Οι 20 καλύτερες ταινίες για την τεχνητή νοημοσύνη

Σε μια ιστορική απόφαση, για πρώτη φορά εδώ και έξι δεκαετίες, σεναριογράφοι και ηθοποιοί του Χόλιγουντ απεργούν ταυτόχρονα από την Παρασκευή, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών με τα στούντιο.

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικές ταινίες που είναι στην παραγωγή, μεταξύ των οποίων τα σίκουελ των «Avatar» και «Μονομάχος». Άλλες παραγωγές που μπορεί να επηρεαστούν είναι το «Deadpool 3», το σίκουελ του «Σκαθαροζούμη» του Τιμ Μπάρτον και η κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Wicked».

Είναι επίσης πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις στις τηλεοπτικές σειρές «House of the Dragon», «The Sandman», «Family Guy», «The Simpsons» και «Αργά άλογα». Ήδη άλλες μεγάλες σειρές όπως το «Stranger Things», το «The Last of Us» και το «Yellowjackets» είχαν μπει στον «πάγο» λόγω της απεργίας των σεναριογράφων, και πλέον με την συμμετοχή των ηθοποιών στην απεργία αυξάνονται τα εμπόδια.