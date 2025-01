Αδάμ Τσαρούχης: «…επιλέγω τραγούδια που έχουν μια διαχρονικότητα….»

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Ένα μουσικό ταξίδι από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Φεβρουαρίου, με αφετηρία το Half Note jazz club· εκεί ο Αδάμ Τσαρούχης θα παρουσιάσει μερικά από τα αγαπημένα του ερωτικά τραγούδια [Τριβωνιανού 17, Μετς].

Ο Αδάμ Τσαρούχης συστήθηκε στο κοινό, μουσικά, το 2012, με τις διασκευές: «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» και «Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα». Το 2015 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, με τίτλο «Σαν Ταινία» -σε αυτόν περιλαμβάνονται τα «Όπως μπαίνει ο χειμώνας» της Σίσσυ Βλαχογιάννη και «Ρετρό» σε μουσική της Ανδριάνας Μπάμπαλη. Έχει συνεργαστεί με δημιουργούς και τραγουδιστές όπως οι Αλκίνοος Ιωαννίδης, Μίμης Πλέσσας, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Γιάννης Μαρκόπουλος, Μαρινέλλα, Δημήτρης Καλαντζής, Ηρώ κ.ά.

Ξεχωριστή ήταν η εξαιρετικά πετυχημένη συνεργασία του με τον επιτυχημένο Γερμανό τραγουδιστή Tom Gaebel. Ακολούθησαν εμφανίσεις με την Μιρέλα Πάχου, και η κυκλοφορία του τραγουδιού «Αυγουστιάτικο Φιλί» που αγαπήθηκε από την τηλεοπτική σειρά «Γη της ελιάς».

Με αφορμή τη βραδιά στο Half Note, είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Έλληνα ερμηνευτή.

Ετοιμάζετε ένα αφιέρωμα σε αγαπημένα σας ερωτικά τραγούδια από κάθε ρεπερτόριο. Πείτε μας ενδεικτικά κάποια τραγούδια που περιλαμβάνονται και, ίσως, κάποια προσωπική ιστορία που σας δένει μαζί τους.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τις επιλογές κομματιών για αυτή την εμφάνιση. Πολύ αγαπημένο μου ρεπερτόριο. Πρόσφατα κυκλοφόρησα έναν ολοκληρωμένο δίσκο αγγλόφωνο, που θα τον παρουσιάσω στο live. Τραγούδια που έχω διαλέξει είναι το “Υou are the sunshine of my life’’ του Stevie Wonder, το “Different Corner’’ του George Michael, το “Τυχερό μου αστέρι’’ του Κωνσταντίνου Βήτα, το “Με αγαπούσες θυμάμαι μια φορά’’ της Δήμητρας Γαλάνη και τόσα άλλα».

Γιατί η πλειοψηφία των τραγουδιών είναι ερωτικά; Γιατί, μοιάζει, σαν να μην κουραζόμαστε ποτέ να τραγουδάμε για τον έρωτα;

«Η πλειοψηφία των τραγουδιστών τραγουδάμε για τον έρωτα και την αγάπη· ένα υπέροχο ανθρώπινο συναίσθημα, που σε όλους τους ανθρώπους δημιουργεί χαρά. Κάτι που ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη, όλες τις εποχές. Ειδικά σήμερα, που όλα έχουν γίνει τόσο κυνικά και με όλες αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις που ακούμε καθημερινά, νομίζω το έχουμε όλο και περισσότερο ανάγκη».

Είστε μεγάλος λάτρης του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού. Τι σας ελκύει σ’ αυτό;

«Δεν μου αρέσει να βάζω ταμπέλες στη μουσική. Με ενδιαφέρει να τραγουδάω τραγούδια που μιλούν στην καρδιά μου και ταιριάζουν στη φωνή μου. Για μένα κριτήριο στην επιλογή των κομματιών που θα ερμηνεύσω είναι ο στίχος και η μουσική. Μου αρέσει να επιλέγω τραγούδια που έχουν μια διαχρονικότητα. Τραγούδια που έχουνε μείνει στον χρόνο. Υπέροχες μελωδίες, κάτι που δεν μπορείς να βρεις εύκολα στα σημερινά τραγούδια. Επίσης, τα κομμάτια που να έχουν για τον τραγουδιστή κάποιες φωνητικές και ερμηνευτικές απαιτήσεις».

Αν θέλατε να εκφράσετε τον έρωτά σας με ποια τραγούδια θα το κάνατε;

«Αγαπώ παρά πολλά κομμάτια. Δύο πολύ αγαπημένα μου τραγούδια είναι το “A song for you’’ του Donny Hathaway, το “Saving all my love for you’’ της Whitney Houston από αγγλόφωνα· και τα “Ένας ουρανός με αστέρια’’ και “Γελάς’’ του Κώστα Καπνίση από ελληνόφωνα».

Θα λέγατε πως η εποχή μας, μας αποξενώνει; Και τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα, βοηθούν ή απομακρύνουν τις σχέσεις;

«Ναι. Θα έλεγα ότι ο κόσμος έχει απομακρυνθεί πολύ από το κέντρο του και το συναίσθημά του. Τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα και σ’ αυτό έχουν βοηθήσει πολύ τα social media. Υπάρχει μια τρομερή ταχύτητα στην πληροφορία· κάτι που μερικές φορές είναι χρήσιμο αλλά έχει ως αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται διαχρονικά πράγματα τόσο εύκολα. Ο κόσμος έχει σταματήσει να φλερτάρει με τον παραδοσιακό τρόπο και αυτό γίνεται, κυρίως, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα».

Αν είχατε τη δυνατότητα να συνεργαστείτε με κάποιους καλλιτέχνες, ξένους και Έλληνες, ποιοι θα ήταν;

«Αγαπώ εξίσου πολλούς Έλληνες και ξένους ερμηνευτές. Θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Michael Buble, τη Celine Dion και τους Pink Martini. Πρόσφατα, συνεργάστηκα δισκογραφικά με τον Tom Gaebel που είναι ένας καλλιτέχνης που θαυμάζω. Από Έλληνες με τον Monsieur Minimal, την Έλλη Πασπαλά, τον Γιώργο Περρή, τη Νατάσσα Μποφίλιου και τους The Speakeasies’ Swing Band».

Info

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

ΕΙΣΙΤΗΡΙA

www.halfnote.gr

Πληροφορίες: 210 9213310