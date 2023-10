Η UTC Διεθνείς Μεταφορές Α.Ε. διακεκριμένος χορηγός στο 15ο Greece Race for the Cure

Η UTC στήριξε έμπρακτα το φετινό, 15ο Greece Race for the Cure, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που έχει σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την πρόληψη ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Στη φετινή διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Οκτωβρίου, χιλιάδες συμμετέχοντες ένωσαν τις φωνές τους και μετέφεραν το μήνυμα «Μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού».

Το Greece Race for the Cure πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe και σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Η UTC μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας έχει δεσμευτεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών του Συλλόγου «‘Αλμα Ζωής», συμβάλλοντας στο έργο του, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις αξίες της εταιρείας.

Ο κ. Ιωάννης Μίχος, CEO της UTC τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία να στηρίζει θεσμούς που μεταφέρουν το μήνυμα της ελπίδας και δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης. Σύμφωνα με τον κ. Μίχο, η στρατηγική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων οφείλει να συμβαδίζει με την κοινωνική ευαισθησία και προσφορά και να επιλύει εμπράκτως κοινωνικά θέματα.