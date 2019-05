Market Beat: Ο Μάιος ξεκινά με αναζήτηση στηρίξεων για τη μεσοπρόθεσμη τάση

Του Κώστα Ιωαννίδη

Η βελτίωση του συναλλακτικού ενδιαφέροντος, έστω και με μικρά βήματα, υπογραμμίζει πως δεν αρκεί η σωστή επιλογή μετοχών, χρειάζεται υπομονή. Ως την ώρα που θα ξεπεραστούν επίπεδα που η δύναμή τους στη συγκράτηση των τιμών είναι εμφανής. Το ύψος του τζίρου της Τρίτης του Πάσχα ήταν εκτός των προσδοκιών των εγχώριων παραγόντων. Εκτός των προσδοκιών μας ήταν το πλήθος των μετοχών εκτός του 25άρη που βουλιάζουν από ρευστοποιήσεις. Οι ισχυροί ξένοι θεσμικοί αντίθετα συμβάλλουν στην εκτίναξη του τζίρου με πακέτα που περνάνε «ασχολίαστα». Έχουν συμβάλει ωστόσο, στο σκαρφάλωμα της κεφαλαιοποίησης του ΧΑ, από τα 44,977 στο τέλος του 2018 στα 54,673 δις ευρώ.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Κρίνοντας από τα αποτελέσματα των εισηγμένων και από τις αντιδράσεις των επενδυτών έναντι πολλών μετοχών εκτός εκείνων που βρίσκονται στους FTSE25 και FTSEM, εκτιμούμε ότι οι συναλλασσόμενοι κατευθύνονται στις υγιείς εταιρίες και στους κλάδους που φαίνεται πως ευνοούνται από την υπάρχουσα εικόνα της πραγματικής οικονομίας. Την άνοδο ωστόσο του μέσου όρου προκαλούν οι τοποθετήσεις κεφαλαίων από την πλευρά των ξένων επενδυτών.

Οι αγορές μετοχών παγκόσμια έχουν σκαρφαλώσει σε επίπεδα νέων υψηλών από την αρχή του έτους, με τη διάθεση για ρίσκο να αυξάνεται στηριγμένη σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες για νομισματικές πολιτικές υπέρ της χαλάρωσης στα πλαίσια της ρευστότητας σε όλο τον κόσμο, ενώ ένας θετικός τόνος στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχει επίσης συμβάλει στο θετικό αυτό συναίσθημα. Αλλά τώρα, οι αναλυτές αναρωτιούνται κατά πόσον η ισχυρή αυτή πορεία μπορεί να συνεχιστεί.

Από σήμερα αρχίζει το… τροπάριο. “Shell in May and go away” λέγεται στα αγγλικά και εδώ που τα λέμε, στην Αθήνα δικαιώθηκε αρκετές φορές, αυτός ο εμπειρικός κανόνας επί της περιοδικότητας στη διάθεση των επενδυτών παγκοσμίως. Αλλά ποιος πιστεύει πως θα ισχύει και φέτος, στην περίπτωση που θα έχουμε (αν έχουμε) σε λίγες εβδομάδες συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τις εμπορικές συναλλαγές;

Αντίθετα αν η κατάληξη είναι να συμφωνήσουν ότι θα διαφωνούν μονίμως, το πούλα το Μάη και γύρνα το φθινόπωρο, θα είναι μια καλή συμβουλή, μετά τα νέα ρεκόρ υψηλών βίου των S&P500 και Nasdaq. Εδώ όμως για να αποκτήσει διάρκεια ετών η ανοδική τάση χρειάζεται οι θεσμικοί να προσφέρουν τη δυνατότητα στους βασικούς δείκτες να αποκτήσουν μεσομακροπρόθεσμα ανοδική τάση. Με όρους τεχνικής ανάλυσης να περάσουν οι δείκτες με άνεση και όγκους τις οροφές που η πρόσφατη άνοδος έδειξε πως υπάρχουν κοντά στα τρέχοντα επίπεδα και λίγο πιο πάνω.

