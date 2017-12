Γερμανική υπηρεσία πληροφοριών καταγγέλλει κινεζική κατασκοπεία μέσω social media

Η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών BfV δημοσιοποίησε λεπτομέρειες σχετικά με προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία, όπως υποστηρίζει, είναι ψεύτικα και φτιαγμένα από κινεζικές υπηρεσίες, με στόχο τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών για Γερμανούς αξιωματούχους και πολιτικούς.

Η BfV επέλεξε να κατονομάσει συγκεκριμένα προφίλ τα οποία, όπως τονίζει, είναι ψεύτικα, και ψεύτικους φορείς για να ενημερώσει κυβερνητικούς αξιωματούχους σχετικά με τον κίνδυνο διαρροής πολύτιμων προσωπικών δεδομένων μέσω social media.

«Κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών είναι ενεργές σε δίκτυα όπως το LinkedIn και προσπαθούν εδώ και καιρό να βρουν πληροφορίες και πηγές πληροφοριών με αυτόν τον τρόπο», σύμφωνα με τη BfV, που υπογράμμισε ότι αναζητούνται στοιχεία για συνήθειες, χόμπι και πολιτικές αντιλήψεις.

Όπως επισημαίνει η γερμανική υπηρεσία, μετά από εννιά μήνες ερευνών διαπιστώθηκε ότι πάνω από 10.000 Γερμανοί πολίτες είχαν έρθει σε επαφή στο LinkedIn με ψεύτικα προφίλ τα οποία υποτίθεται πως ήταν «headhunters» (κυνηγοί» ταλέντων, σύμβουλοι, μέλη think tanks κλπ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Λου Κανγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτήρισε τις κατηγορίες αυτές αβάσιμες. «Ελπίζουμε οι σχετικοί γερμανικοί οργανισμοί, ειδικά τα υπουργεία της κυβέρνησης, να μιλούν και να δρουν πιο υπεύθυνα και να μην κάνουν πράγματα που δεν είναι επωφελή ως προς την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων» σημείωσε.

Μεταξύ των ψεύτικων προφίλ τα στοιχεία των οποίων δημοσιοποιήθηκαν ήταν αυτά της «Rachel Li», «κυνηγού ταλέντων» της «RiseHR» και του «Alex Li», που υποτίθεται ήταν «Project Manager at Center for Sino-Europe Development Studies». Τα περισσότερα προφίλ έχουν εικόνες νεαρών, μοντέρνων ανδρών και γυναικών- ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις, όπως σε αυτήν της «Laeticia Chen», του «China Center of International Politics and Economy» προέρχονται από άσχετες πηγές, όπως καταλόγους με είδη μόδας κλπ.

Έρευνα του Reuters έδειξε πως κάποια από τα προφίλ συνδέονταν με διπλωμάτες και πολιτικούς από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες- ωστόσο δεν διαπιστώθηκε εάν υπήρξαν εκτενείς επαφές πέρα από το αρχικό «add».