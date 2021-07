CΙΝΕΑ: «Πράσινο» σε δύο «πράσινα» έργα στα λιμάνια του Πειραιά και του Ηρακλείου 

Δύο σημαντικά έργα σε Πειραιά και Ηράκλειο Κρήτης έλαβαν έγκριση χρηματοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CΙΝΕΑ) στις Βρυξέλλες.

Πρόκειται, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για έργα που στοχεύουν στην εξασφάλιση της συμβατότητας των υποδομών των λιμένων της χώρας για την εισαγωγή της δυνατότητας ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης των ελλιμενισμένων πλοίων, την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας αλλά και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ειδικότερα, οι εγκρίσεις δόθηκαν για τα εξής έργα: Το έργο CIPORT -Cold lroning in the Port of Piraeus: Taking the Final Step στο λιμένα Πειραιά- και το έργο ELECTRIPORT -Port Electrification-Alternative Maritime Power- στο λιμένα Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του υπουργείου, τα έργα αυτά είναι μεταξύ των 68 βασικών έργων, συνολικού ύψους χρηματοδότησης 800 εκατομμυρίων ευρώ, που θα στηρίξουν τις ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών τα επόμενα χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως οι προτάσεις είχαν υποβληθεί στην ανταγωνιστική πρόσκληση του Μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη και έλαβαν έγκριση σκοπιμότητας από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το διάστημα Φεβρουάριος - Μάρτιος του 2021.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «το έργο CIPORT, εκτιμώμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ, αφορά την εκπόνηση σειράς μελετών για την ηλεκτροδότηση πλοίων (cold ironing) σε τέσσερα σημεία του τμήματος εξυπηρέτησης κρουαζιέρας του λιμένα του Πειραιά, καθώς και απαιτούμενων μελετών για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών, μεταφορικών και κοινωνικοοικονομικών μελετών.

Στόχος της δράσης είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η βελτιστοποίηση λειτουργίας του λιμένα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τον λιμένα, τους χρήστες και της τοπική οικονομία της πόλης του Πειραιά» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Αντιστοίχως, το έργο ELECTRIPORT, εκτιμώμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού 1,447.440 ευρώ, «αφορά την εκπόνηση σειράς μελετών και σχεδίαση των απαιτούμενων έργων για την από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την φόρτιση των πλοίων (cold ironing) στο λιμένα του Ηρακλείου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 και εκπομπών αερίων ρύπων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη του λιμένα και της πόλης του Ηρακλείου», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Εντός του ερχόμενου εξαμήνου η CINEA αναμένεται να συνάψει τις συμφωνίες επιχορήγησης με τους δικαιούχους των έργων, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πηγή: ΑΜΠΕ