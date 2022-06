Με drones τα ελληνικά υδατοδρόμια

Από την έντυπη έκδοση

Του Φάνη Ζώη

Σε «κοινοπραξία» Ευρωπαϊκών Φορέων» που προωθούν τεχνολογία αιχμής με drones συμμετέχουν τα «Ελληνικά Υδατοδρόμια», κάνοντας για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο δοκιμές, με στόχο να καταλήξει σε πιλοτική εφαρμογή στο υδατοδρόμιο της Κέρκυρας, στο αεροδρόμιο της Ρόδου αλλά και σε αεροδρόμια της Αγγλίας. Το έργο «5D-AeroSafe», που έχει επιλεγεί από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως βασικό σκοπό την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας στις αερομεταφορές, προσφέροντας λύσεις για αεροδρόμια, για τα συστήματα αεροναυτιλίας της πολιτικής αεροπορίας αλλά και μια ειδική λύση για υδατοδρόμια.

Στην Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες συνάντηση εργασίας από την «Κοινοπραξία Ευρωπαϊκών Φορέων» με διοργανωτή την «Ελληνικά Υδατοδρόμια» που είναι μέλος της κοινοπραξίας και θα είναι ο τελικός χρήστης του έργου. Το τελικό αποτέλεσμα θα αξιοποιεί τεχνολογίες drones καθώς και τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης ώστε να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατοδρομίων, το οποίο θα μεγιστοποιεί την ασφάλεια προσθαλασσώσεων και αποθαλασσώσεων των υδροπλάνων, θα ελαχιστοποιήσει το διαχειριστικό κόστος λειτουργίας των υδατοδρομίων και ταυτόχρονα θα προσφέρει μια πλήρη επιχειρησιακή εικόνα στους χειριστές και διαχειριστές των υποδομών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλη σημασία σε αυτές τις δυνατότητες και ειδικά το DGMove (The Commission's Directorate-General for Mobility and Transport) προσπαθεί να ενισχύσει τα δίκτυα μεταφορών στην Ευρώπη δίνοντας λύσεις στις προκλήσεις της εποχής, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το έργο 5D-AeroSafe. Η κοινοπραξία που το υλοποιεί έχει ως συντονιστή τη γαλλική «Airbus Defense and Space», ενώ υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο καθώς συμμετέχουν οι εταιρείες «Future Intelligence» και «Ελληνικά Υδατοδρόμια» και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Επίσης, μέλη της κοινοπραξίας είναι η «ENAC» από τη Γαλλία, η «ITWL» από την Πολωνία, η «Vicomtech» από την Ισπανία, η «Airmap» από τη Γερμανία και η ισπανική «Ferrovial» που θα είναι ο δεύτερος τελικός χρήστης των αποτελεσμάτων του έργου για τις υποδομές αεροδρομίων που διαχειρίζεται. Τέλος, στην κοινοπραξία συμμετέχει ως σύμβουλος και παρατηρητής το Eurocontrol.