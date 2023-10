Μεικτή εικόνα στη Wall – Οι επενδυτές περιμένουν την εξέλιξη των εταιρικών αποτελεσμάτων

Μεικτή ήταν η εικόνα της Wall Street στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές περιμένουν να δουν την εξέλιξη των εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου. Επίσης, η συνεχιζόμενη άνοδος των ομολογιακών αποδόσεων έχει περιορίσει την έκθεση των επενδυτών στην αγορά μετοχών.

Ο S&P 500 έκλεισε σχεδόν στάσιμος με οριακή πτώση 0,01% στις 4.373,20 μονάδες. Ο Nasdaq περιορίστηκε 0,25% στις 13.533,75 μονάδες, ενώ αντίθετα ο Dow Jones ενισχύθηκε οριακά κατά 0,04% ή 13,11 μονάδες κλείνοντας στις 33.997,65 μονάδες.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου ξεπέρασε το 4,8%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις 6 Οκτωβρίου, οπότε είχε φθάσει μία ανάσα από το 4,9%. Η κίνηση αυτή έλαβε χώρα μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τις πωλήσεις λιανικής στις ΗΠΑ, που ήταν καλύτερα του αναμενομένου και έδειξαν ότι οι καταναλωτικές δαπάνες εξακολουθούν να είναι ισχυρές.

Οι αυξανόμενες ομολογιακές αποδόσεις ασκούν πιέσεις στην ευρύτερη αγορά, με τους επενδυτές πλέον να εξοικειώνονται με την ιδέα ότι η πιο αυστηρή νομισματική πολιτική της Fed θα παραμείνει για μεγαλύτερο του αναμενομένου χρονικό διάστημα. Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης με αμείωτο ενδιαφέρον τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή προκειμένου να διαπιστώνουν τον αντίκτυπο που πιθανόν να έχει στην παγκόσμια οικονομία.

«Οι ομολογιακές αποδόσεις είναι αυτές που καθοδηγούν την χρηματιστηριακή αγορά αυτή τη στιγμή. Είναι μία κατάσταση που συνεχίζεται τους τελευταίους δύο μήνες», ανέφερε ο Κρις Ζακαρέλι, επικεφαλής επενδύσεων της Independent Advisor Alliance.

H Bank of America παρουσίασε άνοδο άνω του 2% χάρη στα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, ενώ και η μετοχή της Bank of New York Mellon κατέγραψε κέρδη άνω του 4% στα καλύτερα των προβλέψεων αποτελέσματα τριμήνου.

Ωστόσο, οι μετοχές επεξεργαστών, όπως Nvidia και Advanced Micro Devices, δέχθηκαν πιέσεις στη διάρκεια της συνεδρίασης, από τη στιγμή που το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να καταστήσει πιο αυστηρούς τους περιορισμούς στις πωλήσεις προηγμένων τσιπ με τεχνητή νοημοσύνη προς την Κίνα.