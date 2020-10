PwC: Κρίσιμη για την επόμενη μέρα η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις επιχειρήσεις

Οι νέες συνθήκες, όπως τις διαμόρφωσε η πανδημία, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για τις επιχειρήσεις να οικοδομήσουν μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και ευελιξία στην εφοδιαστική τους αλυσίδα ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις μελλοντικές προκλήσεις και να τις μετατρέψουν σε ευκαιρία.

Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των επιχειρησιακών λειτουργιών, τονίστηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσε η PwC Ελλάδας, με τίτλο «Digital transformation in 'customer and operations': Building resilient ecosystems to thrive in a post-pandemic world».

Στην ημερίδα, που διοργανώθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2020, εξετάστηκε το καίριο θέμα του μετασχηματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας και πώς διαμορφώνεται η επόμενη ημέρα των επιχειρησιακών λειτουργιών. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης συζητήθηκαν η ετοιμότητα των επιχειρήσεων και η αυξημένη ανάγκη για επιτάχυνση της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων παράλληλα με τη μεθόδευση ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού ψηφιακού λειτουργικού μοντέλου στο υφιστάμενο αβέβαιο περιβάλλον.

Η πανδημία δημιούργησε νέες συνθήκες στην παγκόσμια αγορά ασκώντας ασύμμετρες πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, διαμορφώνοντας νέα κανάλια εφοδιασμού και διάθεσης των προϊόντων στην αγορά και επαναπροσδιορίζοντας τις προσδοκίες και συνολικά την συμπεριφορά των καταναλωτών.

Στοχεύοντας στη διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και να αναπτύξουν ένα ισχυρό ψηφιακό πλαίσιο, μέσα από τη χρήση σύγχρονων πλατφόρμων ανάλυσης δεδομένων.

Ως προς τη μεθόδευση της υλοποίησης, μια ευρέως αποδεκτή προσέγγιση που συνδέεται ολοένα και πιο στενά με τον μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι η agile μεθοδολογία. Βάσει αυτής, σταδιακά δημιουργούνται πιλοτικές εφαρμογές οι οποίες εξελίσσονται σε ένα ενοποιημένο κέντρο ελέγχου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν δομημένα και σταθερά, εξελίσσοντας σταδιακά τις λειτουργίες τους, με βασική προτεραιότητα να βρίσκονται δίπλα στον πελάτη, διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλά τα κόστη.

Μεταξύ άλλων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει την μοντελοποίηση και τον εντοπισμό περιοχών όπου δημιουργεί οφέλη, μέσω της εφαρμογής αναθεωρημένων πλαισίων. Διαμορφώνεται έτσι ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής και βελτιστοποίησης των επιχειρησιακών λειτουργιών.

Σε ότι αφορά στις ελληνικές επιχειρήσεις, έχουν επιδείξει στροφή σε εγχώρια παραγωγικά σχήματα για τη δημιουργία αυτάρκειας μέσω της παραγωγής κρίσιμων προϊόντων όπως είναι για παράδειγμα εκείνα που σχετίζονται με τα μέτρα ατομικής προστασίας. Επιπλέον, καταγράφηκε έντονη αλλαγή πορείας στο λιανεμπόριο με την ευρεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

«Αρχικά η πανδημία βρήκε σε αρκετές περιπτώσεις απροετοίμαστες τις ελληνικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Εγκλωβισμένες σε καλές πρακτικές του παρελθόντος επέδειξαν πολύ αργά αντανακλαστικά στην αντίληψη των διακυμάνσεων της ζήτησης και των δυσχερειών στην εξεύρεση προμηθειών. Ταυτόχρονα, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και ο διαρκής επαναπροσδιορισμός των προσδοκιών των καταναλωτών διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον που ωθεί τις εφοδιαστικές αλυσίδες στη ψηφιοποίηση και τη μετεξέλιξη τους σε ενιαία οικοσυστήματα. Οι νέες απαιτήσεις του πελάτη και η ανάγκη για διαφορετική εμπειρία επιβάλλουν την εξυπηρέτηση του μέσω νέων ψηφιακών επιχειρησιακών λειτουργιών. Η διαμόρφωση αυτών απαιτείται να έχει ως βασικό κριτήριο πέρα από το εξορθολογισμένο κόστος και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας.», σχολίασε ο Director, Digital Operations Transformation Consulting, PwC Ελλάδας, Αθανάσιος Σπανός.