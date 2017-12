Απονεμήθηκαν τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών

Τα βραβεία και τους επαίνους της χρονιάς που πέρασε απένειμε η Ακαδημία Αθηνών σε ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, κατά την πανηγυρική συνεδρία της το απόγευμα της Πέμπτης 21 Δεκεμβρίου.

Η συνεδρία ξεκίνησε με ομιλία του προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών Λουκά Παπαδήμου με θέμα: «Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όραμα, προκλήσεις και προοπτικές».





ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αργυρό Μετάλλιο στον ομότιμο καθηγητή Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μιχάλη Σέχα, για το σημαντικό επιστημονικό και κλινικό του έργο που τον ανέδειξε στους κορυφαίους χειρουργούς και πανεπιστημιακούς δασκάλους της εποχής του.

Αργυρό Μετάλλιο στον ομότιμο καθηγητή Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Βασίλειο Γολεμάτη, για τη μακρά και πολυσχιδή προσφορά του στην ιατρική επιστήμη.

Βραβείο Αικατερίνης Κέπετζη, εις μνήμην του συζύγου της ιατρού Νικολάου Κέπετζη, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, στον πρώτο αριστούχο πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, κ. Μιχάλη Γεωργίου.

Βραβείο Κωνσταντίνου Κτενά, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη, για πρωτότυπη εργασία ορυκτολογικού περιεχομένου, στην κυρία Παρασκευή Νομικού για την εργασία της «Post-eruptive flooding of Santorini caldera and implications for tsunami generation» [Nature Communications, 7: 13332 (2016)].

Βραβείο Νικολάου Κ. Αρτεμιάδη, αθλοθετούμενο από τη σύζυγό του Ζαφειρία Ν. Αρτεμιάδη, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για πρωτότυπη μαθηματική εργασία σε τομείς της Μαθηματικής Ανάλυσης, στον κ. Μιχάλη Βραχάτη για την εργασία του «Generalization of the Bolzano theorem for simplices» [Topology and its Applications 202 (2016) 40-46].

Δύο (2) βραβεία Δημητρίου Ν. Λαμπαδαρίου, με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ το καθένα, για τους ικανότερους στο μάθημα της Γεωδαισίας, αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016 στους κ.κ. α) Γρηγόριο Μπαλλά, απόφοιτο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και β) Θωμά – Δημήτριο Σαμακόβλη, απόφοιτο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Βραβείο Δημητρίου Λαμπαδαρίου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για ερευνητική εργασία στον κλάδο της Γεωδαισίας, στους κ.κ. Βασίλειο Σακκά και Ευάγγελο Λάγιο για την εργασία τους «Fault modelling of the early-2014~M6 Earthquakes in Cephalonia Island (W. Greece) based on GPS measurements» [Tectonophysics, Vol. 644-645 (2015) pp. 184-196].

Βραβείο Ακαδημαϊκού Π.Σ. Θεοχάρη, αθλοθετούμενο από το Ίδρυμα Περικλή Σ. Θεοχάρη, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, για εργασία στον τομέα της Μηχανικής (Θραύση, Πειραματική Αντοχή Υλικών, Πολυμερή), στους κ.κ. Κωνσταντίνο Κουτσουμάρη και Κωνσταντίνο Επταήμερο για την εργασία τους «A different approach to Eringen’s nonlocal integral stress model with applications for beams» [International Journal of Solids and Structures, Vol. 112 (2017) pp. 222-238].

Βραβείο της Οικογενείας Λουκά Μούσουλου, εις μνήμην του ακαδημαϊκού Λ. Μούσουλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για ερευνητική εργασία στον κλάδο της Μεταλλειολογίας – Ορυκτών Πόρων, στον κ. Μιχάλη Σταματάκη και την κυρία Τάνια Πανάγου για την εργασία τους «The origin and archaeometallurgy of a mixed sulphide ore for copper production on the Island of Kea, Aegean Sea, Greece» [Archaeometry, 57, 2 (2015) pp. 318-343].

Βραβείο Αχιλλέως και Αικατερίνης Διονυσοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για εργασία με θέμα από την έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, στον κ. Βασίλειο Αϊδίνη για την εργασία «Hepatocyte autotaxin expression promotes liver fibrosis and cancer» (Hepatology, Vol. 65, Νο 4 (2017) 1369-1383].

Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για εργασία επί θεμάτων Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, στον κ. Κωνσταντίνο Καραμάνο για την εργασία «Entropy production of entirely diffusional Laplacian transfer and the possible role of fragmentation of the boundaries» (Fractals, Vol. 23, No. 3, 2015).

Βραβείο Ευτυχίας Ευταξιοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, στη μνήμη του Αντιπλοιάρχου Κων. Ν. Ευταξιοπούλου, για μελέτη που αφορά στο Ναυτικό ή στη θάλασσα γενικότερα, μετά θάνατον, στον Γεράσιμο Μ. Βλάχο για το βιβλίο του «Η Ναυτιλία της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807) με τα 400 καράβια του Καποδίστρια» (Αθήνα, 2016).

Βραβείο Χίλδεγαρδ χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για πρωτότυπη ερευνητική εργασία στον κλάδο της Οργανικής Χημείας, στον κ. Αλέξανδρο Ζωγράφο για την εργασία του «Palladium catalyzed C3-arylation of 4-hydroxy-2-pyridones» [ Chem. Commun., 50, pp. 6879-6882, 2014).

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον ομότιμο καθηγητή Σεισμολογίας στο ΕΚΠΑ κ. Κώστα Μακρόπουλο για το σημαντικό έργο του στην ανάπτυξη της σεισμολογίας και του αντισεισμικού σχεδιασμού στην Ελλάδα.