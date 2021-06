Market Beat: Η μεταβλητότητα διατηρείται στα διεθνή και την Αθήνα που συσσωρεύει πεισματικά

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec Μάνος Χατζηδάκης επισήμαινε: Η γενικότερη κόπωση που παρατηρείται στην Αγορά μετά το ράλι ως τις 920 μονάδες, σε Δεικτοβαρή “χαρτιά”, έδωσε την σκυτάλη της ανόδου σε μετοχές της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Το άνοιγμα της ψαλίδας των αποτιμήσεων και η αναζήτηση νέων δυνητικών αποδόσεων, έστρεψε ένα μικρό, αλλά ικανό να οδηγήσει σε εξάρσεις, μέρος των εισροών, σε μετοχές που έχουν υστερήσει στο πρόσφατο ράλι τιμών, αλλά δικαιολογούσαν, βάσει θεμελιωδών, ή ειδικών χαρακτηριστικών (αντικείμενο δραστηριότητας, κλάδος, αξία παγίων, προοπτικές) το ενδιαφέρον της Αγοράς.

Συνήθως δυνατές αποδόσεις στην Εγχώρια Αγορά, ακολουθούνται από διορθώσεις που έχουν κάποιο αξιόλογο βάθος και αλλαγή επιπέδων. Αυτή την φορά διαπιστώνεται ανακύκλωση της ρευστότητας σε άλλες ιδέες, με κύριο γνώρισμα το αυξημένο προφίλ ρίσκου. Το “ξύπνημα στα μικρά και μεσαία χαρτιά” της Αγοράς, αποδίδεται και στην σταθερή ενεργοποίηση της “επενδυτικής λιανικής”, καθώς και τον Απρίλιο το ποσοστό συμμετοχής στην Αγορά των Ιδιωτών Επενδυτών, διατηρήθηκε πάνω από 24%.

Έχουμε ήδη το σχηματισμό μιας ομάδας νέων εγχώριων επενδυτών με ικανότητες να κάνει αισθητή την παρουσία του στην ημερήσιες συναλλαγές. Έχουμε επίσης πολύ καλύτερες συνθήκες στον τομέα των επικοινωνιών, που επιτρέπουν μια πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στην αγορά και στη διαβίβαση των εντολών που επιλέγει κάθε ενεργός επενδυτής. Η σημασία να διατηρηθεί αυτή η κρίσιμη μάζα, ώστε να υπάρχει το περιθώριο της συσσωμάτωσης και άλλων, δεν χρειάζεται συζήτηση. Γιατί κάποτε, θα επανεμφανιστεί η εποχή που το χρηματιστήριο θα φθάσει και πάλι να περιλαμβάνεται στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές της πρωινής και της μεταμεσονύκτιας ζώνης. Είναι στη φύση του θεσμού, μόνο που είναι βέβαιο ότι τα πράγματα, με την ψηφιοποίηση των οικονομικών συναλλαγών, δεν θα μοιάζουν με το 1999 ούτε με το 2007.

Στα blue chip το κυρίαρχο χαρακτηριστικό με βάση τη στατιστική εικόνα ήταν η ηπιότητα των πτωτικών μεταβολών αλλά και το μέγεθος των κερδισμένων είχε άμεση συσχέτιση με νέα με σύνδεση στα θεμελιώδη τους μεγέθη. Στις μεταβολές όμως των μετοχών του FTSEM, με τρεις μόνο πτωτικές, οι δύο είχαν διψήφια πτώση και στις 14 ανοδικές πάνω από +2% ως +18,24% εβδομαδιαία κέρδη εμφάνισαν 8 με αμετάβλητες 3.

Ο πιστοποιημένος χρηματιστηριακός αναλυτής Πέτρος Στεριώτης τονίζει μεταξύ άλλων: Το γράφημα τιμών του Γενικού Δείκτη αποτυπώνει το ότι οι φιλότιμες προσπάθειες των “short” και των “profit takers”, να οδηγήσουν το "ταμπλό" σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, μάλλον απέτυχαν. Το να ανεβαίνει μια Αγορά 500 μονάδες από τα πολυετή "πανδημικά" χαμηλά της και να σημειώνει σχεδόν με τα "χίλια ζόρια" διόρθωση 50 μονάδων από τα πρόσφατα υψηλά της, θεωρούμε ότι αποτελεί ξεκάθαρη νίκη των "ταύρων". Φυσικά, οι διαφωνούντες με την παραπάνω άποψη, θα αντιτάξουν ότι "ο διαιτητής δεν έχει ακόμα σφυρίξει τη λήξη του ενενηντάλεπτου και των όποιων καθυστερήσεων".

