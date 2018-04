Digital Citizen: Από τον δήμο Αθηναίων και το Innovathens

Τι σημαίνει ο όρος “Digital Citizen”; Τι ξέρουμε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο; Πόσο μας επηρεάζουν τα social media και πόσο τελικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη; Γιατί τα “fake news” ήταν ανάμεσα στις λέξεις της χρονιάς για το 2017; Το INNOVATHENS powered by Samsung, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, μετά το περσινό GiG (Get into Games), διοργανώνει, από τον Μάιο έως και το Δεκέμβριο, το Digital Citizen, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στις νέες, ψηφιακές τεχνολογίες.

«Ζούμε σε ένα κόσμο που μία πληροφορία ή μία είδηση διαδίδεται σε όλο τον πλανήτη μέσα σε λίγα λεπτά, που σπίτια ολόκληρα κατασκευάζονται με 3D printers, που μπορείς να δεις, να ακούσεις, να αλληλεπιδράσεις με ένα περιβάλλον χωρίς να έχεις βρεθεί ποτέ σ’ αυτό, ενώ το μέλλον μας είναι φτιαγμένο από αλγόριθμους, ψηφία και pixels… Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο έχουν καταργήσει αποστάσεις και σύνορα, διαχωριστικές γραμμές του πραγματικού κόσμου, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέους δρόμους επικοινωνίας και πληροφόρησης, ανταλλαγής απόψεων, απόκτησης γνώσης και εμπειρίας. Μέσα στον ψηφιακό κόσμο, ο καθένας μας μπορεί να συμμετέχει, να δικτυώνεται, να αλληλεπιδρά και να δημιουργεί ως παγκόσμιος, διαδικτυακός πολίτης, ως “Digital Citizen”», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές.

NIKOLAS KOMINIS Technopolis - GiG festival

Περισσότερες πληροφορίες: www.innovathens.gr.