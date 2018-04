Στο πλαίσιο της «Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου», όλα τα μικρά βιβλιοπωλεία της Ελλάδας ενώνονται για πρώτη φορά και γιορτάζουν την Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων. Πρόκειται για μια γιορτή που θα συστήσει ξανά τα μικρά βιβλιοπωλεία στους αναγνώστες, σε κάθε γειτονιά της Αθήνας αλλά και όλης της Ελλάδας, ως χώρους που προωθούν τον πολιτισμό και την ανάγνωση.

Η Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων διοργανώνεται στις 28 Απριλίου και εντάσσεται στο πλαίσιο της «Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του δήμου Αθηναίων και ειδικότερα στη θεματική ενότητα «Η μεγάλη γιορτή της ανάγνωσης», με την οποία η διοργάνωση γιορτάζει το βιβλίο και την ανάγνωση σε κάθε γωνιά της πόλης, με εκδηλώσεις και δράσεις παντού και για κάθε κοινό.

45 βιβλιοπωλεία από όλη την Ελλάδα διοργανώνουν εκδηλώσεις γεμάτες φαντασία, πέρα από τα συνηθισμένα: Πικ νικ σε βιβλιοπωλεία, συναντήσεις με αγαπημένους συγγραφείς, σκιτσογραφίες με εξώφυλλα βιβλίων, παντομίμες, μαραθώνιοι ανάγνωσης, κυνήγια βιβλιοθησαυρών, palermo με αστυνομικά μυθιστορήματα, κουκλοθέατρα, κατασκευές, παιχνίδια δημιουργικής γραφής, αφηγήσεις παραμυθιών, δραματοποιήσεις βιβλίων, ζωντανή μουσική και πολλές ακόμη εκπλήξεις περιμένουν τους μικρούς και μεγάλους αναγνώστες που θα επισκεφτούν τα μικρά βιβλιοπωλεία.

Η Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων είναι μια πρωτοβουλία της βιβλιοφιλικής σελίδας «So much reading» και της κοινότητας μικρών βιβλιοπωλείων «Little Bookstores Day» στο πρότυπο αντίστοιχων διοργανώσεων στο εξωτερικό, όπως η «Independent Bookstore Day» των Ηνωμένων Πολιτειών, το «Books Are My Bag» της Μεγάλης Βρετανίας, η «Bookstore Day» της Ολλανδίας, η «Love Your Bookshop Day» της Αυστραλίας, η «Authors for Indies» του Καναδά και η «NZ Bookshop Day» της Νέας Ζηλανδίας.



Το μήνυμα της Ημέρας Μικρών Βιβλιοπωλείων

Τα μικρά βιβλιοπωλεία δεν είναι μόνο μαγαζιά. Είναι οι χώροι που αγαπούν οι βιβλιόφιλοι, οι χώροι που φροντίζουν για τους αναγνώστες κάθε γειτονιάς, οι χώροι που προωθούν τον πολιτισμό και την ανάγνωση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι αυτά που προσφέρουν ανοιχτόκαρδα τη γνώση και τις περιπέτειες που κρύβει μέσα του κάθε βιβλίο.

Το τελευταίο Σάββατο του Απριλίου τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης της Ελλάδας ενώνονται και μέσα από ξεχωριστές εκδηλώσεις συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή, την Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων! Ελάτε μαζί μας στις 28 Απριλίου του 2018, να κάνουμε #miavoltastamikra, να γιορτάσουμε και να συνδέσουμε βιβλιοπώλες, εκδοτικούς, συγγραφείς, εικονογράφους και αναγνώστες σε ένα τεράστιο, ανοιξιάτικο πάρτι στους χώρους που αγαπάμε περισσότερο: τα μικρά βιβλιοπωλεία!