Από καθαρά τεχνικής άποψης όμως και αποφεύγοντας τα περί επικείμενου "μετεμβολιακού Αρμαγεδώνος" στο Χ.Α., η παραμονή του Γενικού Δείκτη πάνω από την περιοχή των 870 μονάδων κρατάει το "φανάρι στο πράσινο". Από τη στιγμή που το "sell in May and go away", καταρχάς, διαψεύστηκε, η ημερολογιακή έναρξη του Καλοκαιριού, πιθανότατα θα φέρει μαζί της την Καλοκαιρινή ραστώνη (που σε χρηματιστηριακούς όρους μεταφράζεται σε μείωση του όγκου συναλλαγών), αλλά ενδεχομένως και τη διατήρηση ενός επενδυτικού περιβάλλοντος υποστηρικτικού σε εταιρικές χρηματοδοτικές επιλογές, όπως Α.Μ.Κ., ομολογιακές εκδόσεις και Τραπεζικό δανεισμό, εν μέσω χαμηλών συμβατικών και προεξοφλητικών επιτοκίων.

Λιγοστά τα προγραμματισμένα γεγονότα αυτής της εβδομάδα και κυρίως τακτικές γενικές συνελεύσεις. Το σημαντικότερο είναι η απόφαση την Πέμπτη για τα επιτόκια μαζί με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την εικόνα της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Για αυτό οι επόμενες συνεδριάσεις θα αποτελέσουν τεστ για τη δυναμική ως το τέλος του πρώτου εξαμήνου.

Σύμφωνα με την άποψη του Πέτρου Τσούρτη, ο Γενικός Δείκτης συσσωρεύει μεταξύ 860 και 900 μονάδων, καθώς οι επενδυτές διατηρούν ρευστότητα για τις τρέχουσες (Αεροπορία Αιγαίου) και επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των Alpha Bank και Ελλάκτωρα. Εκτιμούμε ότι η συσσώρευση θα διαρκέσει μέχρι να τελειώσει η Α.Μ.Κ. της ΑΛΦΑ, εκτός και αν προκύψει κάποιος ανοδικός, ή καθοδικός καταλύτης. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΓΣ της Alpha Bank θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΟΣ

Χωρίς απάντηση στα επενδυτικά διλήμματα η νευρικότητα διατηρείται

Με τόσες εβδομάδες κυριαρχίας των επιφυλάξεων γύρω από τη φύση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το πόσο σωστά αντιλαμβάνεται τις πιέσεις στις τιμές η Fed να μεταβάλλονται από μέρα σε μέρα, οι αγορές στη Wall Street συνέχισαν τα σκαμπανεβάσματα. Οι μετοχές των ΗΠΑ αυξήθηκαν την Παρασκευή, σημειώνοντας μέτρια εβδομαδιαία κέρδη, αφού η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση έδειξε ότι η αγορά εργασίας συνέχισε την αργή ανάκαμψή της τον Μάιο. Οι αγορές ξεκίνησαν από την εβδομάδα ταλαντευόμενες μεταξύ μικρών κερδών και απωλειών, προτού αποκρυσταλλωθεί η δυναμική την τελευταία ημέρα της εβδομάδας.

Ο παράγοντας που βοήθησε στη διακοπή της αδυναμίας σχηματισμού τάσης ήταν η έκθεση για την αγορά εργασίας του Μαΐου. Τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι η οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσε ελαφρώς λιγότερες θέσεις εργασίας από όσες περίμεναν οι οικονομολόγοι, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο. Μαζί, τα μικτά δεδομένα προσέφεραν στους επενδυτές ένα βασικό συμπέρασμα: η αγορά εργασίας βελτιώνεται, αλλά όχι με ρυθμό που θα κάνει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να επισπεύσει τη μείωση στην πρόσθετη υποστήριξη για την οικονομία.

Μια μέτρηση με πολλές αναγνώσεις

Η οικονομία των ΗΠΑ σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Παρασκευής πρόσθεσε 559.000 θέσεις εργασίας τον Μάιο. Ο αριθμός ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από μια εκτίμηση 671.000 από οικονομολόγους που ρωτήθηκαν από την Dow Jones, αλλά έδειξε μια ακόμη υγιή ανάκαμψη στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια βελτίωση από τις αναθεωρημένες προς τα πάνω 278.000 νέες θέσεις που προστέθηκαν τον Απρίλιο. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 5,8% από 6,1%, ήταν δε καλύτερο από το εκτιμώμενο 5,9%. Πολλοί πιστεύουν ότι η έκθεση για τις θέσεις εργασίας, αν και σταθερή, δεν είναι αρκετά ισχυρή για να προκαλέσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να ανατρέψει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της.

