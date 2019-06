ΑΒΑΞ: Εξαγορά δραστηριοτήτων της J&P σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι

Tην εξαγορά των δραστηριοτήτων της J&P σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε η ABAΞ Α.Ε. Κατόπιν διεθνούς ανταγωνιστικής διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξήχθη από την Alvarez & Marsal Europe LLP, εκκαθαριστές της

J&P (Overseas) Ltd, η ΑΒΑΞ επελέγη ως τελικός αγοραστής των μετοχών που κατείχε η J&P (Overseas) Ltd στις παρακάτω εταιρείες: 100% της Conspel Construction Specialist (Isle of Man) Limited, 49% της J&P Qatar WLL καιι το 49% της Abu Dhabi J&P LLC.

Η εξαγορά πραγματοποιείται μέσω της νεοσυσταθείσας κυπριακής εταιρείας AVAX MIDDLE EAST Ltd, θυγατρικής της επίσης κυπριακής J&P AVAX INTERNATIONAL Ltd, η οποία με τη σειρά της ανήκει κατά 100% στην ΑΒΑΞ ΑΕ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την εξαγορά των τριών εταιρειών η ΑΒΑΞ διατηρεί ενεργό την δέσμευση της στην αγορά του Κατάρ, στην οποία έχει σημαντική παρουσία και δραστηριότητα για πάνω από μία δεκαετία μέσω ενός συνδυασμού έργων (οδικών, δημόσιων και τεχνικών). Παράλληλα, η εξαγορά προσδίδει θετικές προοπτικές στην ΑΒΑΞ για περαιτέρω μελλοντική επέκταση εργασιών, σε μια περιοχή με σταθερή ροή δημοπράτησης έργων μεγάλης κλίμακας που αφορούν σε έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Επιπρόσθετα, η ως άνω εξαγορά συμβάλλει ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των υφιστάμενων έργων και η σχετική

απασχόληση υπαλλήλων των εν λόγω εταιρειών. Ο προβλεπόμενος κύκλος εργασιών των εν λόγω εταιρειών για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 αναμένεται στα 200 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, ο Όμιλος της ΑΒΑΞ καθίσταται πλέον μέτοχος πλειοψηφίας της κοινοπραξίας κατασκευής του έργου «Qatar Foundation Stadium» στο Κατάρ, ενώ ως τώρα κατείχε ποσοστό 24%. Το στάδιο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019, συνιστά ένα έργο συνολικού κατασκευαστικού αντικειμένου 650εκατ. δολαρίων, με μεγάλη σημασία για την χώρα και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022.

Η εξαγορά υπόκειται σε εγκρίσεις από τοπικούς πελάτες, συνεργάτες και αρχές που αναμένεται να ληφθούν εντός των επόμενων εβδομάδων. Tο τίμημα της συναλλαγής είναι μη σημαντικό για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΑΒΑΞ. Η ενσωμάτωση της εξαγοράς θα γίνει στα οικονομικά στοιχεία του Α' εξαμήνου 2019 της ΑΒΑΞ με την ολοκλήρωση των σχετικών εγκρίσεων.