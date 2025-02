Επίσκεψη εργασίας της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου η Λίνα Μενδώνη θα παραστεί σε τελετή επαναπατρισμού ελληνικής αρχαιότητας, στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

Στη συνέχεια έχει συνάντηση με τον Darren Beattie, Senior Official under Secretary for Public Diplomacy και τον Scott Weinhold, Principal Deputy Assistant Secretary for Educational and Cultural Affairs.

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου η Υπουργός Πολιτισμού θα παραστεί στην τελετή επαναπατρισμού χάλκινης κεφαλής Γρύπα στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (MET) της Νέας Υόρκης .

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί τελετή επαναπατρισμού έντεκα (11) αρχαίων αντικειμένων κατόπιν Απόφασης της Εισαγγελίας της Νέας Υόρκης, στην έδρα της Εισαγγελίας. Πριν από την τελετή επαναπατρισμού θα πραγματοποιηθεί η παρασημοφόρηση του Βοηθού Εισαγγελέα Νέας Υόρκης, Μatthew Bogdanos, με το παράσημο του «Ταξιάρχη του τάγματος του Φοίνικα».

Ακολούθως η Λίνα Μενδώνη θα συμμετέχει σε πάνελ με τίτλο Cultural Heritage Now: The Cyclades at The Met, a New Model of Collaboration, στο ΜΕΤ.