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας δεν ξεκαθαρίζει το δρόμο για τη διάθεση έναντι του μετοχικού ρίσκου. Δεν είναι πολύ καυτός για να επηρεάσει καθοριστικά τη Fed ούτε πολύ αδύναμος για να προκαλέσει ανησυχίες για την οικονομία. Η απόδοση στο 10ετές ομόλογο ΗΠΑ μειώθηκε ελαφρά μετά την έκθεση για τις θέσεις εργασίας. Οι αποδόσεις των ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα τους τελευταίους μήνες εν μέσω αυξανόμενων προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ υποχώρησε στο 1,55%, το χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Απριλίου, από 1,624% την Πέμπτη. Οι επενδυτές είχαν δηλώσει ότι μια καλύτερη από την αναμενόμενη έκθεση θέσεων εργασίας θα μπορούσε να οδηγήσει στην πώληση ασφαλών κρατικών ομολόγων, ενώ το αντίστροφο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αγορές. Οι αποδόσεις μειώνονται καθώς οι τιμές των ομολόγων αυξάνονται.

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την ώθηση των αποτιμήσεων στις αξίες του αμερικανικού χρηματιστηρίου και την άνοδο με πρωτοφανή επίπεδα από την πανδημία που σημειώθηκε την περασμένη άνοιξη. Οι επενδυτές δήλωσαν ότι τυχόν ενδείξεις ότι η Fed ενδέχεται να τερματίσει την υποστήριξή της θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστάθεια τα χρηματιστήρια. Εν τω μεταξύ, η νευρική διαπραγμάτευση των meme stocks που έχουν τραβήξει την προσοχή ιδιωτών επενδυτών οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες διαβίβασης εντολών που ενδυνάμωσαν οι μέρες των lockdown για την πανδημία, διατηρήθηκε την Παρασκευή. Οι μετοχές της AMC Entertainment Holdings υποχώρησαν 3,43 δολάρια, ή 6,7%, στα 47,91 $ μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ κερδών και ζημιών. Οι μετοχές ολοκλήρωσαν την άγρια πορεία τους την Πέμπτη υποχωρώντας κατά 18%, αφού η εταιρία διαχείρισης αιθουσών κινηματογράφου δήλωσε ότι σχεδιάζει να πουλήσει περισσότερες μετοχές της - ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί τους πιθανούς αγοραστές των μετοχών ότι ενδέχεται να χάσουν όλα τα χρήματά τους.

«Ενώ η μεταβολή της αύξησης των θέσεων εργασίας ήταν μάλλον μέτρια σε σχέση με τις προσδοκίες, τα καλά νέα είναι ότι ανακάμπτουν από την απογοητευτική μέτρηση του περασμένου μήνα. Συνολικά, η σημερινή έκθεση αποτυπώνει πρόοδο προς τη σωστή κατεύθυνση». Δήλωσε η Charlie Ripley, της Allianz Investment Management. Ο James McCann της Aberdeen Standard Investments σχολίασε χαρακτηριστικά εκφράζοντας την συναίνεση των μετριοπαθών παραγόντων της αγοράς. «Τίποτα από όσα έγιναν γνωστά σήμερα δεν πρόκειται να προκαλέσει μετακίνηση της στάσης της Fed αμέσως. Χωρίς συνεχή αύξηση των πιέσεων στους μισθούς, η Fed θα παραμένει στην άποψη ότι οι πιέσεις στις τιμές δεν θα διαρκέσουν, υποδηλώνοντας ότι οι αυξήσεις τα επιτόκια θα παραμείνουν σε αναμονή έως το 2023 χωρίς καμία δυσάρεστη έκπληξη».

Ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 179,35 μονάδες, ή 0,5%, σε 34756,39, τερματίζοντας ακριβώς κάτω από το υψηλό όλων των εποχών από τον περασμένο μήνα. Ο S&P 500 πρόσθεσε 37,04 μονάδες, ή 0,9%, στα 4229,89, ενώ έχασε για λίγο την ευκαιρία για ένα ρεκόρ, ενώ ο Nasdaq Composite προχώρησε 199,98 μονάδες, ή +1,5%, στις 13814,49.

