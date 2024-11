ΗΠΑ: Ο διορισμός του αντιεμβολιαστή Κένεντι στο Υπουργείο Υγείας βουλιάζει τις μετοχές των «Big Pharma»

Ο RFK Jr έχει ασπαστεί πολλές θεωρίες συνωμοσίας που σχετίζονται με την υγεία και είναι ένας από τους πιο πλέον επίμονους και επιδραστικούς αρνητές εμβολίων στις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση του Τραμπ οδήγησε την Παρασκευή σε πτώση τις μετοχές ορισμένων από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Moderna, AstraZeneca και GSK.

Μεταξύ άλλων, ο RFK Jr έχει πει ότι τα εμβόλια συνδέονται με τον αυτισμό στα παιδιά, ότι ο HIV δεν είναι η αιτία του AIDS και ότι ορισμένα αντικαταθλιπτικά συνδέονται με την αύξηση των περιστατικών με πυροβολισμούς στα σχολεία.

Tόσο ο RFK Jr όσο και Τραμπ σκέφτονται την απαγόρευση της χρήσης φθορίου στο πόσιμο νερό, ενώ ο νέος υπουργός Υγείας έχει επίσης ζητήσει την απαγόρευση εκατοντάδων πρόσθετων και χημικών ουσιών στα τρόφιμα ενώ θέλει να απαγορεύσει τα υπερ – κατεργασμένα τρόφιμα από τα σχολικά γεύματα.

Μπορεί κάποιες από τις (τελευταίες) προτάσεις να ακούγονται εύλογες, αλλά το ερώτημα παραμένει: Με ποια κριτήρια θα προωθηθούν αυτά δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Κένεντι.

Ανακοινώνοντας το βράδυ της Πέμπτης την επιλογή του, ο Τραμπ είπε ότι το υπουργείο Υγείας θα διαδραματίσει «σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι όλοι θα προστατεύονται από επιβλαβείς χημικές ουσίες, ρύπους, φυτοφάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα και πρόσθετα τροφίμων που έχουν συμβάλει στην καταλυτική κρίση υγείας στη χώρα».

Οι πιθανές παρενέργειες του RFK Jr, προκάλεσαν μάλλον πανικό στους επενδυτές: Οι μετοχές της Moderna, που παράγει τα εμβόλια mRNA, υπεχώρησαν 5% το βράδυ της Πέμπτης και άλλο ένα 8% την Παρασκευή, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η BioNTech, η γερμανική φαρμακοβιομηχανία που βοήθησε στην ανάπτυξη εμβολίου κατά του Covid μαζί με την Pfizer, σημείωσε πτώση 7% την Πέμπτη και επιπλέον 5% την Παρασκευή.

Στο Λονδίνο, οι μετοχές της AstraZeneca και της GSK υπεχώρησαν κατά περίπου 3%, ποσοστό μεταξύ των μεγαλύτερων πτωτικών στον FTSE 100.

Αλλα και οι μετοχές της εταιρείας Croda που εξειδεικεύεται στην παραγωγή συσταικών για τρόφιμα και εμβόλια, έχασαν πάνω από 3% την Παρασκευή.

Η γερμανική Roche έχει υποχωρήσει κατά 2%, οι δε μετοχές της Δανικής Novo Nordisk -είναι η εταιρεία των Wegovy και Ozempic, η οποία επίσης κατασκευάζει εμβόλια- έχει υποχωρήσει περισσότερο από 5%.

Η υποψηφιότητα του RFK Jr για το Υπουργείο Υγείας έχει προκαλέσει ευρύτατη κριτική στις ΗΠΑ: Ενδεικτική των αντιδράσεων είναι αυτή του Δημοκρατικού Βουλευτή Ρόμπερτ Γκαρσία, (Καλιφόρνια), που απεκάλεσε «θεόμουρλο» τον Κένεντι.

RFK Jr. is a dangerous conspiracy theorist who attacks vaccines and undermines doctors and science. Trump wants to put him in charge of our health system. It’s irresponsible and shameful, and the Senate must oppose this nomination. pic.twitter.com/HBVMdBBsDk

«Είναι αρνητής εμβολίων και ψεκασμένος συνωμοσιολόγος», έγραψε ο Γκαρσία σε ανάρτησή του στο X. «Θα καταστρέψει την υποδομή δημόσιας υγείας και τα συστήματα διανομής εμβολίων μας. Και αυτό θα κοστίσει ζωές».

RFK Jr. has no medical or scientific credentials and wants to gut the National Institutes of Health. And Marjorie Taylor Greene today cheered him on in our committee. This is outrageous and shameful. pic.twitter.com/BLohXl70tq

— Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) November 14, 2024