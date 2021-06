Τείχος «ανοσίας» υψώνει το κανάλι cash and carry

Από την έντυπη έκδοση

Tης Δανάης Αλεξάκη

dalexaki@naftemporiki.gr

Γυρίζει το «παιχνίδι» η οργανωμένη χονδρική, με τα καταστήματα cash and carry να μειώνουν την ψαλίδα των περσινών απωλειών, δημιουργώντας προσδοκίες στην αγορά για επίτευξη θετικού κλεισίματος φέτος.

Όπως αναφέρουν μιλώντας στη «Ν» στελέχη της οργανωμένης χονδρικής, «με την άρση των περιοριστικών μέτρων τα cash and carry άρχισαν να “ξυπνάνε”. Ήδη υπάρχει σημαντική βελτίωση στις πωλήσεις, ενώ η επαναλειτουργία στο κανάλι της εστίασης αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη χονδρική. Αναμένουμε καλύτερες επιδόσεις από τον Ιούλιο και μετά. Παράλληλα, όσο διευρύνεται ο κύκλος των εμβολιασμένων για την αντιμετώπιση του Covid-19, σε συνδυασμό και με την κινητικότητα στο τουριστικό ρεύμα, τα μηνύματα είναι πιο αισιόδοξα. Όπως και με τη λιανική, ωστόσο, η βασική περίοδος κατά την οποία θα τεσταριστεί η αγορά θα είναι το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Στον βαθμό, όμως, που δεν υπάρξουν lockdowns ή άλλες ανατροπές, τα cash and carry εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν τη δυναμική τους και θα καταγράψουν ήπια άνοδο».

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κανάλι της οργανωμένης χονδρικής δέχθηκε πέρυσι σημαντικό πλήγμα από την εξάπλωση της πανδημίας και του «λουκέτου» των δραστηριοτήτων ΗοReCa που αποτελούν το βασικό πελατολόγιό τους. Με την άρση των περιορισμών φέτος η εικόνα των πωλήσεων βελτιώνεται, με αποτέλεσμα στο πεντάμηνο να καταγράφεται σημαντικός περιορισμός των περσινών απωλειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen ΙQ, το 2020 τα cash and carry κατέγραψαν μείωση πωλήσεων 4,6%, στο 1,03 δισ. ευρώ, ενώ από την αρχή της φετινής χρονιάς μέχρι και τις 23 Μαΐου η συνολική υποχώρηση περιορίζεται στο 1%, με τον τζίρο στο εξεταζόμενο διάστημα να κυμαίνεται στα 362 εκατ. ευρώ. Σημαντική είναι η συνεισφορά της κατηγορίας Bazaar, η οποία εμφανίζει ανεβασμένες ταχύτητες, γυρίζοντας το πρόσημο σε θετικό προσεγγίζοντας ρυθμό της τάξεως του 6%.

