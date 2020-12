Eurobank-Grant Thornton: Oρθή αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στήριξη των επιχειρήσεων

Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Ταμείο Ανάκαµψης & Σχέδιο Απολιγνιτοποίησης - τα όπλα για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοιού». συνδιοργάνωσαν η Eurobank και η Grant Thornton. Στόχος, η στήριξη του δυναμικού και ανταγωνιστικού ελληνικού επιχειρείν. Βασικό θέμα στην ατζέντα η ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας, σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Σχέδιο Απολιγνιτοποίησης, σημαντικά αναπτυξιακά εφόδια στην προσπάθεια της χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού

Οι ομιλούντες σημείωσαν την επιτακτική ανάγκη ορθής αξιοποίησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης για τη δομική αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη μεταστροφή της σε ένα εξωστρεφές και καινοτόμο αναπτυξιακό μοντέλο, ικανό να εξασφαλίσει μια πολυετή, βιώσιμη ανάπτυξη.

Έμφαση δόθηκε και στην προσπάθεια μετάβασης στην πράσινη οικονομία με την επίσπευση της απολιγνιτοποίησης και την αξιοποίηση, περίπου, 5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της «Δίκαιης Μετάβασης», που μπορεί να συμβάλλει, ουσιαστικά, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τον εκσυγχρονισμό, περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων γεωγραφικών περιοχών της χώρας.

Αρχικά τοποθετήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε:

Θα πρέπει να διοχετεύσουμε τα χρήματα με ταχύτητα και με επιτυχία, σύμφωνα με τους στόχους που έχουμε θέσει, δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο του 2026. Γιατί κανονικά, ένα ΕΣΠΑ θέλει μια δεκαετία για να κλείσει, αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει καλοκαίρι ή αργά την άνοιξη του ‘21 και θα έχει διάρκεια πέντε μόλις έτη. Το Ταμείο Ανάκαμψης μας δίνει την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε πολλαπλάσιους πόρους, να χρηματοδοτήσουμε επενδύσεις που θα προσεγγίζουν τα 30 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα δάνεια θα αντιστοιχούν σε 13 δισ και θα είναι πολύ χαμηλότοκα. Θα πρέπει να υπάρξει ταχύτατη κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, γιατί το πρόγραμμα αυτό δεν μένει στα δάνεια, αλλά αντίστοιχη θα είναι και η κινητοποίηση στις δημόσιες επενδύσεις.

Και στο κομμάτι των επιδοτήσεων, ένα κομμάτι θα το κάνουν ιδιωτικές επενδύσεις, όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ ή προγράμματα για τη ψηφιακή βελτίωση των επιχειρήσεων.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν να επωφελούνται από επιδοτήσεις. Στις επιχειρήσεις θα γίνει εκτεταμένη χρήση εργαλείων για επενδύσεις που αφορούν ΣΔΙΤ (σύμπραξης ιδιωτικού-δημόσιου τομέα) ή στον ενεργειακό τομέα με τις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs) και σε επιλεγμένους τομείς, ώστε η συνολική παρέμβαση να είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τα χρήματα που δίνουμε.

Ο χρόνος εκταμίευσης των χρημάτων

Απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου Μ. Σαράφογλου για τον χρόνο εκταμίευσης των χρημάτων του Ταμείου Ανάπτυξης, μετά και το βέτο Ουγγρίας-Πολωνίας, ο κ. Σκυλακάκης είπε; Θα προχωρήσουμε ανεξαρτήτως του πότε θα έρθουν, με δικά μας χρήματα και με δικό μας κίνδυνο, και θα αξιοποιήσουμε τα όσα θα μας παρέχει το Ταμείο στο μέλλον. Από τον Φεβρουάριο του 21 θα ξεκινήσουμε με δικούς μας πόρους με τη βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή που θα πάρουμε τα χρήματα θα έχουμε απορρόφηση ενός μέρους στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου.

Στα δάνεια η λογική είναι η εξής: Θα αξιοποιήσουμε ιδιώτες συμβούλους για να κάνουν την πιστοποίηση επιλεξιμότητας. Δεν θα γίνεται από το κράτος η εξέταση του επιχειρηματικού σχεδίου. Γιατί ιστορικά το κράτος έχει αποδειχθεί ως εξαιρετικά αναποτελεσματικό στον τομέα αυτό. Πού θα βασιστούμε λοιπόν; Στο να υπάρχει τρίτος παίκτης, third party financing που λένε στα αγγλικά, ή στην αργκό skinning the game, από έναν τρίτο επενδυτή που θα δανειοδοτήσει ή θα βάλει κεφάλαια άσχετα με τον αρχικό επενδυτή. Αναζητούμε έναν partner, με τη λογική ότι θα λειτουργήσει με δικά του κριτήρια και χωρίς εγγυήσεις θα βάλει τα δικά του λεφτά και αν δεν πάει καλά η επένδυση θα τα χάσει. Αν δεν υπάρχει αυτός ο τρίτος παίκτης τότε θα έρθουμε και εμείς να χρηματοδοτήσουμε. Είναι σαφές urbi et orbi, θέλουμε να κάνουμε με επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν επενδύσεις και όχι επιχειρηματίες που θέλουν να πάρουν επιδοτήσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank

