκη στο διευρυμένο ξενοδοχειακό portfolio του ομίλου Radisson Individuals στην ελληνική αγορά. Με έδρα την οδό Βουκουρεστίου στην καρδιά της Αθήνας, το The Social Kolonaki Athens Hotel θα είναι το πρώτο branded ξενοδοχείο στον συγκεκριμένο δρόμο. Το επταώροφο ξενοδοχείο, με urban ύφος στους εσωτερικούς χώρους που ταιριάζει με τη μοντέρνα τοποθεσία του, θα προσφέρει 24 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, συμπεριλαμβανομένης μιας προεδρικής σουίτας. Το ξενοδοχείο αναμένεται να αποτελέσει ένα κοσμοπολίτικο προορισμό μέσα στην πόλη, με ένα μοντέρνο εστιατόριο και μπαρ στο ισόγειο, εντυπωσιακό χώρο πρωινού και χώρους privet dining. Το lobby του ξενοδοχείου θα μετατρέπεται ανά πάσα στιγμή σε χώρο που θα φιλοξενεί ιδιαίτερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και κοινωνικές συγκεντρώσεις στην πόλη.

Hyatt

Τη δική της παρουσία με ένα ξενοδοχείο εκτός Αττικής ενισχύει στη χώρα μας η Hyatt. Το νέο πολυτελές Magma Resort Santorini έκανε το ντεμπούτο του και εντάχθηκε στο portfolio της The Unbound Collection by Hyatt ως το πρώτο θέρετρο στα ελληνικά νησιά που συνδέεται με τη διεθνή αλυσίδα.

Το ξενοδοχείο είναι δυναμικότητας 59 δωματίων, συμπεριλαμβανομένων 24 σουιτών.

Brown

Τη σταθερή επέκτασή της στην Ελλάδα συνεχίζει και η Brown Hotels, με το DAVE by the beach Loutraki, το θέρετρο των 39 δωματίων που άνοιξε πρόσφατα. Το καινούργιο resort της αλυσίδας, που αποτελεί τον ξενοδοχειακό βραχίονα της επενδυτικής πλατφόρμας WH Europe, βρίσκεται στο Λουτράκι, σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα.

Μέσα στο καλοκαίρι η Brown άνοιξε τρία ακόμη resorts κοντά στην Αθήνα και συγκεκριμένα, στους Αγίους Θεοδώρους, στην Ερέτρια και στη Χαλκίδα, ενώ στο προσεχές μέλλον αναμένεται να εγκαινιάσει ακόμη μία σειρά ξενοδοχείων.

Υπενθυμίζεται ότι το επενδυτικό πλάνο της Brown Hotels για την επόμενη τριετία περιλαμβάνει συνολικά 42 ξενοδοχεία και resorts ανά την Ελλάδα, τα οποία ήδη βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή της ανάπτυξης.

Fattal

Εντός του φθινοπώρου εκτιμάται ότι θα κάνει πρεμιέρα και το νέο πεντάστερο NYX Athens στη θέση του πρώην Esperia επί της οδού Σταδίου, το οποίο ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της ισραηλινών συμφερόντων αλυσίδας ξενοδοχείων Fattal, ενώ το 2023 αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του και το πεντάστερο ξενοδοχείο NΥΧ Thessaloniki στη συμπρωτεύουσσα.

Σημειώνεται ότι η Fattal έχει ήδη παρουσία στη χώρα μας και συγκεκριμένα στη Ρόδο, με το Kolymbia Resort, δυναμικότητας 114 δωματίων.

Υπό κοινή διαχείριση 72 μονάδες

Πέραν των παραπάνω, αξίζει να υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα η κοινοπραξία SMERemediumCap / Latonia Enterprises Company Limited - Athanasios Laskaridis family office / WHG Europe Limited - Brown Hotels αναδείχτηκε προτιμητέος επενδυτής για το Project Tethys, την πώληση χαρτοφυλακίου δανείων 72 ξενοδοχειακών μονάδων, νομικής απαίτησης 254 εκατ. ευρώ.