«O τζίρος των cash and carry το 2020 κινήθηκε έντονα πτωτικά (σ.σ.: σε σχέση πάντα και με τη σημαντική ανάπτυξη που παρουσίασε η λιανική το ίδιο διάστημα), κυρίως λόγω των μέτρων αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων ΗοReCa κατά τις περιόδους των lockdowns αλλά και την κακή τουριστική χρονιά. Την ίδια στιγμή, η σημαντική αύξηση των πωλήσεων των συγγενών καναλιών της λιανικής (σ.σ.: μικρά σημεία λιανικής, μπακάλικα, ψιλικά κ.λπ.), μέρος των προμηθειών των οποίων γίνονται μέσω του cash and carry, δεν κατάφερε να αντισταθμίσει τις απώλειες από τον κλάδο ΗοReCa στο σύνολό τους. Αυτό, ωστόσο, δεν ίσχυσε σε περιπτώσεις όπως τα Προϊόντα Σπιτιού (καθαριστικά κ.λπ.) και τα Προϊόντα Προσωπικής Υγιεινής, όπου η σημαντική αύξηση της ζήτησης καθ’ όλο το 2020 απορρόφησε ποσότητες και από το κανάλι αυτό και έτσι οι πωλήσεις των δύο παραπάνω κατηγοριών αυξήθηκαν κατά 8,2% και 13,1% αντίστοιχα», εξηγεί μιλώντας στη «Ν» ο Αλέξανδρος Φλώρος, Retail Vertical Leader της Nielsen IQ για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, προσθέτοντας ότι «κάποιοι από τους παίκτες στο κανάλι του cash and carry έκαναν προσπάθειες να προσεγγίσουν και τη λιανική, αντιβαίνοντας στον επιχειρηματικό σχεδιασμό τους αναζητώντας ευκαιρίες πωλήσεων και ρευστότητας, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι, από τις αρχές του έτους έως τις 23 Φεβρουαρίου, δηλαδή μέχρι την καταγραφή του πρώτου κρούσματος κορονοϊού στην Ελλάδα, ο τζίρος των καταστημάτων cash and carry σημείωνε αύξηση 3,5%, έχοντας ξεκινήσει με πολύ καλές προοπτικές, τις οποίες ωστόσο ανέκοψε βίαια η εξάπλωση της πανδημίας.

Οι προσδοκίες

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για την τρέχουσα χρονιά, οι αναλυτές της Nielsen κινούνται σε ακολουθία με τις εκτιμήσεις των στελεχών της αγοράς των cash and carry, καθώς, όπως επισημαίνει ο κ. Φλώρος, «η νέα χρονιά ξεκίνησε με τις ίδιες προϋποθέσεις και πλέον σε επίπεδο πενταμήνου η πορεία του καναλιού συμβαδίζει με εκείνη της λιανικής. Θετική παράμετρο αποτελεί το άνοιγμα της τουριστικής περιόδου, καθώς και η επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων ΗοReCa που αναμένεται να ενισχύσουν περισσότερο την αγορά κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Καθοριστικό ρόλο, ωστόσο, θα παίξει η πορεία της πανδημίας κατά το τελευταίο τρίμηνο, καθώς τυχόν νέα μέτρα που αφορούν σε άλλα κανάλια κατανάλωσης θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά και την αγορά των cash and carry».

Πέρα από τα φυσικά δίκτυα, τέλος, η οργανωμένη χονδρική έχει ήδη αρχίσει να επεκτείνεται και στις ηλεκτρονικές B2B πωλήσεις, πεδίο που κατά το προσεχές διάστημα ενδέχεται να υπάρξει σημαντική κινητικότητα, καθώς η νέα κανονικότητα έχει ενισχύσει σημαντικά το ηλεκτρονικό εμπόριο και μένει να φανεί τι αποτύπωμα θα έχει και στη δραστηριότητα των cash and carry.

Οι αλυσίδες

Αναφορικά με τους παίκτες που δραστηριοποιούνται στην οργανωμένη χονδρική, η δυναμική τους σε όρους δικτύου και μεριδίου φέρεται να διατηρείται σταθερή τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται ότι παρουσία στην αγορά έχουν πέντε ισχυρές αλυσίδες, με τη Metro Cash and Carry να κατέχει ηγετική θέση. Στην κατηγορία δραστηριοποιούνται επίσης η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη μέσω της The Mart, η AB Βασιλόπουλος με την ENA, η Πέντε (Γαλαξίας) και η Μασούτης. Ο συνολικός αριθμός του δικτύου όλων των παικτών ανέρχεται σε 114 σημεία πώλησης. Όπως αναφέρει ο κ. Φλώρος, «την προηγούμενη χρονιά δεν σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές στον αριθμό των καταστημάτων για το κανάλι των cash and carry. Ειδικότερα, από τα συνεργαζόμενα σημεία με τη Νielsen IQ παρατηρήθηκαν μόνο δύο παίκτες που μείωσαν των αριθμό των καταστημάτων τους κατά ένα, η Μασούτης και η ENA. Όλα τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα δίκτυα παρέμειναν σταθερά».