Είναι μια επιδίωξη που μπορεί να αποκτήσει σάρκα και οστά σε λογικό χρονικό διάστημα. Αρκεί να τελειώσουν οι μάχες για την τιμή των ΕΤΕ και ΑΛΦΑ σύντομα. Καθώς και στη σύνοδο της Τρίτης, εκείνες ήταν το… μήλο της έριδας μεταξύ αγοραστών και πωλητών, συμβάλλοντας στην επιδείνωση της εικόνας στο δεύτερο μέρος.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Διαγράφοντας τα αρχικά κέρδη,οι αμερικανικές αγορές έκλεισαν με απώλειες την Τετάρτη, καθώς οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ προβλημάτισαν τους επενδυτές. Ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,61% ή 160 μονάδες στις 26.430,14 μονάδες. O S&P 500 βούτηξε 0,75% στις 2.923,73 μονάδες, υποχωρώντας από τα χθεσινά επίπεδα ρεκόρ. Ο Nasdaq κινήθηκε 0,57% χαμηλότερα στις 8.049,64 μονάδες.

Η Fed άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια και η υπόσχεση να διατηρήσει υπομονετική στάση, αναγνωρίζοντας πως ο πληθωρισμός παραμένει αδύναμος, έδωσαν αρχικά ώθηση στους δείκτες. Ωστόσο, από τη δήλωση του κ. Πάουελ ότι η Fed δεν βλέπει αυτή τη στιγμή ισχυρούς λόγους να προχωρήσει σε μείωση ή αύξηση του επιτοκίου, απογοητεύτηκαν οι επενδυτές που προεξοφλούσαν «ειδοποίηση» για πιθανή μείωση του επιτοκίου.

Από τα οικονομικά νέα της ημέρας, η ADP δημοσίευσε στοιχεία που έδειξαν ότι ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ δημιούργησε 275.000 θέσεις εργασίας τον Απρίλιο. Μια μέτρηση πολύ υψηλότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών που σε έρευνα του Econoday, φάνηκε πως ανέμεναν 180.000 νέες θέσεις εργασίας.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης μεταποίησης διολίσθησε στις 52,8 μονάδες τον περασμένο μήνα από 55,3 τον Μάρτιο. Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο από τον Οκτώβριο του 2016.Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα διαμορφωθεί στις 54,7 μονάδες.

Στα ομόλογα, οι αποδόσεις του αμερικανικού 10ετούς και 2ετούς τίτλου σημείωσαν άλμα μετά τη δήλωση Πάουελ για τον πληθωρισμό. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου σκαρφάλωσε στο 2,51% από 2,47% που βρισκόταν προηγουμένως.

ΕΥΡΩΠΗ

Ο δείκτης FTSE 100 στο Λονδίνο υποχώρησε 0,5% κλείνοντας στις 7.385,26 μονάδες, αν και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης βρέθηκε ως και 0,3% υψηλότερα. Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ήταν κλειστά την Τετάρτη λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς.

ΧΑ

Τέλος μήνα με αξιόλογο τζίρο και σταθεροποίηση στα κέρδη του (+7,19%)

Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών σταθεροποιητική πορεία, με κίνηση για τον μέσο όρο πάνω και κάτω από το κλείσιμο της Μεγάλης Πέμπτης. Μετά τις 15:20 όμως, ο ΓΔ εμφάνισε έντονη πτωτική κλίση στην πορεία του και έφθασε στο ελάχιστο μέρας, ήταν οι 767,32 στις 16:14, από 769,78 μονάδες την προηγούμενη σύνοδο. Η αντίδραση αμέσως μετά ήταν ήπια στην αρχή και έντονη ως το πέρας των δημοπρασιών, με αποτέλεσμα να καταλήξει η αγορά σε οριακά ανοδικό κλείσιμο. Στη διάρκειά της συνόδου η αρχική νευρικότητα έφερε στις 10:53 το ανώτερο μέρας στις 776,16 από 776,13 μονάδες την προηγούμενη, το οποίο έμεινε αρκετά χαμηλότερα από το νέο υψηλό έτους στις 785,31. Το ελάχιστο μέρας ήταν οι 767 και σημειώθηκε μια φορά. Ακολούθησε η άνοδος που περιγράψαμε πιο πάνω, αλλά πριν από τις δημοπρασίες σταμάτησε στις 772,18 σαν κατάληξη μιας σύντομης ανόδου από το κατώτερο στο δεύτερο μέρος.

Στο δεύτερο μέρος οι δείκτες κινήθηκαν από τους θεσμικούς στρατηγικά, αλλά μέσα σε αρνητικό πεδίο κύρια, ενώ φάνηκε σαν πλάγια κίνηση η διακύμανση μεταξύ 11:44 και 14:35 σε ζώνη τιμών από 774,5 και 776 μονάδων. Συνεπώς, κυριάρχησε η ισορροπία ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση σε ένα κρίσιμο διάστημα και σημειώθηκε κατώτερο μέρας στο δεύτερο μέρος και η επίτευξή του κατάφερε πάλι να προκαλέσει αντίδραση.

Έγινε σαφές πως το ελάχιστο της μέρας, ήταν χαμηλότερα από το μίνιμουμ της περασμένης συνόδου και αρκετά ψηλότερα (167,20 μονάδες) έναντι του κατώτερου του τρέχοντος έτους (600,12). Στις δημοπρασίες, από την υπεροχή της ζήτησης έναντι της προσφοράς, τον έκλεισαν 1,1 μονάδες ψηλότερα από εκεί που τον άφησαν στις 17:00.

Τη σύνοδο σφράγισε ανώτερο, σε σχέση με την προηγούμενη, συναλλακτικό ενδιαφέρον, με συναλλαγές σε πακέτα που απόκτησαν τζίρο 13,179 εκατ. ευρώ (για ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΤΙΤΚ και ΟΤΕ). Η δε εμφάνιση κερδών σε 2 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, είχε πιθανά κάποια σχέση με την δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς, που εμφάνισαν μεγάλη διακύμανση της απόδοσης τους (9 έναντι 3 μονάδων). Αλλά με άνοδο τελικά 7,0 μονάδες βάσης, η απόδοση από το 3,30% κατέληξε στο 3,37%.

Το κλείσιμο του ΓΔ στις 773,24 μονάδες, ήταν 5,92 μονάδες πάνω από το ελάχιστο του και 2,92 κάτω από το ανώτερο της ημερήσιας διακύμανσής του. Ήταν σύνοδος με πολύ μεγαλύτερο (8,8 από 6,35 μονάδες) εύρος διακύμανσης και το αποτέλεσμα της ήταν οριακά πτωτικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 54,673 από 54,674 δις ευρώ. Οκτώ blue chip υπέκυψαν εντέλει στις πιέσεις ήταν ΔΕΗ -5,41%, ΑΛΦΑ -4,03%, ΕΛΠΕ -2,37%, ΕΥΔΑΠ -1,98%, ΓΡΙΒ -1,39%, ΑΔΜΗΕ -1,38%, ΜΠΕΛΑ -0,31%, και ΕΤΕ -0,31%, ενώ 17 έκλεισαν με ανοδική μεταβολή.

Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-1,31% από -0,23%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -4,03% από +0,35%, την ΕΤΕ στο -0,31% από -1,01%, ΕΥΡΩΒ +1,22% από -0,14% και την ΠΕΙΡ στο +0,78% από -1,10%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν χειρότερα από τα blue chip με μεταβολή -2,22% από +0,89%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip βελτιώθηκε όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (17 από 11) blue chip έναντι των καθοδικών (8 από 11) και κανένα στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,06% και έφθασε στις 773,24 από 772,74 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2005,73 από 2001,93 με μεταβολή +0,19%. Οι δημοπρασίες άλλαξαν προς τα πάνω την τιμή για τον ΓΔ και τον 25άρη, και το κλείσιμο έγινε πλησιέστερα στο ανώτερο της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 70,228 από 32,362 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 13,179 από 0,821 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα, κατευθύνθηκαν 54,750 από 29,003 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 1,016 από 1,393 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 43 από 47, των καθοδικών 55 από 40 και 26 από 29 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση – παράγωγα

Η αισιοδοξία πιθανά προκαλεί αύξηση της έκθεσης

Στην πρώτη σύνοδο της Εβδομάδας του Πάσχα, οι θεσμικοί έδωσαν στον δείκτη των παραγώγων σταθεροποιητική δυναμική, με μικρά κέρδη τελικά. Οι νευρικότητες στα πρώτα λεπτά έφεραν το μέγιστο μέρας στις 2010,37 μονάδες. Το ελάχιστο ορίστηκε στις 16:13 και ήταν οι 1991,75. Με τιμή στις 17:00 τις 2002,95 μονάδες, το κλείσιμο στις 2005,73 αντιστοιχούσε σε μεταβολή +0,19%. Ο τζίρος περιορίστηκε στα 6,696 εκατ. ευρώ. Ήταν σημαντική η υποχώρηση του ενδιαφέροντος για τα options του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης και σπάνιο το μηδενικό συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo.

Στα ΣΜΕ του FTSE25 λήξης Μαΐου υπήρξε όγκος 487 συμβολαίων, με ανώτερο τις 2012,00, κατώτερο τις 1995,00 με τελευταίες πράξεις στις 2003,25. Διακινήθηκαν επίσης 171 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με ανώτερο μέρας τις 2018,25 μονάδες και κατώτερο τις 1996,25 με τελευταίες πράξεις στις 2018,25. Οι ανοικτές θέσεις για την σειρά Μαΐου έγιναν 7765 από 7529 και για τη σειρά Ιουνίου 255 από 212.

Το κλειδί για την εικόνα της αγοράς κρατούν οι Τράπεζες, που στην πρώτη ώρα εμφανίζονται αδύναμες. Για αυτό εμφάνισε ο δείκτης τους πτώση στην περασμένη βδομάδα της τάξης του -0,80%, που δεν θα την χαρακτηρίζαμε αποτέλεσμα ρευστοποιήσεων κάτω από το κράτος μιας σοβαρής ανησυχίας. Ειδικά αν αναλογιστούμε ότι τα κέρδη του Τραπεζικού δείκτη στο τρέχον έτος είναι στο +47,2%.

Για τη στήλη, η εβδομάδα που πέρασε «διέταξε» με βάση τη στατιστική, να βρεθεί ως τις 615 μονάδες στο άμεσο μέλλον, από τις 647 που κατέληξε τη Μεγάλη Πέμπτη. Αυτή η παρατήρηση έρχεται να υποστηρίξει την εκτίμησή μας πως και ο ΓΔ, με τη σειρά του, δεν θα περάσει τις 780 μονάδες με την ίδια ευκολία με την οποία σκαρφάλωνε στις τρεις πρώτες βδομάδες του Απρίλη. Μάλιστα έχουμε αναφερθεί στο μεγάλο διάστημα παραμονής του ΓΔ πέρυσι στη ζώνη μεταξύ 770 και 780 μονάδων, με αποτέλεσμα μια πλαγιο-καθοδική συσσώρευση να εκλαμβάνεται ως ομαλή εξέλιξη.

