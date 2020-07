Συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του ΟΛΘ και του κινεζικού κολοσσού CMPort

Ως ένα κύριο λιμάνι εισόδου στην Ευρώπη θα προωθηθεί στην αγορά της Κίνας το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο και των όσων συμφώνησαν οι εταιρείες Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) και China Merchants Port Holdings Co. Ltd (CMPort), οι οποίες θα προχωρήσουν σε όλες τις απαιτούμενες εμπορικές και επιχειρησιακές ενέργειες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι δύο εταιρείες, όπως και η θυγατρική της δεύτερης, «China Merchants Holdings Information Technology Co. Ltd» (CMHIT), υπέγραψαν σχετικές διμερείς συμφωνίες συνεργασίας.

«Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει μακρά ιστορία, εξαιρετική θέση σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές και δεν είναι μόνο η κύρια πύλη μεταφοράς εμπορευμάτων για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά κι ένας σημαντικός κόμβος στην αλυσίδα των διαμεταφορών, που συνδέει την Ευρώπη και την Ασία. Πιστεύουμε ότι η επιτυχής συνεργασία των δύο εταιρειών δε θα περιοριστεί στη μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά θα προωθήσει τις δραστηριότητες των δύο εταιρειών στις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας και θα καταγραφεί ως μια ακόμη επιτυχημένη πρακτική, στο πλαίσιο του "Δρόμου του Μεταξιού- Belt and Road"» δήλωσε ο γενικός διευθυντής της CMPort, δρ Bai Jingtao.

Από την πλευρά της ΟΛΘ Α.Ε., ο εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, Θάνος Λιάγκος, επισήμανε πως «η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τη δέσμευση της ΟΛΘ Α.Ε. για την ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόμων και βιώσιμων στρατηγικών, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της αναβάθμισης της αλυσίδας των διαμεταφορών στη νοτιοανατολική Ευρώπη».

«Η ΟΛΘ Α.Ε. εφαρμόζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων, με βασικό σημείο την επέκταση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει Ultra Large Container Vessels, χωρητικότητας 24.000 TEUs (μονάδα μέτρησης εμπορευματοκιβωτίων). Παράλληλα, η αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων μέσω της συνεργασίας μας με τη CMHIT θα δώσει προστιθέμενη αξία στην επένδυση και θα στηρίξει ουσιαστικά την προσπάθειά μας για τη δημιουργία ενός Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων διεθνών προδιαγραφών» επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος και γενικός εκτελεστικός διευθυντής της ΟΛΘ ΑΕ, Franco Nicola Cupolo.

Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν ήταν με τη μεν μητρική συμφωνία αμοιβαίας συνεργασίας, με τη δε θυγατρική συμφωνία συνεργασίας για το λειτουργικό σύστημα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ Α.Ε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, πρόκειται για συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της CMPort και της ΟΛΘ Α.Ε., επωφελή και για τα δύο μέλη, δίνοντας και στις δύο τη δυνατότητα να προωθηθούν δυναμικά στις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας, αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΜΠΕ