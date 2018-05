Πέθανε ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Τομ Γουλφ

Ο Τομ Γουλφ, ο πρωτοπόρος δημοσιογράφος και συγγραφέας αριστουργηματικών έργων όπως ο «Βωμός της Ματαιοδοξίας» (The Bonfire of the Vanities) και το «The Right Stuff» πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 88 ετών, ενώ νοσηλευόταν εξαιτίας μιας λοίμωξης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ατζέντη του Λιν Νέσμπιτ.

Ο Γουλφ μεγάλωσε στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια και ολοκλήρωσε τις σπουδές του με διδακτορικό στον τομέα Αμερικανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ρεπόρτερ στην «Springfield Union» της Μασαχουσέτης, προτού συνεχίσει στην «Washington Post».





DAVID CORIO

Το έργο του «The Right Stuff» σχετικά με τους πρώτους αστροναύτες, μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1983 (Οι κατάλληλοι άνθρωποι) με πρωταγωνιστές τους Σαμ Σέπαρντ, Ντένις Κουέιντ και Εντ Χάρις. Το «The Bonfire of the Vanities», μια σάτιρα που διαδραματιζόταν στη Νέα Υόρκη των '80s, έγινε, επίσης, ταινία το 1990 από τον Μπράιαν Ντε Πάλμα, με ελληνικό τίτλο «Η Απατηλή Λάμψη της Ματαιοδοξίας» και πρωταγωνιστές τον Μπρους Γουίλις, τον Τομ Χανκς και την Μέλανι Γκρίφιθ.

Το 1960, δουλεύοντας για την «Washington Post», κέρδισε το βραβείο καλύτερης ανταπόκρισης καλύπτοντας την ανατροπή του καθεστώτος στην Κούβα.