Ο Απόστολος Μάνθος της AENAON MARKETS ανέφερε σχετικά: «Τεχνικά όσο ο Γενικός Δείκτης πατάει με άνεση πάνω στο επίπεδο των 755 με 742 μονάδων, πολύ γρήγορα θα επιχειρήσει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του πάνω στο όριο αλλαγής της μακροπρόθεσμης τάσης των 800 μονάδων.

Στην πάνω λωρίδα του μεσοπρόθεσμου ανοδικού καναλιού συνεχίζει και λαμβάνει τιμές, από τις αρχές Απριλίου, ο FTSE25, έχοντας όμως παρουσιάσει στις τελευταίες συνεδριάσεις σημάδια κόπωσης γύρω από το διαγραμματικό όριο των 2000 μονάδων. Διατήρηση του δείκτη πάνω από την περιοχή των 1973 με 1964 μονάδων, θα ανοίξει την ανοδική “όρεξη” για μια επίσκεψη προς την κρίσιμη αντίσταση των 2055 μονάδων.

Εμφανείς διαγραμματικές δυσκολίες διαπερατότητας με την αντίσταση των 670 μονάδων, αντιμετωπίζει ο Τραπεζικός δείκτης. Μάλιστα στις τελευταίες συνεδριάσεις πραγματοποιεί μια επικίνδυνη πλευρική κίνηση κρούσης, που μπορεί να τον οδηγήσει εκτός του δίαυλου ανοδικής κατεύθυνσης, μιας που, σε αντίθεση με τον FTSE25, αυτός κινείται με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα στη κάτω λωρίδα του.

Ζητούμενο για τη συνέχεια είναι η άνευ όρων παράδοση των 670 μονάδων, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε με ασφάλεια τον ανηφορικό δρόμο για τα 100 ‘σκαλοπάτια’ των 770 μονάδων».

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Δημήτρης Τζάνας της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ

Η προσδοκία για αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελληνικής Οικονομίας δεν εκπληρώθηκε, αλλά τουλάχιστον διατηρήθηκε η θετική προοπτική για την Ελληνική Οικονομία, με την αισιόδοξη πρόβλεψη για ρυθμούς μεγέθυνσης 2,8% μέχρι το τέλος του 2022. Ρυθμοί που θα απαιτήσουν “άλλο” ύψος επενδύσεων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) και όχι τα 21,3 δισ. του 2018 (μόλις 11,2% του ΑΕΠ).

Με την υφιστάμενη μεταρρυθμιστική κόπωση, το εγχείρημα της επιτάχυνσης της ανάπτυξης δύσκολα μπορεί να υποστηριχθεί από τη συμβολή του Τουρισμού, ακόμη και αν κινηθεί στα υψηλά περσινά επίπεδα, από κοινού με τον εξαγωγικό τομέα που είναι συγκεντρωμένος σε ολίγους κλάδους (Πετρελαιοειδή, Φάρμακα, Μεταλλουργικά και Αγροτικά Προϊόντα) και δεν μπορεί να διευρυνθεί “εν μια νυκτί”.

Έτσι, οι παροτρύνσεις του Πρωθυπουργού, που καλωσορίζει τις Κινεζικές εταιρείες στη Χώρα μας, δεν βρίσκουν “ευήκοα ώτα” στη Δημόσια Διοίκηση, καθώς όσα συμβαίνουν στην πράξη στον ΟΛΠ δεν το επιβεβαιώνουν.

Την ίδια ώρα, το άθροισμα των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τις Τράπεζες (81,8 δισ. ευρώ), προς το Δημόσιο (104,6 δισ. ευρώ) και προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία (35,3 δισ. ευρώ) αγγίζουν το 120% (!) του ΑΕΠ, με τους Οφειλέτες να προσβλέπουν στην επερχόμενη ρύθμιση των 120 δόσεων, για να επαναλειτουργήσουν.

Με αυτά τα δεδομένα, τα καλά νέα από την Αγορά ομολόγων, που σύντομα θα οδηγήσουν σε μία ακόμη έξοδο στις Αγορές, με την έκδοση ενός ακόμη μεσοπρόθεσμου τίτλου, έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους.

