Η CRS επιθυμεί να συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με μεσιτικά γραφεία, ώστε να βρεθούν καταλύματα κατάλληλα για τη στέγαση αιτούντων άσυλο

Ο Οργανισμός Catholic Relief Services ιδρύθηκε το 1943 από το Συνέδριο των Καθολικών Επισκόπων των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να υπηρετήσει τους φτωχούς και όλους όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ανά τον κόσμο. Η CRS εργάζεται στην Ελλάδα από το 2015 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η προσφυγική κρίση και το μεταναστευτικό κύμα, συνεργαζόμενη στενά με τις εθνικές και τοπικές επισκοπικές οργανώσεις Caritas στην Ελλάδα.

Η CRS και οι συνεργάτες της υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή περισσότερους από 2500 αιτούμενους άσυλο με προσωρινά καταλύματα στις αστικές περιοχές των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης κάτω από το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ 2021». Η CRS υλοποιεί το πρόγραμμα σε συνεργασία με την Caritas Athens και την Caritas Hellas κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου της Ελλάδας.

Η CRS επιθυμεί να συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με μεσίτες ή μεσιτικά γραφεία προκειμένου να βρεθούν καταλύματα κατάλληλα για την στέγαση αιτούντων άσυλο.

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό, παρακαλείσθε να ζητήσετε το “Request for Quote No 105” στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: GR_purchasing@crs.org.