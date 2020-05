ΑΔΜΗΕ: Αναχρηματοδότηση δύο δανείων από ελληνικές, ξένες τράπεζες

Σε αναχρηματοδότηση δύο κοινοπρακτικών δανείων με ελληνικές και ξένες τράπεζες προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο εξοικονόμηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για το 2020.

Ειδικότερα, στις 21 Μαΐου 2020, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε από κοινού με τις πιστώτριες τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς) σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 203,5 εκατ. ευρώ. Το νέο επιτόκιο διαμορφώνεται σε 2,4% πλέον του Euribor, μειωμένο κατά 60 μονάδες βάσης (από 3%) και έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ προέβη νωρίτερα φέτος σε αναχρηματοδότηση του κοινοπρακτικού δανείου των ιδρυμάτων Bank of China (Luxembourg) S.A. και Industrial and Commercial Bank of China Limited, ύψους 154,8 εκατ. ευρώ, συμπιέζοντας το κόστος δανεισμού κατά 30 μονάδες βάσης, από 2,40% πλέον του Euribor σε 2,10%. Οι νέοι όροι χρηματοδότησης ισχύουν από 4 Μαρτίου 2020.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Η ουσιαστική βελτίωση των όρων χρηματοδότησης του Διαχειριστή είναι απόρροια της έγκαιρης αξιοποίησης των ευνοϊκών χρηματοδοτικών συνθηκών που επικράτησαν στα τέλη του προηγούμενου έτους, σε συνδυασμό με την ισχυρή πιστοληπτική του ικανότητα. Βασική μας προτεραιότητα, πέραν της έγκαιρης υλοποίησης του επενδυτικού μας σχεδίου, είναι η διασφάλιση των βέλτιστων όρων χρηματοδότησης σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των λειτουργικών μας δαπανών».