Και αυτό αποτυπώνεται τις τελευταίες ημέρες στο Χ.Α., όπου συνεχίζεται η αδυναμία υπέρβασης των 780 μονάδων, με τα παρόντα επίπεδα συναλλαγών, παρά την προσπάθεια των αγοραστών με εναλλασσόμενους πρωταγωνιστές από την υψηλή κεφαλαιοποίηση (Motor Oil, Jumbo, OTE κ.ο.κ.).

Με τη μετοχή ωστόσο της πολύπαθης και Δεικτοβαρούς ΔΕΗ, με τα δυσμενή αποτελέσματα (που επέδρασαν αρνητικά στη συνολική εικόνα των κερδών για το 2018) και τις αβέβαιες προοπτικές της (όπως επισημαίνει ο ελεγκτής της), να συνιστούν σημαντικό βαρίδι για την πορεία του Γ.Δ. Έτσι, η τεχνική ανάλυση διαβλέπει ότι είναι θέμα χρόνου η διόρθωση του ΓΔ, με τις 740 μονάδες να διαμορφώνουν την περιοχή στήριξης, προσδοκώντας στην εμφάνιση νέων καταλυτών.

Στο διεθνές περιβάλλον, η διατήρηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ιταλίας από την S&P σε βαθμίδα πάνω από εκείνη των σκουπιδιών (junk) για τα ομόλογά της, απέτρεψε ένα ακόμη “μαύρο κύκνο” για τις Αγορές.

Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση της τιμής του Πετρελαίου σε ψηλά επίπεδα, διατηρεί τα ανήσυχα σενάρια για αναταράξεις στο βαθμό που δεν ευοδώσουν οι προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου για αύξηση της παραγωγής από τις Χώρες του ΟΠΕΚ και ιδιαίτερα τη Σ. Αραβία.

Παράλληλα, τα στοιχεία του 1ου τριμήνου για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ των ΗΠΑ σε σχέση με πέρσι (+3,2%), επιβεβαιώνουν τη δυναμική της Αμερικανικής Οικονομίας και επαναφέρουν την επανεξέταση του ενδεχομένου αποφάσεων για άνοδο των επιτοκίων από τη Fed.

Με το ΑΕΠ της Ευρωζώνης να καταγράφει επίδοση ύψους +1,2% για την ίδια περίοδο, προκαλώντας αναπόφευκτα μελαγχολικές μάλλον σκέψεις στους Διαχειριστές, που όλο και πιο δύσκολα, πλέον, επιλέγουν μετοχικούς τίτλους Ευρωπαϊκών εταιρειών στα χαρτοφυλάκιά τους.

Ο Απόστολος Μάνθος της AENAON MARKETS

Η πρώτη επαφή του Γενικού Δείκτη με την ισχυρή ζώνη αντίστασης των 780 με 800 μονάδων, έφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα της διαγραμματικής οπισθοχώρησης, χρησιμοποιώντας ως μερική θρυαλλίδα πυροδότησης τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ.

Η μετέπειτα όμως αντιμετώπιση των όποιων βραχυχρόνιων ρευστοποιήσεων, άφησε την ευχάριστη αίσθηση της άμεσης αντίδρασης των “ισχυρών χεριών”, που διαφεντεύουν από τις αρχές του έτους την ανοδική κίνηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Αίσθηση η οποία προκαλεί την εντύπωση ότι αυτή τη φορά η ανοδική κίνηση έχει σταθερές βάσεις μεσομακροπρόθεσμου ορίζοντα, με μεγάλου μεγέθους Επενδυτές, όπου διαβλέπουν τη στροφή των πολιτικοοικονομικών δεδομένων της Χώρας, αφήνοντας έτσι πολύ εύκολα “εκτός νυμφώνος” και Αγοράς, όσους είναι “γαλουχημένοι” με την μέθοδο της πρόχειρης, δίχως πλάνο, επενδυτικής “αρπαχτής”.