Η εικόνα της εβδομάδας με αριθμούς

Στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, τέσσερις εκ των δεικτών που παρακολουθούμε εμφάνισαν απώλειες αλλά δεν προέκυψε κάποιος με αρνητική απόδοση έτους. Ο S&P500 με εβδομαδιαία μεταβολή +0,61%, τον Μάιο κέρδισε +0,55% και στο 2021 αποδίδει +12,52%. Ο Dow, στη βδομάδα είχε άνοδο +0,66%, τον Μάιο κέρδισε +1,93% με επίδοση +13,56% στο 2021. Ο S&P400 είχε μεταβολή +0,05%, τον Μάιο κέρδισε +0,08% ενώ εμφάνισε επίδοση στο 2021 +18,30%. Ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης με εβδομαδιαία κέρδη +0,77% τον Μάιο κερδίζει +0,11% και στο 2021 εμφάνισε κέρδη +15,787%. Ο δε Nasdaq, είχε μεταβολή +0,48%, τον Μάιο χάνει -1,53% ενώ στο 2021 αποδίδει +7,19%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου ενισχύθηκε +0,66% στη βδομάδα τον Μάιο κέρδισε +0,76% και στο έτος αποδίδει +9,42%. Ο DAX κέρδισε +1,11% τον Μάιο κέρδισε +1,88% και στο έτος αποδίδει +14,39%, ο CAC είχε μεταβολή +0,49% τον Μάιο κέρδισε +2,83,% και για αυτό στο 2021 κερδίζει +17,37%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας είχε πτώση -1,48% τον Μάιο κέρδισε +3,79% και στο έτος έχει επίδοση +12,57%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία εμφάνισε μεταβολή +1,59% τον Μάιο κέρδισε +4,26% με ετήσια επίδοση +15,01%. Ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 ενισχύθηκε κατά +0,80% τον Μάιο κέρδισε +2,14% με ετήσια μεταβολή +13,42%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας κέρδισε +3,64%, τον Μάιο κέρδισε +6,16% διαμορφώνοντας επίδοση έτους +9,33%, όταν ο IPC του Μεξικού εμφάνισε μεταβολή +0,89%, τον Μάιο κέρδισε +5,99% και στο 2021 αποδίδει +14,56%. Ο χρυσός με μεταβολή -0,64%, βρέθηκε στα 1894,10 δολάρια η ουγκιά, τον Μάιο κέρδισε +7,98% με επίδοση έτους -0,39%. Άνοδος κατά +4,13%, για το πετρέλαιο Crude που έκλεισε στα 69,38 δολάρια το βαρέλι ενώ τον Μάιο κέρδισε +5,56%. Στο έτος ενισχύεται +43,29%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή -0,71%, τον Μάιο κέρδισε +0,16% και έχει απόδοση στο 2021 +5,46%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε άνοδο +1,61%, τον Μάιο κέρδισε +1,78% και η απόδοση στο 2021 είναι +12,76%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία βρέθηκε ψηλότερα κατά +1,32% τον Μάιο κέρδισε +6,47% και στο έτος κερδίζει +8,84%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng μειώθηκε κατά -0,71%, τον Μάιο κέρδισε +1,49% και στο έτος αποδίδει +6,20%. Με εβδομαδιαία μεταβολή -0,25%, ο δείκτης SSE Comp. της Σαγκάης τον Μάιο κέρδισε +3,42% και κατέληξε με κέρδη +3,42% στο 2021.

Η ώρα της ΕΚΤ αλλά όχι της Ευρώπης

Ένα άρθρο του Economist για την Ευρώπη έχει τίτλο η ήπειρος που χάθηκε η έννοια της φιλοδοξίας με υπότιτλο ένα ερώτημα. Μπορεί η επιχειρηματική Ευρώπη να ανακτήσει το έδαφος που έχασε από τις Αμερικανικές και τις Κινέζικες επιχειρήσεις; Αναφέροντας τα ακόλουθα: Το 1984, ένας προσκεκλημένος Αμερικανός επικεφαλής μιας αμερικανικής εταιρίας σε μια επίσκεψη στη Γαλλία προσέφερε στους Ευρωπαίους μερικές συμβουλές για την εταιρική επιτυχία. Οι επιχειρηματίες αδιαφόρησαν αφού οι ευρωπαϊκές εταιρείες κυριαρχούσαν καθορίζοντας τον εταιρικό ρυθμό ανάπτυξης παγκόσμια παράλληλα με εκείνες της Αμερικής και, περιστασιακά, της Ιαπωνίας. Γιατί θα έπρεπε να ακούσουν τις συμβουλές από αυτόν τον ευγενικό νεοφερμένο από την Καλιφόρνια;

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η εταιρεία που ιδρύθηκε από αυτόν τον νεαρό, Steve Jobs, αξίζει περισσότερο από τις 30 εταιρείες του γερμανικού δείκτη DAX. Η αξία της δεν είναι πολύ μακριά από τις 40 εταιρείες του δείκτη CAC της Γαλλίας. Η επιτυχία της Apple ήταν αξιοσημείωτη, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακή η παρακμή της εταιρικής Ευρώπης.

