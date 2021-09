Αδ. Γεωργιάδης: Κίνητρα 4 δισ. για συνενώσεις που θα επιτρέπουν τραπεζική χρηματοδότηση

«Στην οικονομία, καλό είναι να ανακοινώνεις πράγματα, αλλά το καλύτερο είναι να φέρνεις αποτελέσματα», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την ομιλία του στο THE THESSALONIKI METROPOLITAN SUMMIT - Northern Greece's potential as an inter-regional hub του Economist, συμπληρώνοντας ότι τα δύο τελευταία χρόνια, αυτή η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός προσωπικά και το ΥΠΑΝ, φέρνουν αποτελέσματα.

Αρχικά, ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στη χθεσινή του συνάντηση με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Νικολά Σμιτ, σχετικά με το κυβερνητικό σχεδιασμό για το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ 2021-27, είπε πως δέχτηκε συγχαρητήρια για τη δουλεία που έχει γίνει, αλλά και ότι άκουσε επίσημα από τα χείλη του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της και φυσικά ο ίδιος στηρίζουν 100% το σχέδιο της Ελληνικής κυβέρνησης

«Δημιουργήσαμε μια Επιτροπή εμπειρογνωμόνων με τον κύριο Πισσαρίδη επικεφαλής που για 18 μήνες εξέτασε ενδελεχώς την οικονομία σε όλους τους τομείς και έδωσε στην κυβέρνηση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τα επόμενα πέντε χρόνια και το τι πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο», ανέφερε.

«Και όλοι οι υπουργοί στη συνέχεια, Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Ναυτιλίας, το πήραν και το προσάρμοσαν στις πολιτικές τους. Κι όταν εξασφαλίσαμε τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, το σχέδιο ήταν πλήρως εναρμονισμένο με τη χρηματοδότηση», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Τι πρέπει να κάνουμε και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Ποια είναι τα ορόσημα για να παρακολουθήσουμε τις πολιτικές υλοποίησης;

«Παρουσιάστηκε, λοιπόν, αυτό το σχέδιο στις ευρωπαϊκές αρχές. Το Υπουργείο μου έχει ήδη δαπανήσει τα 100 πρώτα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, όχι στα χαρτιά αλλά στην πράξη, στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας που πιστεύουμε ότι η Ελλάδα εκεί μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και είμαστε πανέτοιμοι τους επόμενους μήνες να δείξουμε ξανά αποτελέσματα στις οικονομικές μας πολιτικές», επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης.

«Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι το πολιτικό περιβάλλον είναι σταθερό. Δεν υπάρχουν στον ορίζοντα πρόωρες εκλογές. Οι πρόωρες εκλογές καταστρέφουν την εμπιστοσύνη που θέλουμε να οικοδομήσουμε με τη διεθνή οικονομική κοινότητα. Η Ελλάδα μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή η πιο πολιτικά σταθερή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Ανάπτυξης συνέχισε σχολιάζοντας δήλωση του τομεάρχη Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλ. Χαρίτση, λέγοντας πως είπε κάτι που ήταν σωστό, ότι μόνο 10% των επιχειρήσεων κάνουν εξαγωγές, απλά, όπως επεσήμανε, δεν ήταν δίκαιος όσον αφορά το σχέδιο.

Με συνενώσεις οι επιχειρήσεις θα παίρνουν χρηματοδότηση

«Αυτό είναι το μεγάλο πραγματικό πρόβλημα της οικονομίας μας, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων. Το 92% των επιχειρήσεων στη χώρα δεν είναι επιλέξιμες για τραπεζική χρηματοδότηση γιατί είναι πολύ μικρές», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ σημείωσε ότι «Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης δεσμεύσαμε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ως κίνητρο για να υπάρξουν συνενώσεις επιχειρήσεων, να αυξήσουν το μέγεθός τους ώστε να είναι επιλέξιμες για τραπεζική χρηματοδότηση, να είναι διαφανείς, να είναι ανταγωνιστικές».

Υπογράμμισε δε, ότι το μεγαλύτερο στοίχημα για την κυβέρνηση, για την κοινωνία, για το έθνος τα επόμενα τέσσερα- πέντε χρόνια είναι να χρησιμοποιήσει αυτό το ευρωπαϊκό δώρο προκειμένου να μετασχηματίσει την οικονομία με τρόπο που θα μας κάνει πολύ πιο ανταγωνιστικούς από ότι ήμασταν τις τελευταίες δεκαετίες.

Η πανδημία έφερε αυξήσεις που θα επανέλθουν σύντομα

Σχετικά με δεύτερο σχόλιο του κ. Χαρίτση για τον πληθωρισμό από τον ενεργειακό τομέα και όχι μόνο από αυτόν, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η πρόσφατη αύξηση του ενεργειακού κόστους σε όλο τον κόσμο, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει να κάνει με την πράσινη μετάβαση. Διότι, όπως είπε, «αν συνέβαινε αυτό, θα το είχαμε δει και πριν την πανδημία. Ο πραγματικός λόγος είναι η πανδημία και πως η πανδημία επηρέασε την οικονομία όλου του πλανήτη. Με τρόπο πολύ βάναυσο θα λέγαμε».