Ο κ. Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank τόνισε πως μετά την δεκαετή κρίση, τώρα έχουμε να κάνουμε με πόρους που δεν είχαμε ξανά στο παρελθόν για να καλύψουμε την αποεπενδυση της προηγούμενης κρίσης. Ο Υπουργός μας έδωσε μια πρώτη περιγραφή. Αυτά τα 13 δισ θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ιδιωτικές επενδύσεις. Θα πρέπει να βρεθεί η χρηματοδότηση για το 50% της επένδυσης είτε από ίδια κεφάλαια του επιχειρηματία είτε από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα είτε από άλλο φορέα. Πιστεύω πως ο πιο συχνός χρηματοδοτικός φορέας θα είναι το τραπεζικό σύστημα. Οπότε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν με τις τράπεζες πάνω σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά πλάνα, να οριστεί η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων, το ποσοστό τραπεζικής χρηματοδότησης που θα κυμαίνεται στο 30-40%, ώστε το υπόλοιπο να καλυφθεί από το δημόσιο.

Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να πιστοποιήσει το τραπεζικό ίδρυμα είναι ότι το έργο είναι βιώσιμο με βάση ιδιωτικά κριτήρια. Ποιοι θα είναι οι όροι του δανεισμού από το ΤΑ; Ποιος θα είναι ο φορέας που θα τα διαχειριστεί; Η ΕΑΤ ή κάποιος άλλος φορέας, τα έργα θα αφορούν την πράσινη μετάβαση, τις εξαγωγές ή θα έχει ευρύτερη περίμετρο; Κάποια ποσά θα πρέπει να διευκολύνουν τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων. Κάποια πρέπει να χρηματοδοτήσουν εξαγορές και συγχωνεύσεις για να δουν.

Τα χρονοδιαγράμματα όμως είναι ιδιαίτερα απαιτητικά. Πρέπει γρήγορα να βάλουμε συγκεκριμένα πρότζεκτ κάτω από στις δράσεις των τεσσάρων πυλώνων του εθνικού σχεδιασμού για το Ταμείο Ανάκαμψης και να εστιαστούμε στην υλοποίησή τους. Η απόφαση για εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Το τραπεζικό σύστημα και ασφαλώς η Eurobank είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε και να συμβάλουμε στη μόχλευση σημαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση, παράλληλα με τους δημόσιους πόρους, των επενδυτικών σχεδίων που θα προκριθούν.».

«Στηρίζουμε με συνέπεια το ελληνικό επιχειρείν»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, κ. Βασίλειος Καζάς, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Η υλοποίηση του Μηχανισμού αποτελεί για την Ελλάδα μια μοναδική ευκαιρία, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κάμψης που σημειώθηκε το 2019 λόγω του COVID-19 αλλά και για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού της μοντέλου. Οι δημόσιοι πόροι που αναμένεται να διοχετευτούν στην οικονομία τα επόμενα έτη σε συνδυασμό με τους ιδιωτικούς πόρους που εκτιμάται πως θα κινητοποιηθούν θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση τόσο ενός σημαντικού αριθμού επενδυτικών σχεδίων όσο και συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δράσεων. Τα σχέδια και οι δράσεις αυτές θα επιτρέψουν την άμεση βελτίωση της οικονομίας, συγχρόνως όμως θα δημιουργήσουν ισχυρές δυνατότητες για ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων με έμφαση στην ενδυνάμωση της παραγωγικής τους δυναμικής, την τόνωση της εξωστρέφειάς τους και την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.».

H Eurobank και η Grant Thornton στηρίζουν με συνέπεια το ελληνικό επιχειρείν και μέσω των Βραβείων Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας “Growth Awards” που διοργανώνουν κάθε χρόνο αναδεικνύουν το ρόλο και τη σημασία της σύγχρονης, ποιοτικής επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, επιβραβεύοντας δυναμικές, ελληνικές εταιρείες που ξεχωρίζουν σε κρίσιμους τομείς, οι οποίοι υπαγορεύονται κάθε χρόνο από τις διεθνείς τάσεις του σύγχρονου επιχειρείν. Ειδικά για την απονομή των βραβείων του 2020, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία, επιδιώκεται να διοργανωθεί ειδική τετελετή εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, κατά τρόπο συμβατό με τις υγειονομικές συνθήκες.