Μύκονος

Στη Μύκονο, ο επενδυτικός φορέας ΚΟΡΓΙΑ Α.Ε. επέλεξε την περιοχή Ελιά για την ανέγερση και ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας, με προϋπολογισμό 65 εκατομμύρια. Το έργο αφορά τη δημιουργία τουριστικού συγκροτήματος με ξενοδοχειακό κατάλυμα 5 αστέρων, δυναμικότητας 178 κλινών, ενώ επιπλέον το σχέδιο περιλαμβάνει 4 τουριστικές κατοικίες και υποστηρικτικές υποδομές. Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει 550 νέες θέσεις εργασίας.

Σαρωνίδα

Ένα σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, με γήπεδο golf, ελικοδρόμιο, τουριστικό χωριό, τουριστικό λιμένα, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, πρόκειται να δημιουργηθεί λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα και συγκεκριμένα στη Σαρωνίδα. Πρόκειται για την επένδυση Saronida Olympos Golf Project, προϋπολογισμού 840 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της επένδυσης προβλέπεται η κατασκευή μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αφαλάτωσης και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.

Gundari στη Φολέγανδρο

Το project Gundari Resort στηρίζει μία ομάδα Αυστραλών, στην πλειονότητα, επιχειρηματιών, με επικεφαλής τον ιδρυτή και CEO Ρικάρντο Λαριέρα. Την αρχιτεκτονική και κατασκευαστική μελέτη έχουν αναλάβει οι APAX Constructions, Block722 και Focal. Το Gundari Folegandros θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: το πρώτο με 26 δωμάτια θα ανοίξει τις πόρτες του το 2023, ενώ το δεύτερο θα είναι έτοιμο μέσα σε μία διετία, με τον αριθμό των δωματίων να φτάνει συνολικά τα 50. Κάθε σουίτα και βίλα του resort διαθέτει θερμαινόμενη πισίνα.

Ερμιόνη

Πρόσφατα αδειοδοτήθηκε και η δημιουργία τουριστικού υποδοχέα - ξενοδοχειακή μονάδα με υποστηρικτικές υποδομές, παραθεριστικές κατοικίες, χώρους τέχνης και πολιτισμού, αναψυχής, άθλησης, καθώς και μαρίνα σκαφών της Plepi Land Development.

Η επενδυτική πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός πρότυπου τουριστικού υποδοχέα που θα περιλαμβάνει ξενοδοχειακό συγκρότημα 164 δωματίων, spa, συνεδριακό χώρο, εστιατόρια, μπαρ, προπονητικό κέντρο, μαρίνα 40 θέσεων και δύο ζώνες παραθεριστικών κατοικιών, με συνολικά 229 κατοικίες στην περιοχή της Ερμιόνης, στην Αργολίδα. Το συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε παραθαλάσσια έκταση 305 στρεμμάτων στην περιοχή Πλέπι Κοινότητας Θερμησίας του Δήμου Ερμιονίδας. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 119 εκατ. ευρώ.

Costa Navarino

Συμπληρώνεται, σταδιακά, το τεραστίων διαστάσεων παζλ που θα αναδείξει πλήρως την εικόνα του τουριστικού προορισμού στη Μεσσηνία που ακούει στο όνομα Costa Navarino.

Μια προσπάθεια που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του '80 ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε λίγα χρόνια από τον υιό του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο.

Οι επενδύσεις της ΤΕΜΕΣ (εταιρεία ανάπτυξης της Costa Navarino) ύψους 850 εκατ. ευρώ μέχρι τώρα (Α’ και Β’ φάση επενδύσεων), όταν ολοκληρωθεί το project σε λίγα χρόνια, θα έχουν διαμορφωθεί στο 1,2 δισ. ευρώ. Μετά από τα δύο πρώτα ξενοδοχεία, τα Westin Resort και Romanos, φέτος άνοιξε τις πύλες του και το resort W. Ένα ξενοδοχείο το οποίο διαφοροποιείται από τα πρώτα δύο, που έχουν περισσότερο οικογενειακό χαρακτήρα. Απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες, κατορθώνοντας με αυτό τον τρόπο να προσεγγίσει ένα νέο target group τουριστών. Η τάση διαφοροποίησης θα συνεχιστεί και το 2023, όταν και θα λειτουργήσει και το τέταρτο ξενοδοχείο του Costa Navarino, το Mandarin Oriental. Η νέα μονάδα βρίσκεται τοποθετημένη δίπλα στο W και αναμένεται να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την προσέλκυση τουριστών υψηλού οικονομικού επιπέδου, από τις αγορές των αραβικών χωρών, αλλά και της Ασίας. Το συγκεκριμένο brand είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις συγκεκριμένες χώρες.