Πριν από μια κατά την ανάλυση της Barclays ήσυχη περίοδο που θα προηγηθεί της συνεδρίασης επί της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στις 10ης Ιουνίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της τόνισαν, ότι παρά την κυκλική ανάκαμψη που βρίσκεται σε εξέλιξη, η οικονομική κατάσταση παραμένει αβέβαιη και πέρα ​​από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις του πληθωρισμού που οφείλονται σε προσωρινούς παράγοντες, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές έχουν αλλάξει ελάχιστα από τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Μαρτίου. Ως εκ τούτου, αναμένουν ότι το ΔΣ την τρέχουσα εβδομάδα θα διατηρήσει τον ρυθμό των αγορών της στο ρυθμό του μέσου όρου που ίσχυε στη διάρκεια του 2ου τριμήνου. Αποσκοπώντας στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης. Ωστόσο, βλέπουν πιθανή μια αλλαγή στη ρητορική της με χαμηλότερους τόνους στα υπέρ χαλάρωσης επιχειρήματα. Τα νομισματικά δεδομένα επισημαίνουν επίσης τη σημασία της διατήρησης μιας αμετάβλητης νομισματικής πολιτικής.

ΧΑ

Η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ήταν διαφορετική ποιοτικά

Η εβδομάδα που πέρασε δεν άλλαξε δραματικά την τεχνική εικόνα της αγοράς αλλά ανέδειξε προσόντα που διαθέτει κάθε ζωντανό χρηματιστήριο τα οποία για την Αθηναϊκή αγορά είχαν σχεδόν ξεχαστεί. Αναφερόμαστε στην εμφάνιση εναλλακτικών λύσεων στην ανάγκη διατήρησης της ανοδικής δυναμικής. Με την εμφάνιση και διατήρηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους όταν εμφανίζονται σημάδια κόπωσης σε εκείνους που το ώθησαν ψηλότερα για ένα διάστημα. Πρόσφατα, ενώ πύκνωσαν οι εταιρικές πράξεις, η αγορά έδειξε πως διαθέτει αντοχές και συσσωρεύει μεταξύ των 850 και 900 μονάδων, ενώ παράλληλα οι επενδυτές διατηρούν ρευστότητα για τις τρέχουσες και τις επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Αναφερόμαστε στην ΑΜΚ της ΑΡΑΙΓ και στις επερχόμενες για ΑΛΦΑ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Σε αντίστοιχες περιόδους ως το 2020 η αγορά εμφάνιζε υπολογίσιμες διορθώσεις. Τώρα, χωρίς σημαντικές υποχωρήσεις κρατήθηκε, μετά την κορύφωση στις 920 μονάδες, λίγο κάτω από τις 900. Πεισματικά μεν, αλλά όχι τόσο βαθιά ώστε να δυσκολευτεί να τις ξεπεράσει την πρώτη βδομάδα του Ιουνίου. Έχοντας μάλιστα ως πρωταγωνιστές στις επιδόσεις, μετοχές της μεσαίας και της μικρής κεφαλαιοποίησης.

Η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας και τελευταία του Μαΐου ήταν ξεκάθαρα ανοδική, με χαμηλό ημέρας την τιμή στο άνοιγμα (889,93) που ήταν και κατώτερο εβδομάδας και κλείσιμο στο ανώτερο, που ήρθε στις δημοπρασίες για τον ορισμό τιμών κλεισίματος. Ο τζίρος ανήλθε στα 44,718 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 1,628 εκατ. ευρώ και συνέβαλαν ανοδικά οι Τράπεζες (+1,73%). Ο ΓΔ με μεταβολή +0,82% οδηγήθηκε στις 894,85 από 887,60 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2167,17 από 2148,05 μονάδες με μεταβολή +0,89%. Την Τρίτη η εικόνα άλλαξε και οι κινήσεις ενθυλάκωσης κερδών, σε μια αγορά που στις 25/5 έκλεισε στις 868,11 και σε πέντε συνεδριάσεις διαπραγματευόταν στις 890 και πάνω, διαμόρφωσαν οριακές μεταβολές στο μέσο όρο. Ο ΓΔ με μεταβολή -0,08% οδηγήθηκε στις 894,13 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2166,02 μονάδες με μεταβολή -0,05%. Ο τζίρος ανήλθε στα 71,378 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 3,137 εκατ. και για δεύτερη μέρα στη σειρά ο τζίρος των Τραπεζικών μετοχών (ΔΤΡ -0,40%) ήταν λίγο πάνω από το 50% του συνολικού. Την Τετάρτη είχαμε μετά από δέκα συνεδριάσεις την επανεμφάνιση τιμών για τον ΓΔ ψηλότερα από τις 900 μονάδες για μεγάλο χρονικό διάστημα με κίνηση μόνιμα σε θετικό πεδίο. Ώθησαν ανοδικά οι ΜΟΗ +6,21%, ΕΛΠΕ +3,33%, ΟΠΑΠ +3,07%, ΕΥΡΩΒ +2,74%, ΕΕΕ +2,36% ΑΔΜΗΕ +2,26%. Ο τζίρος ανήλθε στα 93,322 εκατ. ευρώ ενώ τα πακέτα είχαν αξία 20,187 εκατ. με αυτόν των τραπεζών στο 46,35%. Ο ΓΔ με μεταβολή +0,71% οδηγήθηκε στις 900,49 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2183,52 με κέρδη +0,81%.