Βιβλιοπωλεία στην Αττική που συμμετέχουν

«4 Books and more», Δελφών 66, Αιγάλεω 2105313811

9:00πμ - 4:00μμ • Ραντεβού στα τυφλά με ένα βιβλίο. Μοναδικά βιβλία ντυμένα με δόση μυστηρίου σας καλούν να τα γνωρίσετε. Για μικρούς και μεγάλους.

12:00μ - 1:00μμ • Αφιέρωμα στην Αστυνομική Λογοτεχνία. Η συγγραφέας και μεταφράστρια Χίλντα Παπαδημητρίου συναντά τους αναγνώστες της. Για μεγάλους.

«Γνώση», Γρηγορίου Αυξεντίου 26-28, Ιλίσια 2107787997

12:00μ -1:00μμ • Ο βάτραχος και ο απέραντος κόσμος. Θεατρική αφήγηση των παραμυθιών του Μαξ Βέλθουις (εκδ. Πατάκη). Για παιδιά 3-7 ετών.

«Λεμόνι», Ηρακλειδών 22, Θησείο 2103451390

11:00πμ - 7:00μμ • 1998-2018: 20 χρόνια βιβλιοπωλείο Λεμόνι. Μια επετειακή γιορτή. Για μικρούς και μεγάλους. 12:00μ - 3:00μμ • Συνάντηση με τον συγγραφέα και εικαστικό Αλέξανδρο Ίσαρη: Έκθεση από την περίοδο 1969 - 2017. Για μικρούς και μεγάλους.

«Το Λεξικοπωλείο», Στασίνου 13, Παγκράτι 2107231201

12:00μ - 2:00μμ • Συζήτηση για το Βατραχονήσι. Άνθρωποι που συνδέονται με το Βατραχονήσι του Παγκρατίου μοιράζονται ιστορίες και εμπειρίες. Για μικρούς και μεγάλους.





Χαϊμαντά 35, Χαλάνδρι 210685540412:00μ - 1:00μμ • Το Αηδόνι του Αυτοκράτορα. Παράσταση αφήγησης με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής. Απόδοση - αφήγηση: Φίλια Δενδρινού, ηθοποιός – συγγραφέας.Μουσική επιμέλεια & συνοδεία με ακορντεόν: Νίκος Πλάτανος, Συνθέτης. Για παιδιά 3+Καβαλότι 2, Αθήνα 210924376210:00πμ - 7:00μμ • Little Bookmark Day! Σχεδιάζοντας σελιδοδείκτες. Για μικρούς και μεγάλους. 11:00πμ - 7:00μμ • Φέρε ένα βιβλίο! Δημιουργία μιας δανειστικής βιβλιοθήκης. Για μικρούς και μεγάλους.

«Σπόρος», Δροσίνη 7, Κηφισιά 2108086404

11:00πμ - 12:00μ • Η συγγραφέας Αγγελική Βαρελά μάς γνωρίζει το μικρό βιβλίο της Μαίρης Κακολύρη «Η Καλλιόπη και ο Φρίξος» (εκδ. Εύμαρος). Για παιδιά 3 - 7 ετών.

«Fagottobooks», Βαλτετσίου 15, Εξάρχεια 2103645147

12:00μ – 1:30μμ • Φτιάχνω το δικό μου μουσικό όργανο. Εργαστήρι κατασκευής από ανακυκλώσιμα υλικά. Για παιδιά 6-11 ετών / Επιθυμητή η δήλωση συμμετοχής.

«Free Thinking Zone», Σκουφά 64 και Γριβαίων 2103617461

7:00μμ - 00:00πμ • Μαραθώνιος αφήγησης παραμυθιών απ’ όλον τον κόσμο. Ανοιχτή συμμετοχή. Για μικρούς 6+ και μεγάλους. 11:00μμ - μέχρι να βρεθεί ο δολοφόνος • Το κυνήγι του δολοφόνου. Παιχνίδι βασισμένο σε 3 αστυνομικά μυθιστορήματα Ελλήνων λογοτεχνών. Για μεγάλους 15+

