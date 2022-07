Diamonds of the Greek Economy - AGRINO: Επενδύσεις 13 εκατ. για περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών

Από την έντυπη έκδοση

Της Βάσως Βεγίρη

[email protected]

Στα επώνυμα προϊόντα προστιθέμενης αξίας και στην εξωστρέφεια συνεχίζει να επενδύει η ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ - AGRINO, συνεχίζοντας παράλληλα να επιδεικνύει ισχυρά «αντισώματα» έναντι της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης. Η εταιρεία, που -σημειωτέον- κοντεύει να συμπληρώσει επτά δεκαετίες διαδρομής από την ίδρυσή της το 1955 στο Αγρίνιο από τα αδέρφια Ευστράτιο, Ευθύμιο και Γεώργιο Πιστιόλα, έχει σε πλήρη εξέλιξη τριετές (2021-2023) επενδυτικό πρόγραμμα που αγγίζει τα 13 εκατ. ευρώ, το οποίο -όπως επισημαίνει στη «Ν» ο κ. Άγις Πιστιόλας, ο οποίος είναι μέλος του δ.σ. και προΐσταται της Διεύθυνσης Εξαγωγών και Μάρκετινγκ της εταιρείας- αφορά την αύξηση της δυναμικότητάς της με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή νέων προϊόντων, όπως επίσης και την αύξηση των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων (σιλό). Η εταιρεία έχει ήδη διαθέσει πρόσφατα στην αγορά νέα προϊόντα στην κατηγορία ρυζιού-ρυζογκοφρετών και έπεται δυναμική συνέχεια. Σε μεγάλο βαθμό, εξάλλου, το εν λόγω τρέχον μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της εταιρείας, η οποία επί του παρόντος αντλεί από τις εξαγωγές ποσοστό περίπου 15% του τζίρου της, με στόχο να το διπλασιάσει -όπως σημειώνει ο κ. Πιστιόλας- μέσα στην επόμενη διετία. Πάγια τακτική της εταιρείας, εξάλλου, είναι η επανεπένδυση των κερδών της και γενικότερα η υλοποίηση αλλεπάλληλων επενδύσεων για τη μεγέθυνσή της, αξιοποιώντας και τους αναπτυξιακούς νόμους, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και από τη σταθερή μεγέθυνσή της από το 1955 μέχρι σήμερα.

Εξαγωγές σε 35 χώρες

Τα προϊόντα της ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ εξάγονται σε περίπου 35 χώρες, με κυριότερες αγορές τις χώρες της Ε.Ε. και τη Βόρεια Αμερική. «Ο εξαγωγικός μας προσανατολισμός αφορά προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Το ρύζι είναι ένα πλεονασματικό προϊόν, το θέμα λοιπόν είναι να μη φεύγει από εδώ σε ανεκμετάλλευτη μορφή. Σκοπός μας είναι να εξάγουμε επώνυμο ελληνικό Agrino προϊόν» τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Πιστιόλας, που και ως πρόεδρος της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» επίσης πρεσβεύει την άποψη ότι το μέλλον της Ελλάδας έγκειται στην εξαγωγή επώνυμων προϊόντων.

Παρά, εξάλλου, το γεγονός ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον τομέα του horeca catering, η κύρια δραστηριότητά της αφορά branded προϊόντα, ενώ ακόμη και την περίοδο της έντασης της πανδημίας -η οποία εκ των πραγμάτων έβαζε εμπόδια στην ανάπτυξη εξαγωγών νέων προϊόντων, καθώς αυτή προϋποθέτει one to one επαφές, συμμετοχή σε εκθέσεις τροφίμων κ.ο.κ.- η εταιρεία έδωσε βάρος στην εξωστρέφειά της. Εκτός από τα επώνυμα προϊόντα ρυζιού, επίσης, πολύ καλές δυνατότητες στο εξωτερικό, όπως επισημαίνει ο κ. Πιστιόλας, έχουν και τα ελληνικά όσπρια, κατηγορία στην οποία εξάλλου η AGRINO έχει πρωτοστατήσει επί δεκαετίες. Είναι, επίσης, εξάλλου η μόνη εταιρεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ίσως και παγκοσμίως, που σε όλα τα ελληνικής παραγωγής προϊόντα της -όσπρια, ρύζια κ.ά.- αναφέρει το όνομα του καλλιεργητή και την τοποθεσία της καλλιέργειας.