Την Πέμπτη με κυριαρχία της προσφοράς μετοχών αναιρέθηκε το αποτέλεσμα την προηγούμενης, με πορεία διαρκώς σε αρνητικό πεδίο και υποχώρηση του τζίρου στα 48,650 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 4,283 εκατ. Η στατιστική εικόνα των blue chip άλλαξε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (4 από 13) έναντι των καθοδικών (19 από 8) και 2 αμετάβλητα. Ο ΓΔ με μεταβολή -0,62% οδηγήθηκε στις 894,94 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2168,79 με πτώση -0,67%. Ο FTSEM όμως εμφάνισε κέρδη +0,64%. Στη διάρκεια της εβδομάδας η αγορά κινήθηκε ανεξάρτητα σχεδόν από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και την Παρασκευή, η διατήρηση χαλαρού συντονισμού με αυτά έφερε την εγγραφή του ανώτερου εβδομάδας στις 903,15 μονάδες. Ο ΓΔ με μεταβολή +0,74% οδηγήθηκε στις 901,60 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2188,07 με κέρδη +0,89%. Επηρέασαν καθοριστικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+2,81%). Ο τζίρος ανήλθε στα 57,599 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 7,061 εκατ. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 63,464 από 62,465 δις ευρώ στις 28/5. Ο μέσος ημερήσιος τζίρος στα 63,13 εκατ. ευρώ υποχώρησε έναντι της προηγούμενης εβδομάδας (131,7 εκατ.) και των πακέτων περιορίστηκε στα 7,26 εκατ. ευρώ.

Η εβδομάδα έφερε στον μέσο όρο άνοδο +1,58%, με επίδοση για τον Μάιο -1,70%, στον τρέχοντα μήνα κερδίζει +0,75% και το έτος +11,45%. Ο 25άρης ενισχύθηκε κατά +1,86%, στον Μάιο υποχώρησε -2,06%, τον Ιούνιο ενισχύεται +0,98% και στο 2021 απέδιδε πλέον +13,10%. Παράλληλα ο FTSEM, της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με εβδομαδιαία μεταβολή +1,29%, είναι ο μόνος που διατήρησε κέρδη +4,39% στον Μάιο, ενώ στον Ιούνιο +1,15%, ενώ αποδίδει στο 2021 +27,93%.

Η εικόνα των μετοχών στους FTSE25 & FTSEM

Με κέρδη καλύτερα των δεικτών και πάνω από +2% εντοπίζονται ΜΟΗ +8,78%, ΕΤΕ +6,85%, ΟΠΑΠ +4,81%, ΕΛΠΕ +4,68%, ΕΥΡΩΒ +3,74%, ΦΡΛΚ +2,54%, ΕΥΔΑΠ +2,10% και ΑΛΦΑ +2,09%. Με μεταβολές όσο περίπου οι δείκτες έκλεισαν οι ΕΧΑΕ +1,90%, ΟΤΕ +1,71% και ΠΕΙΡ +1,60%. Ενώ άνοδο μεταξύ +0,2% και +1% παρουσίασαν με φθίνουσα σειρά ΜΥΤΙΛ, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΣΑΡ, ΕΕΕ και ΒΙΟ. Στα 8 καθοδικά υπάρχουν 4 με απώλειες άνω του -1% και είναι οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2,41%, ΜΠΕΛΑ -2,22%, ΔΕΗ -1,83% και ΑΡΑΙΓ -1,08% και ακολουθούν ΟΛΠ -0,99%, ΤΙΤC -0,91%, ΤΕΝΕΡΓ -0,34% και ΛΑΜΔΑ -0,07%. Στις μετοχές του FTSEM τρεις μόνο είχαν απώλειες ΑΒΑΞ -16,67%, ΑΤΤ -12,21% και ΚΟΥΕΣ -2,08%. Στον αντίποδα με κέρδη πάνω από +2,5% βρέθηκαν ΙΝΚΑΤ +18,24%, ΙΝΤΚΑ +15,86%, ΕΛΤΟΝ +8,04%, ΠΛΑΘ +5,54%, ΣΕΝΕΡ +3,97%, ΠΡΟΦ +2,81% και ΜΠΡΙΚ +2,53%.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Ουδέτερα στοιχήματα αντί των short υποδηλώνουν μετατόπιση προσδοκιών

