Ένα μικρό θαύμα που αντέχει στο χρόνο

«Θέλουμε την αμφισβήτηση σας» ακούστηκε να λέει ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Καννής στην τελετή λήξης του 27ου Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, και έχει σημασία να ακούγεται μια τέτοια φράση σήμερα. Έχουμε αναφερθεί συχνά στο μικρό θαύμα που συντελείται στην πόλη κάθε χρόνο, ένα θαύμα που γεννήθηκε μέσα από την προσπάθεια του Δημήτρη Σπύρου, του εμπνευστή αυτής της διοργάνωσης – μακράν ό,τι σημαντικότερο διεξάγεται για τους μικρούς σινεφίλ σε πανελλήνια κλίμακα.

Συγκίνηση ωστόσο στο κοινό προκάλεσε η αποχώρηση του Χρήστου Κωνσταντόπουλου από τη θέση του προέδρου της ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας. Ένας εκ των τριών ιστορικών ιδρυτών του Φεστιβάλ, συνοδοιπόρος του Δημήτρη Σπύρου και του Νίκου Θεοδοσίου εδώ και μια 25ετία, ο δημοσιογράφος και εκδότης του ιστορικού περιοδικού «Αλφειός» Χρήστος Κωνσταντόπουλος, ένας άνθρωπος με τεράστια συνεισφορά στον θεσμό, παρέδωσε τη σκυτάλη στην επί χρόνια στενή συνεργάτιδά του, την ακούραστη Ναταλία Σπυροπούλου. «Θα συνεχίσω να είμαι εδώ», υπογράμμισε ο απερχόμενος πρόεδρος του Φεστιβάλ.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, ο Μανώλης Μελισσουργός, καλλιτεχνικός διευθυντής της Camera Zizanio, μίλησε για μια «μαγική εβδομάδα». «Τα δίνουμε όλα στα παιδιά, αλλά όσα παίρνουμε είναι πολύ περισσότερα», υπογράμμισε. «Απέραντη αγάπη, αναμνήσεις, εμπειρίες, φιλίες». Και ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στους εθελοντές. Ο δε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τον Παιδικό Κινηματογράφο και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ολυμπίας, Παντελής Παντελόγλου έκλεισε τη βραδιά ευχαριστώντας με τη σειρά του «τους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και τα χιλιάδες παιδιά που στήριξαν τις δράσεις μας. Ένα φεστιβάλ είναι συνάντηση των ταινιών και του κοινού κι εμείς δημιουργούμε αυτό το σημείο συνάντησης. Οι δράσεις άλλωστε του Φεστιβάλ Ολυμπίας θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και στους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας και θα διαρκέσουν όλον τον χρόνο».

Και προσέθεσε: «Ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος κάνει ένα βήμα πίσω, όπως ο Δημήτρης Σπύρου και ο Νίκος Θεοδοσίου πέρυσι. Το βάρος έρχεται στους δικούς μας ώμους. Αλλά εμείς θα κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε, όπως πάντα».

Το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους μυθοπλασίας κέρδισε μία ελληνική ταινία: τα «Χρυσά Βαστά» του Φοίβου Κοντογιάννη για την παιδικη ηλικία του μουσικού Γ. Μάγγα. O σκηνοθέτης, ευχαριστώντας για τη βράβευσή του, ευχήθηκε «όλα τα τσιγγανάκια να ξεφύγουν από τα όρια που έχει βάλει η κοινωνία γι’ αυτά», όπως ακριβώς ο μικρός του ήρωας. Είναι σπουδαία η κινηματογραφική ματιά του Κοντογιάννη, και ακόμα πιο σπουδαίο είναι πως υποβαστάζεται από μια ειλικρινή και γνήσια αγάπη για αυτά που κινηματογραφεί. Οι εικόνες του δεν διαθέτουν απολύτως καμιά τηλεοπτική ευκολία, και συνάμα δημιουργούν το δικό τους σύμπαν στο οποίο βυθίζεσαι εξ’ αρχής. Όσοι είχατε προλάβει το ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Σπασμένος ήχος», καταλαβαίνετε τι εννοώ.