Το 2020 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την εταιρεία και σε τζίρο και σε κέρδη, καθώς η πανδημία ευνόησε την κατανάλωση εντός σπιτιού και εκτιμάται ότι η καλή αυτή εικόνα των πωλήσεων διατηρήθηκε και το 2021. Συγκεκριμένα, το 2020 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ενισχύθηκε κατά 14,5%, ανερχόμενος στα 33,5 εκατ., ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διπλασιάστηκε στα 4,49 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. το 2019 και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,78 εκατ. ευρώ έναντι 406.000 το 2019. Όσον αφορά, δε, το 2022 που είναι μια δύσκολη χρονιά εξαιτίας της ανόδου όλων των συντελεστών του παραγωγικού κόστους, η εταιρεία ευελπιστεί ότι τα πράγματα θα εξομαλυνθούν στην πορεία, ενώ όπως επισημαίνεται, η εταιρεία έχει απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των επιβαρύνσεων και έχει προχωρήσει σε μικρές μόνο μονοψήφιες ποσοστιαίες ανατιμήσεις, προκειμένου τα προϊόντα της να παραμείνουν προσιτά στον καταναλωτή

Η διαδρομή επτά δεκαετιών

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τα αδέρφια Ευστράτιο, Ευθύμιο και Γεώργιο Πιστιόλα το 1955 στο Αγρίνιο και από το 1962 διαθέτει το δικό της εργοστάσιο στην περιοχή. Από τη δεκαετία του 1970 η γκάμα των ρυζιών περιλαμβάνει όλες τις λευκές ελληνικές ποικιλίες, καθώς επίσης το ρύζι τύπου parboiled. Η εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του Έλληνα καταναλωτή από τη δεκαετία του 1980. Το 1993 εισέρχεται στην αγορά των οσπρίων και πρώτη τα συσκευάζει σε διάφανο όρθιο πακέτο, με τετράφωνο πάτο και εύκολο άνοιγμα, ενώ το 1998 με την ολοκλήρωση του δεύτερου και υπερσύγχρονου εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη αυξάνει σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα.

Το 2011 αποκτά τα πιστοποιητικά ISO 9002 και HACCP για όλες τις εγκαταστάσεις της από τον φορέα TÜV Γερμανίας. Το 2002 τιμήθηκε με το Βραβείο Επώνυμου Προϊόντος του ΕΒΑ και στο εξωτερικό από τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL για τη σειρά Agrino Specialités. To 2006 γίνεται το λανσάρισμα του πρώτου ελληνικού πιστοποιημένου οσπρίου Agrino Γίγαντες Ελέφαντες ΠΓΕ Καστοριά και του πρώτου ελληνικού ρυζιού γρήγορου βρασμού. Το 2007 είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που εφαρμόζει τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στην καλλιέργεια ελληνικών ρυζιών και οσπρίων και αναγράφει το όνομα του παραγωγού και την περιoχή καλλιέργειας στα πακέτα της.

Το 2012 κυκλοφορεί η νέα σειρά Agrino Bistro-ημιέτοιμα gourmet γεύματα με βάση το ρύζι, ενώ το 2015 ανανεώνεται η εταιρική ταυτότητα, το λογότυπο και οι συσκευασίες. Την ίδια χρονιά λανσάρεται η σειρά Brown Family, η μόνη ολοκληρωμένη σειρά καστανών ρυζιών για κάθε χρήση. Το 2016 η σειρά Bistro εμπλουτίζεται με ιδιαίτερα ελληνικά συστατικά, όπως το αυγοτάραχο και τα βασιλομανίταρα, ενώ το 2017 βραβεύεται με το Self Service Excellence Award για το επιτυχημένο λανσάρισμα της σειράς Agrino Brown Family. Τον Απρίλιο του 2019 λανσάρονται οι ρυζογκοφρέτες από ελληνικές πρώτες ύλες και αποκτούν την πρώτη θέση στην κατηγορία τους σε λίγους μήνες.