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σχεδόν μόνιμα σε θετικό πεδίο. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 2,77 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 19,28 μονάδες ψηλότερα. Το ελάχιστο, οι 2167,07 μονάδες, εμφανίστηκε στις 11:59. Το ανώτερο ημέρας σημειώθηκε στις 16:57 και ήταν οι 2192,76 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2188,07 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,89% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διατηρήθηκε στα 5,581 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Ιουνίου διακινήθηκαν 280 συμβόλαια με ανώτερο τις 2189,00 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2164,00 με τελευταίες πράξεις στις 2187,00 από 2164,00 μονάδες και η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 2187,75 με 5930 από 5876 ανοικτά συμβόλαια. Επίσης διακινήθηκαν 13 ΣΜΕ της σειράς Ιουλίου με ανώτερο μέρας στις 2155,00, χαμηλό στις 2136,00 μονάδες με τελευταίες πράξεις στις 2155,00 μονάδες και τιμή κλεισίματος στις 2157,25 από 2132,25 μονάδες και τα ανοικτά συμβόλαια που σχηματίστηκαν ήταν 391 από 382. Δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ λήξης Αυγούστου με αποτέλεσμα να μείνει 1 ανοικτό ΣΜΕ.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον δεν άλλαξε. Στα calls του 25άρη της σειράς του Ιουνίου άλλαξαν χέρια 41 από 25 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2150 και τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα της επόμενης σειράς, ο όγκος ήταν 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τιε 2150 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιουνίου διακινήθηκαν 50 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2050 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς δεν εμφανίστηκε όγκος.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές ανέβηκαν συνολικά και ειδικά στα ΣΜΕ των τραπεζών.

Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ: της ΑΛΦΑ με όγκο 7348 ΣΜΕ. Επίσης άλλαξαν χέρια 811 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Της ΕΥΡΩΒ με 6797 συμβόλαια για την τρέχουσα σειρά. Επίσης διακινήθηκαν 12 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 5567 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου. Επίσης άλλαξαν χέρια 100 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Της ΕΤΕ με 1660 ΣΜΕ. Επίσης άλλαξαν χέρια 101 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Τα αμέσως επόμενα σε όγκο ήταν τα 485 ΣΜΕ για την ΙΝΤΚΑ, και της ΔΕΗ ήταν 277 για την σειρά Ιουνίου. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo διευρύνθηκε και αφορούσε στα 3241 συμβόλαια για ΑΛΦΑ, στα 2000 για ΙΝΤΚΑ, στα 1118 για ΕΤΕ, στα 800 για ΔΕΗ, και στα 600 για ΜΥΤΙΛ.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Μάνος Χατζηδάκης υπεύθυνος του τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.

Η γενικότερη κόπωση που παρατηρείται στην Αγορά μετά το ράλι ως τις 920 μονάδες, σε Δεικτοβαρή “χαρτιά”, έδωσε την σκυτάλη της ανόδου σε μετοχές της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Το άνοιγμα της ψαλίδας των αποτιμήσεων και η αναζήτηση νέων δυνητικών αποδόσεων, έστρεψε ένα μικρό, αλλά ικανό να οδηγήσει σε εξάρσεις, μέρος των εισροών, σε μετοχές που έχουν υστερήσει στο πρόσφατο ράλι τιμών, αλλά δικαιολογούσαν, βάσει θεμελιωδών, ή ειδικών χαρακτηριστικών (αντικείμενο δραστηριότητας, κλάδος, αξία παγίων, προοπτικές) το ενδιαφέρον της Αγοράς.

Συνήθως δυνατές αποδόσεις στην Εγχώρια Αγορά, ακολουθούνται από διορθώσεις που έχουν κάποιο αξιόλογο βάθος και αλλαγή επιπέδων. Αυτή την φορά διαπιστώνεται ανακύκλωση της ρευστότητας σε άλλες ιδέες, με κύριο γνώρισμα το αυξημένο προφίλ ρίσκου. Το “ξύπνημα στα μικρά και μεσαία χαρτιά” της Αγοράς, αποδίδεται και στην σταθερή ενεργοποίηση της “επενδυτικής λιανικής”, καθώς και τον Απρίλιο το ποσοστό συμμετοχής στην Αγορά των Ιδιωτών Επενδυτών, διατηρήθηκε πάνω από 24%.

Παρά την άνευρη εικόνα που παρατηρήθηκε στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, σε επίπεδο Δείκτη, το επιχειρηματικό τοπίο παραμένει ζωηρά ενδιαφέρον. Η απονομή των πρώτων αδειών Διαδικτυακού Στοιχήματος ξεκίνησε, η ανακοίνωση του Κατασκευαστικού Έργου του Βόρειου Άξονα της Κρήτης μπαίνει σε διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού, το Ενεργειακό Τοπίο παρουσιάζει έντονη δυναμική σε νέες άδειες και Σταθμούς αποθήκευσης, η Cenergy ανακοίνωσε ότι μπορεί πλέον να παραδώσει Σωλήνες με προδιαγραφές μεταφοράς Υδρογόνου, ενώ τέλος είναι ιδιαίτερα ζωηρό το ενδιαφέρον για τα οικιστικά του Ελληνικού από Ιδιώτες. Στο προσκήνιο καθημερινά υπάρχουν νέα που θα φτιάξουν κλίμα σε δεύτερο χρόνο, απαραίτητο συστατικό μιας Αγοράς, της οποίας οι αποτιμήσεις ήδη “κοιτάζουν” την επόμενη χρήση.