«Αυτό που βλέπουμε τώρα στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, στην ενέργεια, στις τιμές των ναύλων, είναι η ανισορροπία που προκάλεσε η πανδημία στην οικονομία λόγω της καραντίνας, των περιοριστικών μέτρων, των χρημάτων που δαπανήσαμε, της χαμηλής παραγωγής και τα λοιπά. Μετά μερικούς μήνες θα επανέλθει σε σημείο ισορροπίας. Οπότε δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, επεσήμανε ότι τον τελευταίο μήνα ήμασταν πρωταθλητές σε ότι αφορά στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, αιολική και ηλιακή ενέργεια, στην Ευρώπη, ενώ το 2020 η ενέργεια που καταναλώσαμε ήταν, για πρώτη φορά, περισσότερη από Ανανεώσιμες

«Πηγές από οποιαδήποτε άλλη πηγή. η πράσινη οικονομία θα παράξει ευημερία, πλούτο για τον ελληνικό λαό και θα αποτελέσει μία από τις πιο σημαντικές ευκαιρίες που θα έχει στη διάθεσή της η χώρα για το εγγύς μέλλον», πρόσθεσε.

Αυξήθηκαν οι καταθέσεις

Επίσης αναφέρθηκε και στην αύξηση των καταθέσεων, λέγοντας πως «σε ότι αφορά το διαθέσιμο εισόδημα που κατά μέσο όρο έχει διαθέσιμο για να δαπανήσει ένα νοικοκυριό, την καταναλωτική δαπάνη και όλους τους άλλους δείκτες που μελετούμε αναφορικά με το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων τους τελευταίους μήνες, θα έβλεπε ότι δεν ήταν ποτέ καλύτεροι στην πρόσφατη ιστορία μας».

Ο υψηλότερος στην ιστορία ο PMI τον Αύγουστο

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι «ο δείκτης ΡΜΙ για την βιομηχανική παραγωγή και τη μεταποίηση στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2021 ήταν ο πιο υψηλός στην ιστορία μας. Και οι εξαγωγές ήταν οι υψηλότερες στην ιστορία μας τόσο σε επίπεδο όγκου, όσο και σε επίπεδο αξίας. Άρα, δεν μπορούν όλα αυτά να συμβαίνουν ταυτόχρονα και να μην συμβαίνει τίποτα καλό στη χώρα».

Αλ. Χαρίτσης: Σε κρίσιμο σημείο καμπής η ελληνική οικονομία

Από την πλευρά του, ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στο συνέδριο, επισήμανε ότι βρισκόμαστε σε ένα «κρίσιμο σημείο καμπής» για την ελληνική οικονομία.

Σε δηλώσεις του, στο περιθώριο του συνεδρίου, ο κ. Χαρίτσης μετέφερε τις εκτιμήσεις παραγωγικών φορέων της οικονομίας στη Β. Ελλάδα, ότι «αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα των ανατιμήσεων, εάν δεν υπάρξει λύση στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους, πάρα πολλές επιχειρήσεις και πάρα πολλοί κλάδοι θα αντιμετωπίσουν ζήτημα επιβίωσης» και παρέπεμψε στις προτάσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων.

«Μετά τη δημοσιονομική, την κοινωνική κρίση και τώρα βιώνουμε κρίση της πανδημίας και μια εκρηκτική αύξηση τιμών σε βασικά είδη διατροφής, σε πρώτες ύλες και στην ενέργεια» είπε ο κ. Χαρίτσης και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί η κυβέρνηση να εθελοτυφλεί, δε μπορεί να λέει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις πρέπει να παρέμβει. Το κράτος σε αυτές τις καταστάσεις, όπως γίνεται σε άλλες χώρες πρέπει να παρεμβαίνει, να αντιμετωπίζει τα φαινόμενα της χειραγώγησης της αφοράς, της καρτελοποίησης».

Για τις προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε στην τοποθέτηση του στο συνέδριο, ότι απαιτούνται πολιτικές «προς τα μπρος» για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, των ανισοτήτων και της «πράσινης» παραγωγικής ανασυγκρότησης και σχολίασε ότι «οι μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν από την κυβέρνηση στην αγορά εργασίας, δε δημιουργούν μια εικόνα για αυτή την μεταμόρφωση». Υπογράμμισε, την ανάγκη, με αφορμή την πράσινη μετάβαση, να εφαρμοστούν ακόμη πιο ενεργά πολιτικές «κοινωνικής συνοχής και συμπερίληψης».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη- μέλη με παραδοσιακούς, αλλά και σύγχρονους τρόπους» ανέφερε ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου της Επιτρόπου Μεταφορών της Κομισιόν, Filip Negreanu, αναφερόμενος στις προοπτικές που διανοίγονται για τις μεταφορές, τα δίκτυα και τη διασύνδεση, ως το 2030, με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών σχεδίων και πόρων, στην Ε.Ε.