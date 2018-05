AΠΘ: Πρωτιά για την ομάδα S.V.A.M. στον Εθνικό Διαγωνισμό Μηχανικής

Την πρώτη θέση στον Εθνικό Διαγωνισμό Μηχανικής, που αποτελεί μέρος του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού EBEC (European BEST Engineering Competition), κατέκτησε η Ομάδα Μηχανικής S.V.A.M. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Η ομάδα που αποτελείται από τους Στέργιο Μπατακόια (τριτοετή φοιτητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), Βασίλειο Σιδέρη (τριτοετή φοιτητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), Αναστασία Παυλίδου (τεταρτοετή φοιτήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) και Αναστάσιο-Μάρκο Παυλίδη (τριτοετή φοιτητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), διαγωνίστηκε στην κατηγορία Team Design, και κλήθηκε να επιλύσει ένα τεχνικό πρόβλημα με τη δημιουργία μιας κατασκευής από απλά υλικά μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, κατάφεραν να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν με επιτυχία ένα μηχανισμό που αποτελούνταν από δύο μέρη σε μόλις 16 ώρες.

Το πρώτο μέρος της κατασκευής τους ήταν ένας αυτόματος πωλητής (vending machine), ο οποίος λειτουργούσε μόνο με πενηντάλεπτα. Σε περίπτωση που ο χρήστης έριχνε άλλο κέρμα, αυτό επιστρεφόταν πίσω. Ο μηχανισμός έπρεπε να λειτουργεί επαναλαμβανόμενα χωρίς να παρεμβαίνει ο χρήστης.

Στο δεύτερο μέρος της κατασκευής τους, με την είσοδο πενηντάλεπτου, ένας βόλος θα έπρεπε να ελευθερωθεί από τον αυτόματο πωλητή και να ακολουθήσει μια διαδρομή τύπου «roller coaster». Ύστερα από μια περίπλοκη διαδρομή, o βόλος, κατά την έξοδό του, θα έπρεπε να πραγματοποιήσει ένα άλμα, το βεληνεκές του οποίου θα καταγραφόταν.

«Η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη ήταν ο κύριος λόγος που αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος στον διαγωνισμό. Η καλή συνεργασία, ο καταμερισμός της εργασίας που υπήρξε εντός της ομάδας, καθώς και οι γνώσεις μας σε βασικές αρχές της Μηχανικής συνετέλεσαν στην τελική διάκριση και κατάκτηση της πρώτης θέσης τόσο στο τοπικό (11/12/17-13/12/17) όσο και στο εθνικό επίπεδο (4/5/18-7/5/18) του διαγωνισμού», εξήγησε ο Βασίλης Σιδέρης και πρόσθεσε ότι η ομάδα ονομάστηκε S.VA.M. από τα αρχικά των ονομάτων τους.

Το BEST (Board οf European Students of Technology) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη πολιτικός, φοιτητικός εθελοντικός οργανισμός. Από το 1989 προσφέρει ευκαιρίες για επικοινωνία, συνεργασία και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ φοιτητών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δραστηριοποιείται μέσω 95 τοπικών ομάδων BEST σε 34 χώρες, οι οποίες δημιουργούν ένα αναπτυσσόμενο, άριστα οργανωμένο, ισχυρό, νεανικό και καινοτόμο δίκτυο φοιτητών.

Με περισσότερα από 3.400 μέλη να απασχολούνται σε καθημερινή βάση πανευρωπαϊκά με την ανάπτυξη των υπηρεσιών του BEST και μέσω των διοργανώσεών του, απευθύνεται σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο φοιτητές.