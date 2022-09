Στον κύκλο χρηματοδότησης της σουηδικής fintech Klarna τo Public Group - Υπηρεσίες «buy now, pay later» στην Ελλάδα

Της Λέττας Καλαμαρά

[email protected]

Στη σουηδική εταιρεία υπηρεσιών fintech που δραστηριοποιείται στο κομμάτι των πληρωμών με το μοντέλο «buy now, pay later» για επιχειρήσεις και καταναλωτές επενδύει ως στρατηγικός συνεργάτης το Public Group, ανοίγοντας έτσι μια νέα σελίδα στις υπηρεσίες fintech στην Ελλάδα. Ειδικότερα η Public Capital Partners, o επενδυτικός βραχίονας του Public, συμμετέχει ως στρατηγικός επενδυτής στον κύκλο χρηματοδότησης ύψους 800 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε πρόσφατα η Klarna. Παράλληλα με την υπηρεσία Public Now Pay Later, είναι ο πρώτος omni-retailer στην Ελλάδα που προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμών με άτοκες δόσεις “Pay in 3” της Klarna. «Οι επενδύσεις που κάνουμε ως Public Group εστιάζουν σε δοκιμασμένες τεχνολογικές πλατφόρμες και λύσεις, που αναβαθμίζουν την αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών Public. Ο επενδυτικός βραχίονας που έχουμε αναπτύξει, η Public Capital Partners, που είναι το πρώτο corporate venture capital fund στην Ελλάδα, αναζητά scale-ups που σκοράρουν ψηλά στους δείκτες ικανοποίησης πελατών, έχουν την ικανότητα να σταθούν στη διεθνή αγορά και έχουν ένα αποδεδειγμένο και αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο. Μπορεί να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αλλά σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τις ενδιαφέρει η ελληνική αγορά. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η Klarna», τονίζει ο Ρόμπυ Μπουρλάς, CEO του Public Group.

Από την πλευρά της Klarna o CEO και συνιδρυτής της εταιρείας Sebastian Siemiatkowski τονίζει πως, «στην Ελλάδα παρατηρείται μεγάλη δυναμική στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών πληρωμών». Και συμπληρώνει πως «με την υπηρεσία άτοκων πληρωμών “Pay in 3” της Klarna, προσφέρουμε στους Έλληνες καταναλωτές μια βιώσιμη και εύχρηστη εναλλακτική λύση που τους δίνει αυτοπεποίθηση και ευελιξία κατά τις online αγορές τους». Και αυτό παρόλο που «στους Έλληνες καταναλωτές αρέσει να βλέπουν και να αισθάνονται τις ηλεκτρονικές τους αγορές πριν τις εξοφλήσουν. Οι ίδιοι, όμως, παραδοσιακά αποφεύγουν τις πιστωτικές κάρτες λόγω των επιτοκίων και των κρυφών χρεώσεων. Έτσι, οι περισσότεροι πρέπει να καταφύγουν σε πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση, οι οποίες αφενός δεν είναι ευέλικτες, αφετέρου είναι δαπανηρές τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους retailers».

Οι καταναλωτές που επιλέγουν την υπηρεσία μπορούν να πληρώσουν σε 3 άτοκες δόσεις που εξοφλούνται κάθε 30 ημέρες από τη στιγμή της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να κατανείμουν το κόστος των αγορών τους και οι μηνιαίες πληρωμές απλώς χρεώνονται στη χρεωστική ή την πιστωτική τους κάρτα. Η Klarna μετρά περισσότερους από 150 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες παγκοσμίως και 2 εκατομμύρια συναλλαγές την ημέρα.

Από την πλευρά του ο Ρόμπυ Μπουρλάς, CEO του Public Group, επεσήμανε πως «ως retail partners αλλά και ως επενδυτές της Klarna, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την αξία της συνεργασίας μας, παραμένοντας μπροστά από την αγορά και προσφέροντας μια πραγματικά omnichannel αγοραστική εμπειρία. Ήδη, τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με την Klarna είναι πολύ θετικά: μέσα στους πρώτους τρεις μήνες βλέπουμε ήδη υψηλό ποσοστό χρήσης της νέας υπηρεσίας, αποδεικνύοντας την ανάγκη των καταναλωτών για ευέλικτες επιλογές πληρωμής. Μάλιστα, 1 στους 5 πελάτες του public.gr που επιλέγουν να κάνουν αγορές μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, προτιμούν τώρα να πληρώνουν με Klarna».