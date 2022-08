ΗΠΑ - Πεκίνο: Συμφωνία ορόσημο για τον έλεγχο των κινεζικών εισηγμένων

Σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό μιας διαφωνίας που απείλησε να πετάξει κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Alibaba, από τα αμερικανικά χρηματιστήρια, έκαναν Ουάσινγκτον και Πεκίνο, υπογράφοντας συμφωνία που θα επιτρέψει στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ να ελέγχουν λογιστικά αρχεία εταιρειών της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ΗΠΑ απαιτούν, για περισσότερο από μια δεκαετία, πρόσβαση σε λογιιστικά έγγραφα εισηγμένων στις ΗΠΑ, αλλά το Πεκίνο ήταν απρόθυμο να αφήσει ρυθμιστικές αρχές του εξωτερικού να επιθεωρήσουν εταιρείες του, επικαλούμενο την εθνική ασφάλεια.

Η συμφωνία, αν τελικά γίνει πράξη, σηματοδοτεί την ανάκαμψη των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας και αποτελεί τεράστια ανακούφιση για εκατοντάδες κινεζικές εταιρείες, τους επενδυτές τους και τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ, δίνοντας στην Κίνα την ευκαιρία να διατηρήσει την πρόσβαση στις μεγαλύτερες κεφαλαιαγορές του κόσμου.

Διαφορετικά, περίπου 200 κινεζικές εταιρείες, ανάμεσά τους οι Alibaba Group, JD.Com Inc και NIO INC θα μπορούσαν να αποκλειστούν από τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) Γκάρι Γένσλερ.

«Μην κάνετε λάθος όμως: Η απόδειξη θα είναι στην πουτίγκα», είπε ο Γκένσλερ -(παροιμία που μνημονεύει ο Ένγκελς: The proof of the pudding is in the eating δηλαδή η απόδειξη της πουτίγκας βρίσκεται στο φάγωμά της.) «Αυτή η συμφωνία θα έχει νόημα μόνο εάν το PCAOB μπορέσει πραγματικά να επιθεωρήσει και να διερευνήσει πλήρως ελεγκτικές εταιρείες στην Κίνα».

Πάντως, το Συμβούλιο Εποπτείας (PCAOB), το οποίο επιβλέπει τους ελέγχους εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, δήλωσε ότι πρόκειται για την πιο λεπτομερή και κανονιστική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η ρυθμιστική αρχή με την Κίνα.

Συγκεκριμενα προβλέπεται, πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα των εταιρειών,δικαίωμα να λαμβάνονται μαρτυρίες από το προσωπικό, και απόλυτη ευχέρεια να επιλεγούν ποιες εταιρείες θα επιθεωρηθούν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ειδοποίησαν τις επιλεγμένες εταιρείες το πρωί της Παρασκευής και αναμένεται να προσγειωθούν στο Χονγκ Κονγκ, όπου θα πραγματοποιηθούν οι επιθεωρήσεις, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η συμφωνία της Παρασκευής έρχεται παρά τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου μετά την επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊβάν, την οποία η Κίνα ισχυρίζεται ως δικό της έδαφος.

«Αυτή η συμφωνία είναι μια σημαντική εξέλιξη για την παγκόσμια οικονομία και τις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ, οι οποίες παραμένουν εξέχουσες κυρίως λόγω της ικανότητάς τους να εξισορροπούν την προστασία των επενδυτών και την πρόσβαση στις κορυφαίες εταιρείες του κόσμου», δήλωσε ο Lynn Martin, πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

naftemporiki.gr