Κλιντ Ίστγουντ: Ο θρυλικός καλλιτέχνης επιστρέφει στην ενεργό δράση

Είναι ένας από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί κυρίως προς τη σκηνοθεσία. Ωστόσο, ο Κλιντ Ίστγουντ, στα 87 του χρόνια, θα εμφανιστεί ξανά μπροστά από τις κάμερες, ύστερα από έξι χρόνια που απείχε από την υποκριτική.

Σύμφωνα με το The Tracking Board, ο 87χρονος ηθοποιός ετοιμάζεται να είναι παραγωγός, σκηνοθέτης και ηθοποιός μίας ταινίας που θα έχει ως κεντρικό ήρωα τον πιο ηλικιωμένο λαθρέμπορο ναρκωτικών, Λίο Σαρπ, ο οποίος συνελήφθη με 200 κιλά κοκαΐνης στο Μίσιγκαν, σε ηλικία 87 χρόνων.

Ο Σαρπ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών χρόνων και αποφυλακίστηκε τον Μάιο του 2014 στα 90 του χρόνια, ενώ πέθανε δύο χρόνια αργότερα.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το σενάριο για την ταινία γράφτηκε από τον Νικ Σενκ, ο οποίος έχει συνεργαστεί ξανά με τον Κλιντ Ίστγουντ, το 2008, στην ταινία «Gran Torino».

Την περίοδο αυτή, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης προωθεί τη νέα του δουλειά, με τίτλο «The 15:17 to Paris». Ο Κλιντ Ίστγουντ, μετά τον «Ελεύθερο Σκοπευτή» και το «Sully», καταπιάνεται με μία ακόμη αληθινή ιστορία. Πρόκειται για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης στο τρένο Thalys 9364, με προορισμό το Παρίσι. Είναι βασισμένη στο βιβλίο «The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes» των Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν και Τζέφρι Ι. Στερν.





Στην ταινία, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 9 Φεβρουαρίου, ερμηνεύουν οι Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν, Τζούντι Γκριρ, Τζένα Φίσερ, Ρέι Κορασάνι, Τόμας Λένον, Τόνι Χέιλ.