Σπουδαίο φιλμ «Η τελευταία βουτιά» του Σάσα Ναθουάνι που παρακολουθεί μια μέρα στη ζωή μιας παρέας φοιτητών «στην τελευταία μέρα της ελευθερίας τους» όπως αναφέρεται στο σημείωμα του σκηνοθέτη – μόνο που μια εξ’ αυτών κρύβει ένα μεγάλο μυστικό. Αμεσότητα στους διαλόγους, εξαιρετικές ερμηνείες, σεναριακές ανατροπές και μια σκηνοθετική διεύθυνση χαλαρή και στιβαρή συνάμα, αποτελούν τα θεμέλια ενός φιλμ που, αν είχε καλλιεργηθεί ένα κοινό για εφηβικό σινεμά στην Ελλάδα, θα έκοβε δεκάδες χιλιάδες εισιτηρίων. Η κριτική επιτροπή παιδιών άνω των 13 ετών, της άλλωστε έδωσε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας .

Το βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας για παιδιά απέσπασε η Πόλη του Ανέμου του Lkhagvadulam Purev-Ochir από την Μογγολία, μία ξεχωριστή ταινία για έναν 17χρονο Σαμάνο που παλεύει στο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα, επικοινωνεί με τα προγονικά πνεύματα για να βοηθήσει τους ανθρώπους της κοινότητάς του – όλα όμως αλλάζουν όταν ερωτεύεται. Το δε βραβείο ντοκιμαντέρ Kids and Docs απονεμήθηκε στο Μεντιχά του Ηasan Oswald με ηρωίδα μια νεαρή Γιάζιντι προσφύγισσα που έχει επιβιώσει μετά την απαγωγή και την αιχμαλωσία της από τον ΙSIS, αλλά αγνοείται η οικογένειά της.

Τι παρατηρήσαμε σε σχέση με τις άλλες χρονιές; Θαρρώ, τα απομεινάρια της καραντίνας. Το παιδικό κοινό μοιάζει να επανεκπαιδεύεται στη συλλογική μοιρασιά του κινηματογραφικού θεάματος – και αυτό είναι που κάνει το Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας πιο σημαντικό από ποτέ: Οι επιλεγμένες με φροντίδα ταινίες του δε συνιστούν μονάχα ένα παράθυρο στον κόσμο, που λέγαμε παλιά, αλλά, ταινία στην ταινία, προσθέτουν το δικό τους λιθαράκι στην πρόσληψη ενός παιδικού κινηματογράφου που δε χρειάζεται την «σπαστική» απεύθυνση του tik-tok για να συνδεθεί με το κοινό του. Και οι προβολές του Camera Zizanio, γυρισμένες από παιδιά που ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης, γέμισαν την αίθουσα με λυτρωτική φρεσκάδα.

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

EΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

BΡΑΒΕΙΟ ΕΓΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άλλη Μία

Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης

Βραβείο για τον εγγραμματισμό στα Μέσα, καθώς η ταινία των μαθητών και μαθητριών συνδυάζει αρμονικά στην αφήγηση την ζωγραφική απεικόνιση των σκηνών της κλασικής ταινίας του ελληνικού κινηματογράφου με τη δράση στην σημερινή τάξη, στη σημερινή κοινωνία και στους σημερινούς προβληματισμούς. Οι μαθητές και οι μαθήτριες χρησιμοποιώντας ποικιλία μέσων και ακριβή πλάνα, αναδεικνύουν με ουσιαστικό τρόπο το επίκαιρο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Μεταξύ Αχαρνών και Πατησίων, κτήρια, άνθρωποι και ιστορίες

8ο Γυμνάσιο Αθήνας

Πώς εξοικειώνεται κανείς με τα δικαιώματα και πώς μπορεί να τα κατανοήσει;

Μήπως διαβάζοντας ή ακούγοντας προσεκτικά το μάθημα στο σχολείο; Μάλλον όχι, παρότι κάποιοι φαίνεται να το πιστεύουν ακόμη αυτό. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις, βουτώντας βαθιά στην εμπειρία της εξερεύνησης και στη χαρά της αλληλεπίδρασης.

Με λίγα λόγια ένα δημοκρατικό σχολείο δεν διδάσκει μόνο. Δίνει χρόνο και χώρο έκφρασης στους μαθητές/μαθήτριες, αφουγκράζεται την φωνή των παιδιών και ενθαρρύνει τρυφερά την ανάγκη τους να σκάψουν και να ανακαλύψουν, μέσω του πειραματισμού, του παιχνιδιού και της καλλιτεχνικής έκφρασης, τη σχολική κοινότητα, τη γειτονιά και εν τέλει ολόκληρο τον κόσμο. Μια ομάδα παιδιών που καταγράφει με σεβασμό και εγκαρδιότητα τις αφηγήσεις εκείνων που ήρθαν από μακριά και που μας εξηγεί ότι οι άνθρωποι μιας περιοχής είναι ο πραγματικός της πλούτος, είναι ήδη μια ομάδα που καταλαβαίνει τα δικαιώματα στην ΠΡΑΞΗ. Για όλους αυτούς τους λόγους, το βραβείο του Συνηγόρου του Παιδιού για φέτος δεν μπορεί παρά να πάει στα παιδιά του 8ου Γυμνασίου Αθηνών, τα οποία ευχαριστούμε πολύ.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΟΥΚΙΔΗ

2ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών

A’ KATHΓΟΡΙΑ (ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ)

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Αντίο για πάντα

3ο Δημοτικό Σχολείο Πλωμαρίου

Το δημοτικό τελειώνει. Τα παιδιά της έκτης το αποχαιρετούν με μια ταινία. Μοιράζονται τις όμορφες αναμνήσεις που θα τα ακολουθούν πάντα- τις πρώτες φιλίες, την ξεγνοιασιά, το παιχνίδι. Κατονομάζουν τους φόβους και τα άγχη τους για το γυμνάσιο- τον απρόσωπο χαρακτήρα του, την στάση των μεγαλύτερων παιδιών, την πίεση των βαθμών. Κλείνουν τραγουδώντας και χορεύοντας όλα μαζί: πιο έτοιμα για το επόμενο βήμα.

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Η πρόθεση…μεγάλη υπόθεση

Δημοτικό Σχολείο Καλλιφύτου Δράμας

Η κλοπή ενός σχολικού φορητού υπολογιστή αποδεικνύεται ότι είχε αγαθά κίνητρα. Μια ιστορία που αμφισβητεί τη μονοδιάστατη προσέγγιση του σωστού και του λάθους. Κι ενώ τα παιδιά έκαναν τη λάθος πράξη για τους σωστούς λόγους, ο υπεύθυνος ενήλικας της υπόθεσης αναλαμβάνει την ευθύνη της θέσης του και δίνει μια δίκαιη λύση.

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Τα σοκολατάκια του επιστάτη

3ο Δημοτικό Σχολείο Πλωμαρίου

Μια ταινία δράσης με χιούμορ και ενδιαφέρουσα πλοκή. Με καλές ερμηνείες και έξυπνα ευρήματα η ταινία μας πήγε σε ατμοσφαιρικά πλάνα σούρουπου στην παραλία και σε ένα ταξίδι στο χρόνο. Τα παιδιά του σήμερα κατανοούν τον δικαιολογημένο θυμό του επιστάτη του χθες και τωρινού φαντάσματος. Κάνουν ειρήνη μαζί του προσφέροντάς του γλύκα που τη συμβολίζει- τί άλλο; μια τούρτα!

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (13 ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ)

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Μεταξύ Αχαρνών και Πατησίων, κτήρια, άνθρωποι και ιστορίες

8ο Γυμνάσιο Αθήνας

Πώς ήρθαν, προσαρμόστηκαν και ζουν σε μια γειτονιά του κέντρου της Αθήνας μετανάστες από διάφορες χώρες; Μέσα από σύντομες συνεντεύξεις, με αμεσότητα και εξωστρέφεια, τα παιδιά χρησιμοποιούν άρτια την κινηματογραφική γλώσσα για να εστιάσουν σε πραγματικά πρόσωπα και να τους δώσουν χώρο να ακουστεί η φωνή και η εμπειρία τους.

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Χαμένη στην εικόνα

Όμιλος κινηματογράφου 1ου Γυμνασίου Χολαργού

Μέσα από ένα καλό σενάριο, με καλές ερμηνείες και ωραίο ρυθμό η ταινία περιγράφει εύστοχα ένα επίκαιρο φαινόμενο που αφορά πολλά έφηβα άτομα. Η εμμονική κατασκευή του εαυτού στα social media μέσα από – συχνά φιλτραρισμένες – φωτογραφίες αποκλείει την πρωταγωνίστρια από το εδώ και το τώρα. Της στερεί την απόλαυση της πραγματικής ζωής και οδηγεί τις σχέσεις της σε ρήξη.

