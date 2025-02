Roller Kappatos S.A.: Σταθερή ανάπτυξη με +20% στον τζίρο κάθε χρόνο – Σχέδιο επέκτασης σε νέες αγορές

Με βάση τη συμβουλή του ιδρυτή της εταιρείας Θεόφιλου Καππάτου «να μην ξεχάσεις ποτέ από πού ξεκίνησες και ποια είναι η αγορά που σε δημιούργησε» η νέα γενιά της Roller Kappatos, προχωρά το σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας με χρονικό ορίζοντα το 2030 και επενδυτικό πλάνο ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε ο CEO της εταιρείας, Θεόφιλος Καππάτος, σε δημοσιογραφική ενημέρωση από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 μέχρι και σήμερα η Roller Kappatos πορεύτηκε ανοδικά αλλά και με δυσκολίες κατακτώντας ηγετική θέση στον τομέα των οικιακών συσκευών και αξεσουάρ, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων όπως τροχήλατες βάσεις για κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια και στεγνωτήρια, καθώς επίσης ψηστιέρες κα ανοξείδωτα ταψιά που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου νοικοκυριού και την καθιέρωσαν στην αγορά.

Η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές σε 15 χώρες και το 70% του κύκλου εργασιών να προέρχεται από τις διεθνείς πωλήσεις. Ο κύκλος εργασιών της αυξάνεται κατά 20% κάθε χρόνο. Το 2024 ανήλθε στα 4,5 εκατ. ευρώ και για το 2025-2026 ο στόχος είναι να αυξηθεί κατά 25%.

Το επενδυτικό πλάνο και οι νέες αγορές

Η εταιρεία απασχολεί 70 άτομα και έχει ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου ύψους 3 εκατ. ευρώ με χρονικό ορίζοντα το 2030. Ήδη έχει μεταφερθεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ. στα Οινόφυτα Βοιωτίας και σχεδιάζει την ενίσχυση της παραγωγικής του μονάδας με την ανάπτυξη ρομποτικής γραμμής συναρμολόγησης, την εγκατάσταση αυτοματοποιημένου φούρνου βαφής, το ψηφιακό μετασχηματισμό της εργοστασιακής μονάδας, καθώς και την αγορά νέου εξοπλισμού επεξεργασίας ξύλου και πλαστικού.

Στόχος της είναι επίσης να επεκταθεί σε νέες αγορές και συγκεκριμένα στις Ρουμανία, Σερβία, Λετονία, Δανία. Παράλληλα η εταιρεία σχεδιάζει τη διεύρυνση των παραγόμενων προϊόντων της στον τομέα των καθαριστικών λευκών συσκευών, στις βάσεις για τηλεοράσεις. Η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται τόσο στην ανάπτυξη του δικού της brand Roller όσο και στην παραγωγή προϊόντων ΟΕΜ/ΟDM για μεγάλες βιομηχανίες λευκών συσκευών. Η εταιρεία συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού και ειδικότερα της Γερμανίας και στοχεύει στη εδραίωσή της ως αξιόπιστος συνεργάτης για μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού.

Τα προϊόντα με την επωνυμία Roller Kappatos βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα στα περισσότερα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, από τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής έως το κατάστημα της γειτονιάς, στα καταστήματα Do It Yourself, στα σούπερ μάρκετ, στα χρωματοπωλεία, αλλά και στα ηλεκτρονικά καταστήματα.