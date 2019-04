Η Ελλάδα χάνει μερίδια στον κλάδο των μεγάλων διεθνών συνεδρίων

Από την έντυπη έκδοση

Του Λάμπρου Καραγεώργου

lkar@naftemporiki.gr



Η Ελλάδα χάνει μεγάλα διεθνή συνέδρια, καθώς δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές, τονίστηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO), ενώ παράλληλα υπογραμμίστηκε η ανάγκη πραγματοποίησης μιας νέας μελέτης για τις προοπτικές του συνεδριακού τουρισμού στη χώρα μας και για την ανάγκη ύπαρξης ενός μεγάλου σύγχρονου μητροπολιτικού συνεδριακού κέντρου.

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται τόσο από το Δημόσιο όσο και κυρίως τον ιδιωτικό τομέα, η Ελλάδα δεν έχει κερδίσει σοβαρά μερίδια στον διεθνή ανταγωνισμό του συνεδριακού τουρισμού. Αν και αυξάνεται ο αριθμός των διεθνών συνεδρίων που προσελκύει η χώρα, η αύξηση αυτή είναι μικρότερη της γενικότερης ανάπτυξης της διεθνούς αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της International Congress and Convention Association (ICCA), η αύξηση του αριθμού των διεθνών συνεδρίων σε παγκόσμιο επίπεδο από το 2010 μέχρι και το 2017 είναι της τάξης του 37,7%, ενώ ο αριθμός των διεθνών συνεδρίων που πραγματοποιήθηκε το ίδιο διάστημα στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 21% περίπου.

Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα το 2010 βρισκόταν στην 28η θέση της παγκόσμιας κατάταξης προορισμών συνεδριακού τουρισμού με 119 συνέδρια σε ένα σύνολο 9.120 συνεδρίων παγκοσμίως, ενώ το 2017 βρέθηκε στην 31η θέση με 144 συνέδρια σε ένα σύνολο 12.563 διεθνών συνεδρίων. Επίσης η Αθήνα το 2000 ήταν 26η θέση με 69 συνέδρια και παρέμεινε και το 2017 στην ίδια θέση, με 76 όμως συνέδρια.

Από την άλλη πλευρά εντυπωσιάζει η πορεία ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών όπως π.χ. της Πορτογαλίας, η οποία το 2010 φιλοξένησε 194 συνέδρια, ενώ το 2017 ο αριθμός τους αυξήθηκε στα 298 και η χώρα κέρδισε δύο θέσεις στη σχετική κατάταξη από την 9η στην 7η θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και από τη 15η στην 11η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πάντως να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις της Hapco ο αριθμός των προγραμματισμένων διεθνών συνεδρίων στη Αθήνα για το διάστημα 2018-2020, σε σύγκριση με την 5ετία 2012-2017, είναι αυξημένος κατά 30%.

Ανταγωνιστικότητα

Όπως σημείωσε η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO), Ειρήνη Τόλη, η Ελλάδα χάνει τα μεγάλα διεθνή συνέδρια των 7.000-12.000 συνέδρων που σημαίνει 15.000 μαζί με τους συνοδούς. «Έχουμε περιοριστεί», συμπλήρωσε, «σε συνέδρια μέχρι 4.000 προσκεκλημένων που σημαίνει ότι οι σύνεδροι ανέρχονται στους 2.000 περίπου».

Σημείωσε ότι το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είναι ίσως το μοναδικό συνεδριακό κέντρο στην Αθήνα, μεσαίου μεγέθους, που συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει, στη φιλοξενία διεθνών και ελληνικών συνεδρίων (με μέγιστο αριθμών συνέδρων 2.500-3.500 άτομα), ενώ επεσήμανε την έλλειψη μεγάλου συνεδριακού κέντρου στην Ελλάδα, ώστε να είναι η χώρα σε θέση να διεκδικήσει συνέδρια μεγάλου μεγέθους, τα οποία φιλοξενούν όλες οι χώρες της Ευρώπης, εκτός από την Ελλάδα, τονίζοντας: «Στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, να προχωρήσουμε με καινούργια τεχνολογία, να έχουμε την αρωγή του κράτους και των φορέων, και εν κατακλείδι, να κατανοήσουν οι κρατικοί φορείς τη σημασία των συνεδρίων για την Ελλάδα».

Ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Γιώργος Τζιάλλας, μιλώντας στο συνέδριο, αφού επεσήμανε ότι ο τουρισμός αυξήθηκε κατά 35% τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τρεις φορές πάνω από τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, προανήγγειλε μελέτη απ’ την πλευρά του υπουργείου Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας. Εκτίμησε επίσης ότι η φετινή χρονιά τουριστικά θα είναι μια πολύ καλή χρονιά παρά τα όσα αντιθέτως υποστηρίζουν διάφορες πλευρές και αναφερόμενος στο θέμα του συνεδριακού τουρισμού επεσήμανε τις νέες τάσεις διεθνώς, όπως είναι η δημιουργία από μεγάλες αλυσίδες τετράστερων ποιοτικών ξενοδοχείων με μεγάλους συνεδριακούς χώρους, τάση που θα μπορούσε να υιοθετηθεί και στη χώρα μας.

Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Αλέξανδρος Βασιλικός τόνισε μεταξύ άλλων ότι από το 2003, όταν έγινε μια μελέτη για τη δημιουργία μεγάλου συνεδριακού κέντρου, έχουν περάσει πολλά χρόνια και ίσως πρέπει να κάνουμε μία νέα μελέτη εξαρχής.

«Πάντως αυτή τη στιγμή το momentum είναι θετικό» πρόσθεσε και υπογράμμισε την ανάγκη να επενδύσει η χώρα σε υποδομές που αφορούν τόσο την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των τουριστών αλλά και αμιγώς τουριστικές υποδομές όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ κ.λπ.

Μιλώντας στο συνέδριο, η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής Αργοσαρωνικού Λαμπρινή Καρανάσιου-Ζούλοβιτς τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα θα μπορούσε να αποτελέσει τον απόλυτο συνεδριακό προορισμό, καθώς διαθέτει πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο, προσφέρει μοναδικό πολιτιστικό, αρχαιολογικό ενδιαφέρον, μικρές κρουαζιέρες σε κοντινά νησιά, επισκέψεις σε αμπελώνες, ιδανικές καιρικές συνθήκες με 250 ημέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο, ωστόσο η έλλειψη υποδομών όπως π.χ. ένα μεγάλο σύγχρονο μητροπολιτικό συνεδριακό κέντρο λειτουργεί ως μειονέκτημα.

Πλεονεκτήματα της Αθήνας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), Αλέξης Γαληνός, εκ μέρους του This is Athens & Partners, αναφέρθηκε σε έρευνα που πραγματοποίησε ο οργανισμός για την Αθήνα, σύμφωνα με την οποία είναι γνωστή κυρίως για τους αρχαιολογικούς της χώρους. Και τόνισε την ανάγκη επικοινωνίας όλων των πλεονεκτημάτων της πρωτεύουσας ως προορισμού.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι στους στόχους του This is Athens & partners είναι η πραγματοποίηση διεθνών συνεδρίων σε τομείς που η χώρα μας έχει πλεονεκτήματα, όπως η ναυτιλία, η ιατρική, η τεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτό ο οργανισμός έγινε μέλος της International Congress and Convention Association (ICCA) με στόχο να ενισχύσει την παρουσία του σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον συνεδριακό τουρισμό. Στην επόμενη τριετία, σύμφωνα με τον κ. Γαληνό, η Αθήνα μπορεί να προσελκύσει 200.000 νέους ταξιδιώτες και 13.000 νέους σύνεδρους, μέσα από ένα νέο portal που θα πλησιάσει 120 εκατ. νέους χρήστες.

Επίσης η γενική διευθύντρια της Marketing Greece Ιωάννα Δρέττα αναφέρθηκε στα ετήσια marketing plan ανά προορισμό της marketing Greece με στόχο την προσέλκυση νέων επισκεπτών.

Επιπλέον η κ. Ελένη Σωτηρίου, διευθύντρια του Thessaloniki Convention Bureau, αναφέρθηκε στις προσπάθειες για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού της Θεσσαλονίκης.