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Αναπαράσταση

2ο Γενικό Λύκειο Κερατσινίου

Μια έφηβη συναντά την αγάπη της για το θέατρο και μαζί τη χαρά του αυτοπροσδιορισμού. Η εναλλαγή των πλάνων και το αβίαστο παίξιμο των παιδιών πετυχαίνει με αξιοθαύμαστο τρόπο την ισορροπία ανάμεσα στο κλασικό “Όνειρο Θερινής Νύχτας” και την εφηβική σχολική καθημερινότητα. Η ταινία μας ενθαρρύνει να προσπαθούμε για όσα πραγματικά θέλουμε ώστε η ζωή μας να μην είναι μια αναπαράσταση προσδοκιών που δεν μας αντιπροσωπεύουν.

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ

Χαμαιλέοντας

Χάρις Μεργιά, Γιοβάνα Μήλε, Τζούλια Φέζο

Με αφαιρετικό τρόπο και το εξαιρετικό εύρημα της εναλλαγής μασκών η ταινία αποδίδει το δυνατό μήνυμά της με σαφήνεια και ποιητικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο μέσα από τη σκηνοθεσία και τα άρτια πλάνα, όσο και μέσα από την ερμηνεία των δημιουργών της.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (17 ΕΩΣ 20 ΕΤΩΝ)

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Άλλη Μία

Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης

Η ταινία αναδεικνύει με σαφήνεια το διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο της βίας κατά των

γυναικών και της γυναικοκτονίας. Χρησιμοποιώντας στα πλαίσια της μυθοπλασίας το εύρημα του γκαλοπ αποδίδει με αμεσότητα τις αντιδραστικές απόψεις που εξακολουθούν να είναι βαθιά ριζωμένες. Χρησιμοποιεί εύστοχα την κινηματογραφική γλώσσα για να υπογραμμίσει πόσο σημαντικό είναι τα θύματα της βίας να ζητάνε βοήθεια καθώς και την ευθύνη που έχουμε να αντιλαμβανόμαστε τί γίνεται δίπλα μας και να παίρνουμε θέση.

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Κόκκινη καρδιά

Κοινωνικό ΕΚΑΒ

Η ταινία μας συγκίνησε με το δυνατό της μήνυμα και τον τρόπο που το απέδωσε. Η εναλλαγή μυθοπλασίας και animation εξυπηρέτησε άρτια την αφήγηση . Επέτρεψε επίσης την οπτική συμβολική απόδοση της κοινής μας, κόκκινης καρδιάς και της σωστής αλλά ακόμα διόλου αυτονόητης αντίληψης ότι είμαστε όλοι ίσοι μέσα από τη διαφορετικότητά μας.

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Ο Άνθρωπος Ορχήστρα

Δημήτρης Τραχάνης

Μας άρεσε η ατμόσφαιρα, η πρωτοτυπία και ο φιλοσοφικός προβληματισμός της ταινίας. Η απόδοση της ιστορίας χωρίς λόγια και μέσα από τη μουσική, η ωραία φωτογραφία και η καλή ερμηνεία μας έβαλαν σε σκέψεις γύρω από τη σχέση του καλλιτέχνη με την έκθεσή του στο κοινό και την προσπάθεια/ πορεία που χρειάζεται για να μπορεί κανείς να επικοινωνεί τη δουλειά του χωρίς αυτό να αποτελεί δοκιμασία.

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ

Σίσυφος

Μάνος Λαδάς

Βρήκαμε την ταινία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Η απόδοση ενός αρχαίου μύθου με τρόπο

σύγχρονο και χιουμοριστικό, τα έξυπνα και πρωτότυπα κινηματογραφικά ευρήματα εξυπηρετούν μια εύστοχη συμβολική προσέγγιση βασικών στοιχείων του σύγχρονου τρόπου ζωής, όπως της απομόνωσης, της αυτοματοποιημένης ρουτίνας και της υπερκατανάλωσης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

A’ KATHΓΟΡΙΑ (ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ)

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Friendship Bonds > LI- Letras & Imagens > Portugal

Για το ολοκληρωμένο σενάριο, την όμορφη παλέτα χρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν και τη σωστή χρήση της μουσικής για την ανάδειξη της ταινίας.

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Ant farm > Creative studio Cool Kids > Ukraine

Για την ενδιαφέρουσα σκηνοθεσία, τη σωστή χρήση μουσικής, τα όμορφα χρώματα και την άρτια σκηνογραφία.

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

The story of the artist Kato > Juvenile Referral Center > Georgia

Για την ευαίσθητη, πολιτική ταινία, με αισιόδοξη ματιά και τη σωστή χρήση των χρωμάτων και μουσικής.

The mural of freedom (10’ / 2024) > CLIA ANILUPA > Portugal

Για τo αισιόδοξο σενάριο και το καλοσχεδιασμένο animation.

EIΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ

Sky, Sun and Moon (2’37’’ / 2024) > Arykova Katya (Animation Studio Ryabinushka) > Russia

Για το άρτιο αποτέλεσμα σε τόσο νεαρή ηλικία δημιουργών.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (13 ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ)

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Honey Milk > Ulaş Çetin Köreken > Turkey

Για την καλή σκηνοθεσία και το φροντισμένο σενάριο.

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

My life in art – “cameraman” > Anano Gogia > Georgia

Όμορφο και ευαίσθητο θέμα, ένα επιτυχημένο ντοκιμαντέρ.

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Brothers > Trondheim Cultural School > Norway

Ευαίσθητη προσέγγιση της σχέσης των αδερφών, με καλή χρήση flashback.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (17 ΕΩΣ 20 ΕΤΩΝ)

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

We, women > Nacho V. Carrión, Isabel Vega Zarzuela > Spain

Ευαίσθητη σεναριακή προσέγγιση της γυναίκας- μητέρας. Ενδιαφέρουσα σκηνοθεσία. Αισιόδοξη ματιά.

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Τhe procrastinator > Kiu Mergenthaler > Switzerland

Καλή σκηνοθετική προσέγγιση ενός σύγχρονου θέματος που έχει προκύψει από την αλόγιστη χρήση των κινητών τηλεφώνων.

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞ ΗΜΙΣΕΙΑΣ

Whirlwind > Dagiba Institute > Slovenia

Για την ενδιαφέρουσα σκηνοθετική προσέγγιση στο ανατρεπτικό αισιόδοξο σενάριο. Η σωστή χρήση της μουσικής που εντείνει την αγωνία και εξυπηρετεί πολύ σωστά τη σκηνοθεσία.

Fairy tale (6’33’’ 2024) > Evgeny Grig > Russia

Για την επιτυχημένη ανάδειξη των συναισθημάτων της ηρωίδας, με ευαίσθητο και συγκινητικό τρόπο.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

A’ KATHΓΟΡΙΑ (ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ)

ΒΡΑΒΕΙΟ

What’s Troubling Grandpa? > Public Television Service Foundation film camp> Taiwan

Για το ρυθμό και πληρότητα προσέγγισης του θέματος

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (13 ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ)

ΒΡΑΒΕΙΟ

Wetsitales : The Sun and The Moo > Jade Dandan Evangelista > Philippine

Για το άρτιο τεχνικό αποτέλεσμα, την αμεσότητα κ το χιούμορ που πλαισιώνει το μύθο

Scared > Children Laboratory Atom > Kyrgyzstan

Για το θέμα και τον συνδυασμό συμβολισμών με πρωτότυπη αισθητική

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (17 ΕΩΣ 20 ΕΤΩΝ)

ΒΡΑΒΕΙΟ

Crime Never Gets Old

William Manning > Canada

Γιατί συνδύασε το σασπένς κ το χιούμορ, την ιδιαίτερη αισθητική με ένα άρτιο σε ρυθμούς αποτέλεσμα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ

Katora

Harsh Singh Rawat, Sanket Pramod Chothe, Shreshtha Rawal > India

Για το θέμα και τη συναισθηματική αμεσότητα.

GREEK SECTION

AWARD OF MEDIA LITERACY BY THE EDUCATIONAL TELEVISION – MINISTRY OF EDUCATION, RELIGIOUS AFFAIRS AND SPORTS

Another one – Art School of Ampelokipi Thessaloniki

AWARD OF THE GREEK OMBUDSMAN FOR CHILDREN’S RIGHTS

Between Acharnon and Patision, buildings,

people and stories

8th High School of Athens

Α’ CATEGORY (UP TO 12 Y.O)

1st AWARD

Goodbye Forever > 3rd Primary School of Plomari

2nd AWARD

Intention matters > Primary School of Kallifitos Drama

3rd AWARD

The foreman’s chocolates > 3rd Primary School of Plomari

B’ CATEGORY (13 TO 16 Y.O)

1st AWARD

Between Acharnon and Patision, buildings,

people and stories

8th High School of Athens

2nd AWARD

Lost in her reflection

Cinema Club of the 1st High School of Holargos

3rd AWARD

Representation

2nd Lyceum of Keratsini

SPECIAL MENTION

Chameleon

Haris Mergia, Giovana Mile, Julia Fezo

C’ CATEGORY (17-20 Y.O)

1st AWARD

Another one