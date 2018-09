Στ. Χατζηϊωάννου: Αυτοί είναι οι νικητές του βραβείου «Επιχειρηματικό Ξεκίνημα Χρονιάς 2018»

Τους νικητές του «Βραβείου Στέλιος Χατζηιωάννου, Επιχειρηματικό Ξεκίνημα Χρονιάς 2018» ανακοίνωσε σήμερα ο ιδρυτής της easyJet, του ομίλου easyGroup και του Stelios Philanthropic Foundation, Στέλιος Χατζηιωάννου.

Για μια ακόμη χρονιά ο θεσμός στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, προσφέροντας σε 8 εταιρείες το συνολικό ποσό των 100.000 ευρώ.

Ανάμεσα σε 64 εταιρείες που έθεσαν υποψηφιότητα στη φετινή διοργάνωση, μεγάλος νικητής αναδείχθηκε η εταιρεία FERRYHOPPER.COM των Βασίλη Λαχανά, Παναγιώτη Σαράφη και Χρήστου Σπαθαράκη, που έλαβε το μεγάλο έπαθλο των 30.000 ευρώ. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που -μέσα από διαφορετικές λειτουργίες- μετατρέπει τη διαδικασία online κράτησης ακτοπλοϊκού εισιτηρίου σε μια απλή και ευχάριστη εμπειρία. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα FERRYHOPPER.COM προσφέρει τη δυνατότητα για αναζήτηση διαδρομών και κράτηση εισιτηρίων για νησιά που δεν συνδέονται απευθείας μεταξύ τους, παρέχοντας πολύ περισσότερες λύσεις και συνδυασμένα αποτελέσματα, σε ένα απλό και λειτουργικό για τον χρήστη περιβάλλον.

Άλλες επτά εταιρείες ανακηρύχθηκαν νικήτριες, λαμβάνοντας κάθε μία από 10.000 ευρώ.

Duck Private Cheffing, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης στη Θεσσαλονίκη.

DigitalWise, εταιρεία ψηφιακής διαφήμισης και επικοινωνίας.

Greeking.me, εταιρεία παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα με έμφαση στις αυθεντικές εμπειρίες.

Hempoilshop, κατάστημα αποκλειστικής διάθεσης βιολογικών προϊόντων βιομηχανικής/κλωστικής κάνναβης.

Lamda ΜΑΕΒΕ, εταιρεία που παρασκευάζει παγωτά και συναφή προϊόντα βασισμένα σε παραδοσιακές συνταγές από τις Σέρρες.

Park Around BV, διαδικτυακή πλατφόρμα και mobile εφαρμογή εύρεσης θέσεων στάθμευσης.

Wine Art Α.Ε., επιχείρηση διαδικτυακής πώλησης εμφιαλωμένων ποτών και ειδών delicatessen.

«Για 11η χρονιά φέτος, οι νέοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας, επενδύοντας στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ουσιαστική προσπάθεια. Διαπιστώνοντας, για ακόμη μια φορά, το υψηλό επίπεδο των συμμετοχών, χαίρομαι πολύ που ο θεσμός που δημιουργήσαμε πριν από μια και πλέον δεκαετία εξακολουθεί να στηρίζει εταιρείες με υγιές επιχειρηματικό σχέδιο, σαφείς στόχους και διάθεση για δημιουργία και ρίσκο» τόνισε ο Στέλιος Χατζηιωάννου.

Η διαδικασία επιλογής στην οποία συμμετείχε ενεργά και ο ίδιος, όπως κάθε χρόνο, ολοκληρώθηκε λίγες πριν από την έναρξη της σημερινήες τελετής. Από τη shortlist των συνολικά 10 υποψήφιων εταιρειών που διακρίθηκαν στη φετινή διαδικασία, επιλέχθηκαν οι 8 νικήτριες εταιρείες που ανακοινώθηκαν σήμερα, στη διάρκεια της τελετής απονομής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, στην «καρδιά» της Αθήνας. Στον ίδιο χώρο, υλοποιείται καθημερινά η πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Φαγητό από Καρδιάς», με διανομή περισσότερων από 25.000 σνακ, σε 12 διαφορετικά σημεία σε Αθήνα και Κύπρο. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή έχουν διανεμηθεί τα τελευταία χρόνια σε Ελλάδα και Κύπρο, συνολικά 9 εκατομμύρια σνακ.

Το βραβείο απευθύνεται αποκλειστικά σε νέες και νέους Έλληνες επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών (γεννηθέντες το 1977 ή αργότερα) που έχουν ιδρύσει την εταιρεία τους στην Ελλάδα κι έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 7 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον 10.000 ευρώ τον χρόνο. Η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον δύο άτομα κι ο επιχειρηματίας να κατέχει τουλάχιστον το 50%. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες της εταιρείας είναι δύο άτομα, θα πρέπει να κατέχουν, συνολικά και οι δύο, το 80% της επιχείρησής τους.

Στο πλαίσιο του θεσμού, έχουν μέχρι σήμερα βραβευθεί συνολικά 24 επιχειρήσεις. Το 2017 μεγάλος νικητής αναδείχτηκε η εταιρεία MELIRA Greek Honey η οποία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της οικογενειακής παράδοσης, δημιουργεί εκλεκτά μονοποικιλιακά μέλια, αλλά και μια σειρά άλλων προϊόντων με βάση το αγνό ελληνικό μέλι. Οι επτά εταιρείες που βραβεύθηκαν πέρυσι ήταν οι Agro Know, Athens Insiders, Chimera, Choureal, Elixir60, Relevance και Sea You Soon.

Τις προηγούμενες χρονιές νικήτριες ανακηρύχθηκαν οι εταιρείες: Sun of a Beach (2016), Sede (το 2015), Ancient Greek Sandals (το 2014), Nanobionic (το 2013), People for Business (το 2012), Fereikos Helix (το 2011), Fasmetrics (το 2010), Zoo.gr (το 2009) και Simply Burgers (το 2008).