Forbes: Σινο-αμερικανική μάχη στη λίστα με τις κορυφαίες εταιρείες του πλανήτη

ΗΠΑ- Κίνα σημειώσατε Χ. Για πρώτη φορά από το 2015, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη μοιράζονται τις δέκα πρώτες θέσεις της λίστας του Forbes με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του πλανήτη. Ο δράκος κατακτά τις δύο κορυφαίες θέσεις. Ωστόσο οι αμερικανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι περισσότερες στο σύνολο της λίστας, καλύπτοντας το 30% του συνόλου. Πίσω μένει η Ευρώπη.

Η 16η ετήσια λίστα περιλαμβάνει 2.000 εταιρείες από 60 χώρες. Συνολικά εμφανίζουν ετήσιες πωλήσεις 39,1 τρισ. δολαρίων, καθαρά κέρδη 3,2 τρισ. δολαρίων, ενεργητικό αξίας 189 τρισ. δολαρίων και χρηματιστηριακή αξία 56,8 τρισ. δολαρίων. Όλα τα μεγέθη καταγράφουν κέρδη αύξηση σε διψήφιο ποσοστό σε σχέση με πέρυσι, με τα κέρδη να έχουν μάλιστα κάνει «άλμα» 28%. Οι ΗΠΑ φιλοξενούν 560 από τις κορυφαίες επιχειρήσεις, ενώ η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ 291.

Ο τραπεζικός κλάδος έχει τα πρωτεία. Στην κορυφή της λίστας φιγουράρει η κινεζική τράπεζα ICBC. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση ακόμη ένας χρηματοπιστωτικός κολοσσός, η China Construction Bank, ενώ στην τρίτη θέση συναντάμε την αμερικανική JPMorgan Chase Co. Ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα η Βerkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ και στην πέμπτη θέση ακόμη μία κινεζική τράπεζα, η Agricultural Bank of China.

Aκολουθούν οι αμερικανικοί πιστωτικοί οργανισμοί Βank of America και Wells Fargo, ενώ την όγδοη θέση καταλαμβάνει η Apple- η οποία είναι η εταιρεία με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση παγκοσμίως. Μία θέση κάτω από τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό η Bank of China, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει η ασφαλιστική κινεζική Ping An Insurance Group.

Την πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία συντάμε στην 11η θέση. Πρόκειται για τον αγγλο- ολλανδικό πετρελαϊκό κολοσσό Royal Dutch Shell. Μία θέση χαμηλοτέρα η πρώτη ιαπωνική, η αυτοκινητοβιομηχανία Toyota, ενώ ακολουθούν η αμερικανική πετρελαϊκή Exxon Mobil, η νοτιοκορεατική κατασκευάστρια κινητών τηλεφώνων Samsung Electronics και η αμερικανική τηλεπικοινωνιακή εταιρεία AT&T.

Η δεύτερη ευρωπαϊκή παρουσία έρχεται μόλις στην 16η θέση και δεν είναι άλλη από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen.

naftemporiki.gr