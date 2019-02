Συγκρότηση κοινού μετώπου για τα μακεδονικά σήματα

Από την έντυπη έκδοση

Της Βάσως Βεγίρη

vveg@naftemporiki.gr

Να ενώσουν τις δυνάμεις τους αποφάσισαν ο Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για μια συντονισμένη «αντεπίθεση» προβολής και ανάδειξης διεθνώς των επιχειρήσεων και προϊόντων, που φέρουν στις επωνυμίες τους τον όρο «Μακεδονία» ή το επίθετο «μακεδονικός-ή-ό», ενάντια στη ζημία, το οικονομικό κόστος των κατοχυρώσεων των σημάτων τους, ακόμη και τις δικαστικές περιπέτειες που επιφέρει γι’ αυτές η Συμφωνία των Πρεσπών.

«Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι πλέον γεγονός, όπως και η ρηματική ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών γύρω από το όνομα της “Βόρειας Μακεδονίας”. Το θέμα είναι λοιπόν πια όχι τα ευχολόγια ή το τι συνέπειες θα έχει η Συμφωνία των Πρεσπών στις επιχειρήσεις μας, αυτό έχει εξαντληθεί ως συζήτηση, αλλά το τι κάνουμε από εδώ και πέρα», τονίζει μιλώντας στη «Ν» ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Γιώργος Κωνσταντόπουλος και προσθέτει: «Ως πρόεδρος του ΣΕΒΕ λέω ότι όπως θα σεβαστώ με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών να γράφουν οι γείτονές μας “Made in North Macedonia”, τα δικά μας προϊόντα πρέπει να προσδιορίζονται όχι μόνο ως “Made in Greece”, αλλά ως “Made in Region Central Macedonia” ή αντίστοιχα Western Macedonia ή Eastern Macedonia. Το συζήτησα και με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον κ. Απόστολο Τζιτζικώστα. Είναι τρεις Περιφέρειες της Ε.Ε. αναγνωρισμένες επίσημα, είτε αρέσει στους γείτονές μας, είτε όχι. Εξάλλου είναι γνωστό ότι πλέον μιλάμε για την Ε.Ε. των Περιφερειών και όχι των κρατών, ενώ από μόνη της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μεγαλύτερη και ως οικονομική δύναμη και πληθυσμιακά από το γειτονικό κράτος».

Εκθεσιακή προβολή

Σύντομα, επίσης, όπως προσθέτει ο κ. Κωνσταντόπουλος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μέσω της ενεργοποίησης στην πράξη του Περιφερειακού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας θα επιδιωχθεί η διοργάνωση των συμμετοχών των μακεδονικών επιχειρήσεων και η προβολή των μακεδονικών προϊόντων στις μεγάλες εκθέσεις στο εξωτερικό μέσα από μεγάλα δυναμικά περίπτερα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου παράλληλα θα προβάλλεται η μακεδονική κουζίνα, ξεκινώντας από την έκθεση Fancy Food στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο.

«Δεν μας ενδιαφέρει τόσο το de jure, όσο το de facto, δηλαδή εμείς να εμφανιστούμε στις διεθνείς εκθέσεις με μακεδονικά προϊόντα, μακεδονικά σήματα και επωνυμίες, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τέτοια μεγάλα περίπτερα. Συσπειρωνόμαστε δηλαδή σε “de facto” αντεπίθεση με βάση την ιστορία μας και τα προϊόντα μας, τα οποία είναι και πολύ καλύτερα ποιοτικά από του γειτονικού κράτους. Αυτή είναι η πρόταση που κάναμε στη σύσκεψη με τον κ. Τζιτζικώστα και την αποδέχτηκε και θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, ώστε να βγούμε δυνατά πλέον στις εκθέσεις οι μακεδονικές επιχειρήσεις» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ.

Το πολυσυζητημένο θέμα των κατοχυρώσεων σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο των μακεδονικών σημάτων είναι στο μεταξύ ένα θέμα που «πονάει», καθώς πέραν των μεγάλων εξαγωγικών εταιρειών που έχουν κατοχυρώσει τα μακεδονικά σήματα και προϊόντα τους εδώ και χρόνια, οι επιχειρήσεις που σπεύδουν μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών να τα κατοχυρώσουν είναι πολύ λίγες - σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο 24 σε ευρωπαϊκό και μόνο δυο σε διεθνές επίπεδο. Η έλλειψη ενδιαφέροντος αποδίδεται τόσο στο κόστος, που για τις μικρές επιχειρήσεις σίγουρα δεν είναι ευκαταφρόνητο, όσο και στο ότι πολλές απ’ αυτές δεν κάνουν εξαγωγές. Γενικότερα οι ελληνικές εξαγωγές σε μακεδονικά προϊόντα είναι συνολικά ελάχιστες και η δυναμική τους εντοπίζεται σε δύο τρεις κατηγορίες: κρασιά, τσίπουρα, χαλβάς, πιπεριές κ.ο.κ.

Στήριξη μέσω ΕΣΠΑ

Για την πρόσφατη εξαγγελία στήριξης των επιχειρήσεων, που θέλουν να κατοχυρώσουν τα μακεδονικά τους σήματα, από το ΕΣΠΑ, μέσω του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ, ο κ. Κωνσταντόπουλος εκφράζει την ελπίδα αυτό όντως να γίνει πράξη, αλλά ευρύτερα επιμένει ότι η ουσία του θέματος είναι η de facto προβολή των μακεδονικών εταιρειών και προϊόντων στο εξωτερικό. Σημειώνει μάλιστα πως διαπιστώνει ότι υπάρχει η βούληση από τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών να συσταθεί σύντομα η ομάδα για τα μακεδονικά σήματα και να ολοκληρώσει γρήγορα το έργο της και όχι εντός τριετίας που προβλέπει η Συμφωνία και επαναλαμβάνει ότι τα νομικά μας όπλα και εκεί πρέπει να είναι «να το παλέψουμε σαν Περιφέρειες με το Made in ή Manufactures in Central Macedonia κ.ο.κ.», ενώ υπενθυμίζει ότι σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις που θα προκύψουν από την Διεθνή Ομάδα Εργασίας θα έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα και όχι δεσμευτικό.

Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας έπειτα από μελέτη της Συμφωνίας των Πρεσπών επισημαίνει ότι «δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι μετά από μία πιθανή είσοδο της “Βόρειας Μακεδονίας” στην Ε.Ε., σύντομα θα ζητηθεί η αλλαγή της ονομασίας των Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης προϊόντων μας, που περιέχουν τους όρους Μακεδονία ή Μακεδονικό, ή στην καλύτερη περίπτωση η συμπερίληψη σε αυτά και των αντιστοίχων της ΠΓΔΜ και φυσικά αναμένεται η έντονη και συντονισμένη επιθετικότητα των επιχειρήσεων της ΠΓΔΜ με κάθε ένδικο μέσα στα ελληνικά προϊόντα, που επίσης φέρουν τους όρους Μακεδονία ή Μακεδονικό. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των διεκδικήσεων, πέραν της οικονομικής εξάντλησης και βλάβης των επιχειρήσεών μας, αναμένεται να είναι δυσμενές, γιατί θα αντιπαρατίθεται μία χώρα με επίσημα κατοχυρωμένο τον όρο Μακεδονία στο όνομά της και στον καθομιλούμενο χαρακτηρισμό της και μία ελληνική γεωγραφική περιοχή».