Ανάμεσα στα δύο ξενοδοχεία αναπτύσσεται ήδη η Navarino Agora, η οποία θα είναι ανοικτή και στο κοινό, και θα περιλαμβάνει καταστήματα, εστιατόρια, θερινό κινηματογράφο, με τον όμιλο να σχεδιάζει να το καταστήσει σε «σημείο συνάντησης».

Σε μια περιοχή που αναπτύσσεται για να εξελιχθεί σε «ένα μέρος για να ζεις», δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι κατοικίες. Οι κατοικίες Costa Navarino Residences έχουν πλέον εδραιωθεί ως μια από τις πιο ολοκληρωμένες, ποιοτικές και παράλληλα ελκυστικές οικιστικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναπτύσσονται σε τρεις «γειτονιές».

Όσον αφορά το τελευταίο μέρος της επένδυσης, αυτή θα αναπτυχθεί στην άλλη πλευρά του Costa Navarino και θα βρίσκεται σε μια απόσταση περίπου 10 λεπτών από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Το Navarino Blue βρίσκεται στην περιοχή του Ριζόμυλου. Η περιοχή είναι ήδη οριοθετημένη ως τμήμα της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας. Εκεί θα αναπτυχθούν θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα, που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε πολύ, όπως πάντα, υψηλή ποιότητα.

«Ο ποιοτικός τουρισμός ενισχύει καθοριστικά την εθνική οικονομία»

Δήλωση υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια

«Το 2022 είναι μια χρονιά που επιβεβαιώνεται πολύ ξεκάθαρα και με μετρήσιμα αποτελέσματα ότι ο τουρισμός αποτελεί την “ατμομηχανή” της ελληνικής οικονομίας».

Τα παραπάνω αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας και συνεχίζει: «Με καλά μελετημένο σχέδιο και σκληρή, ομαδική προσπάθεια καταφέραμε να αναβαθμίσουμε το τουριστικό μας προϊόν και να προχωρήσουμε σε στρατηγικές συμφωνίες που είχαν ως αποτέλεσμα, όχι απλώς να διασφαλίσουμε υψηλές ταξιδιωτικές ροές, αλλά, κυρίως, να προσελκύσουμε high spenders επισκέπτες, που περνούν αρκετές ημέρες των διακοπών τους στη χώρα μας και ξοδεύουν πολλά χρήματα, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες.

Ο ποιοτικός τουρισμός ενισχύει καθοριστικά την εθνική οικονομία, και παράλληλα δίνει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της χώρας.

Πλέον, 8 στις 10 επενδύσεις που γίνονται είναι τουριστικές. Διεθνείς κολοσσοί έρχονται και επενδύουν στην Ελλάδα δίνοντας προστιθέμενη αξία στο τουριστικό μας προϊόν, προσφέροντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και αποδεικνύοντας ότι μετά τη φετινή επιτυχία η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού και για τα επόμενα χρόνια.

Την αναπτυξιακή δυναμική του ελληνικού τουρισμού επιβεβαιώνουν, άλλωστε, και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, με τη Wood να αναφέρει ότι ο τουρισμός αποτέλεσε για το 2022 το “μεγάλο σωσίβιο” της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη επενδύσεων, τη Moody’s να προβλέπει για φέτος αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 5,3% λόγω του τουρισμού και των επενδύσεων, και την DBRS να επισημαίνει ότι η ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού -που, όπως εκτιμά, θα ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019- θα στηρίξει φέτος την ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη εργαζόμαστε για το μεγάλο στοίχημα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.Επενδύσεις, πράσινες και γαλάζιες, που θα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και οι οποίες υπόσχονται ένα καθαρό βιώσιμο περιβάλλον σε ένα τόπο που αξίζει να ζούμε».