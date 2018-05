Εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα για την Ημέρα της Ευρώπης

Με αφορμή τον αυριανό εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, οργανώνονται εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Η ημερομηνία σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης Σουμάν», που θεωρείται η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κεντρική εκδήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο, στις 19/5. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παράλληλα, δράσεις με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης διοργανώνουν τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe DIRECT ανά τη χώρα.

Ενδεικτικά,

- Στην Αθήνα, στις 11 Μαΐου, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων - I.R.T.E.A. διοργανώνει συζήτηση με θέμα : “To μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας” στην οποία θα συμμετάσχουν μεταξύ των ομιλητών, διακεκριμένοι Ακαδημαϊκοί και Εμπειρογνώμονες, Αξιωματούχοι στον τομέα της Άμυνας & Ασφάλειας καθώς και Υπηρεσιακοί Παράγοντες.

- Στη Θεσσαλονίκη, το Europe Direct Θεσσαλονίκης- ΚΕΔΗΘ και το Europe Direct Χαλκιδικής πραγματοποίησαν σήμερα, 9 Μαΐου 2018, κοινή δράση με θέμα: " Η ΕΕ & ΕΓΩ". Παράλληλα, το Europe Direct Χαλκιδικής θα επισκεφθεί το Δημοτικό Σχολείο Κασάνδρας Χαλκιδικής, όπου οι μικροί Έλληνες - Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τη θέση τους μέσα στην Ε.Ε..

- Στην Κομοτηνή, στις 9 Μαΐου, το Europe Direct Κομοτηνής σε συνεργασία με άλλους φορείς πραγματοποιούν για δεύτερη χρονιά φεστιβάλ γεύσεων με τίτλο «Ευρωμαγειρεύοντας: γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή κουζίνα με προϊόντα του τόπου μας».

- Στην Πάτρα έχει προγραμματιστεί εκδήλωση στις 12 Μαΐου με θέμα «Η Ευρώπη που ζούμε, η Ευρώπη που θέλουμε» στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων η οποία θα περιλαμβάνει υπαίθριο εργαστήριο ζωγραφικής για παιδιά, χορευτικά και εικαστικά δρώμενα, face painting και έκθεση των κατασκευών των μαθητών.

- Στη Ρόδο, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου, θα υλοποιήσουν δράση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που αφορά το προσφυγικό ζήτημα με τίτλο: «No more bricks in the Wall Campaign». Μέσα στο Μάιο θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε τρία δημοτικά σχολεία, τρία γυμνάσια, στο ΚΑΠΗ (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων) του Δήμου Ρόδου και σε ΜΚΟ του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ρόδου όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ετοιμάσουν διάφορες εργασίες οι οποίες θα παρουσιαστούν σε ημερίδα την Τετάρτη 20 Ιουνίου (Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων) στην νέα πτέρυγα του Νεστοριδείου.

- Στις 9 Μαΐου στη Ξάνθη και στη Λαμία, τα Europe Direct βρίσκονται στις Κεντρικές Πλατείες της Ξάνθης και της Λαμίας όπου θα ενημερώνουν και θα μοιράζουν έντυπο υλικό στους διερχόμενους περαστικούς.

- Στο Ναύπλιο, στο Ηράκλειο στις 9 και 11 Μαΐου, στη Μυτιλήνη στις 8,10 και 12 Μαΐου και στη Λάρισα στις 9, 19 και 22 Μαΐου, τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης θα επισκεφθούν τάξεις Δημοτικών σχολείων και Λυκείου όπου έχουν προγραμματίσει πληθώρα δραστηριοτήτων.

- Επίσης, στη Μυτιλήνη, το Σάββατο 12 Μαΐου, το Κέντρο Πληροφόρησης του Βορείου Αιγαίου διοργανώνει στο Πανεπιστήμιο ενημερωτική εκδήλωση για τους δημοσιογράφους της περιφέρειας γύρω από τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα και τις επικείμενες ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019 με τη συμμετοχή Ευρωβουλευτή και του Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

- Στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 10 Μαΐου, το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης θα συμμετέχει στη δράση «The Crete Trip 2018» που διοργανώνεται από το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus (Erasmus Student Network - ESN) και συγκεκριμένα στο Flag Parade, μια παρέλαση με σημαίες και εθνικά χρώματα των 850 διεθνών φοιτητών από 75 χώρες, που σπουδάζουν στην Ελλάδα μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+.

- Στις 9 Μαΐου το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου στη Φλώρινα και στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα, τα Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου θα γιορτάσουν την ημέρα της Ευρώπης σε συνεργασία με το δίκτυο Teachers4Europe.