Τεχνικά η εβδομάδα δεν προσέθεσε κάποια ιδιαίτερη πληροφορία, που να αλλάξει δραματικά τα δεδομένα. Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε, την εβδομάδα που πέρασε, σε εύρος μόλις 12 μονάδων, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι είχαμε μια εβδομάδα καθαρής συσσώρευσης. Παρόλα αυτά ο MACD, στη συνεδρίαση της Πέμπτης, επέστρεψε σε θέση αγοράς, μετά από ενάμιση μήνα παραμονής σε θέση πώλησης (19/4), έχοντας οριακά κόψει τους κινητούς μέσους των 30 και 50 ημερών. Οι ταλαντωτές βρίσκονται στην ζώνη της ουδετερότητας και η αισθητή μείωση των μέσω ημερήσιων τζίρων, δίνουν την εντύπωση μιας προσωρινής ανακωχής στην περιοχή πριν τις 900 μονάδες.

Τα καλά νέα για τους αγοραστές είναι ότι οι τιμές έχουν κρατήσει την επαφή τους με τα υψηλά έτους, παρά τις απαιτητικές εταιρικές πράξεις που έλαβαν χώρα τον Μάιο και έχουν ενσωματώσει μέρος από το αντίκτυπο των επόμενων εταιρικών πράξεων που έρχονται ως το τέλος του μήνα. Η διατήρηση αυτής της ισορροπίας κοντά στην περιοχή των 900 μονάδων, εκτιμούμε ότι θα συνεχιστεί και κατά την προσεχή εβδομάδα, με τον τζίρο να παίζει πρωτεύοντα λόγο στην κατεύθυνση που θα έχει η διαφυγή, από την συσσώρευση.

Σήμερα

Οι ασιατικές αγορές αναζητούν τάση με κίνηση σε θετικό και αρνητικό πεδίο μέσα στη μέρα, και φαίνεται πως σταθεροποιήθηκαν σήμερα στα επίπεδα κοντά στο κλείσιμο της Παρασκευής σήμερα Δευτέρα 7/6, ενώ το δολάριο υποχώρησε μετά την πολυαναμενόμενη έκθεση των νέων θέσεων εργασίας των ΗΠΑ τον Μάιο. Αυτή έδειξε την διατήρηση της ανάκαμψης και την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, αλλά δεν τόσο καυτή ώστε να μπορούσε να προωθήσει μια πολιτική σύσφιξης άμεσα από την Federal Reserve.

Οι επενδυτές είχαν την περιέργεια να δουν πώς θα αντιδρούσαν οι μετοχές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, μετά τη συμφωνία του G7 σχετικά με έναν ελάχιστο παγκόσμιο συντελεστή φόρου εταιρειών τουλάχιστον 15%, αν και η έγκριση από όλους τους συμμετέχοντες στο G20 θα μπορούσε να θεωρηθεί στόχος υψηλών απαιτήσεων.

Μέχρι στιγμής, η αντίδραση ήταν ουδέτερη με τα ΣΜΕ των Nasdaq και S&P 500 να εμφανίζουν οριακές απώλειες.

Ενδιαφέρον επίσης θα υπάρξει για την παρακολούθηση της αντιπαράθεσης για το προτεινόμενο σχέδιο δαπανών σε έργα υποδομής ύψους 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, με τον Λευκό Οίκο να απορρίπτει την τελευταία πρόταση των Ρεπουμπλικάνων.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά +0,3% και φάνηκε να σπάει την αλυσίδα με τρεις μέρες που εμφάνισε απώλειες. Αλλά στη συνέχεια πέρασε σε αρνητικό πεδίο και απόκτησε διακύμανση ανάμεσα στις 707,25 και 701,46 μονάδες με προηγούμενο κλείσιμο στις 705,06 και στις 7:45 δική μας ώρα είχε τιμή 704,23 μονάδες και μεταβολή -0,12%. Ο Ιαπωνικός Nikkei αυξήθηκε αρχικά +1,0% και έφτασε τα υψηλότερα επίπεδα σε βάθος σχεδόν ένα μήνα ενώ στις 07:50 δική μας ώρα είχε υποχωρήσει μεν διατηρούσε ωστόσο πορεία μόνιμα σε θετικό πεδίο με μεταβολή +0,36% και η αγορά μετοχών στη Νότια Κορέα αν και αρχικά κέρδισε 0,7%, πέρασε κατόπιν σε αρνητικό πεδίο και αναδύθηκε πάλι μετά το μεσημέρι και έτσι στις 7:55 δική μας ώρα κέρδιζε +0,39%.