Τεχνικά όσο ο Γενικός Δείκτης πατάει με άνεση πάνω στο επίπεδο των 755 με 742 μονάδων, πολύ γρήγορα θα επιχειρήσει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του πάνω στο όριο αλλαγής της μακροπρόθεσμης τάσης των 800 μονάδων.

Στην πάνω λωρίδα του μεσοπρόθεσμου ανοδικού καναλιού συνεχίζει και λαμβάνει τιμές, από τις αρχές Απριλίου, ο FTSE25, έχοντας όμως παρουσιάσει στις τελευταίες συνεδριάσεις σημάδια κόπωσης γύρω από το διαγραμματικό όριο των 2000 μονάδων. Διατήρηση του δείκτη πάνω από την περιοχή των 1973 με 1964 μονάδων, θα ανοίξει την ανοδική “όρεξη” για μια επίσκεψη προς την κρίσιμη αντίσταση των 2055 μονάδων.

Εμφανείς διαγραμματικές δυσκολίες διαπερατότητας με την αντίσταση των 670 μονάδων, αντιμετωπίζει ο Τραπεζικός δείκτης. Μάλιστα στις τελευταίες συνεδριάσεις πραγματοποιεί μια επικίνδυνη πλευρική κίνηση κρούσης, που μπορεί να τον οδηγήσει εκτός του δίαυλου ανοδικής κατεύθυνσης, μιας που, σε αντίθεση με τον FTSE25, αυτός κινείται με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα στη κάτω λωρίδα του.

Ζητούμενο για τη συνέχεια είναι η άνευ όρων παράδοση των 670 μονάδων, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε με ασφάλεια τον ανηφορικό δρόμο για τα 100 ‘σκαλοπάτια’ των 770 μονάδων”, τονίζει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης και επενδυτικές στρατηγικής.

Σήμερα

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν πλάγια σήμερα Πέμπτη 2/5, με δύο μεγάλα κέντρα - την Ιαπωνία και την Κίνα - κλειστά για τις διακοπές, ενώ το δολάριο διατήρησε τα κέρδη της προηγούμενης ημέρας, αφού η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ προκάλεσε ψυχρολουσία στις προσδοκίες περί μείωσης των επιτοκίων.

Ο ευρύτερος δείκτης των μετοχών της MSCI της Ασίας-Ειρηνικού εκτός της Ιαπωνίας έχασε -0,1%, με διαπραγμάτευση σε στενή ζώνη αλλά στις 8:00 δική μας ώρας εμφάνιζε μεταβολή +0,06%. Οι μετοχές της Αυστραλίας υποχώρησαν 0,72%, ενώ η Νέα Ζηλανδία αυξήθηκε κατά 0,62% και ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας πρόσθεσε 0,1% αλλά στις 8:00 δική μας ώρας εμφάνιζε μεταβολή +0,44%.

Τα συμβόλαια E-Mini για το S & P 500 παρέμειναν αμετάβλητα.

Η διαπραγμάτευση στην Ιαπωνία θα συνεχιστεί την επόμενη Τρίτη, ενώ η Κίνα θα επιστρέψει σε συναλλαγές τη Δευτέρα.

Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών έχουν σκαρφαλώσει σε νέα υψηλά επίπεδα από την αρχή του έτους με τη διάθεση για ρίσκο να αυξάνεται στηριγμένη σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες για εύκολες νομισματικές πολιτικές σε όλο τον κόσμο, ενώ ένας θετικός τόνος στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχει επίσης συμβάλει στο θετικό αυτό συναίσθημα. Αλλά τώρα, οι αναλυτές αναρωτιούνται κατά πόσον η ισχυρή αυτή πορεία μπορεί να συνεχιστεί.