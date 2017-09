Γλυπτά Παρθενώνα: Το ΥΠΠΟΑ διαψεύδει δημοσίευμα των «Times» του Λονδίνου

Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδία Κονιόρδου, διέψευσε εμφατικά το δημοσίευμα της Ανθής Καρασσάβα στους «Times» του Λονδίνου με τίτλο «Η Ελλάδα απειλεί να κινηθεί δικαστικά προκειμένου να ανακτήσει τα ‘’κλεμμένα’’ Ελγίνεια Μάρμαρα».

Η υπουργός όχι μόνο δεν είπε ή υπονόησε κάτι τέτοιο, αλλά αντιθέτως επισήμανε ότι: «Η Ελλάδα σε αυτό το στάδιο κινείται προς την κατεύθυνση της χρήσης τόσο της διπλωματικής οδού όσο και εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών», προσθέτοντας το αυτονόητο, ότι δηλαδή η χώρα επιφυλάσσεται του δικαιώματος που της δίνει το Διεθνές Δίκαιο να κινηθεί νομικά για να διεκδικήσει την επιστροφή ενός εμβληματικού πολιτιστικού της αγαθού, το οποίο νόμιμα της ανήκει όπως είναι τα Γλυπτά του Παρθενώνα, όποτε, όταν και εφόσον κάποια στιγμή στο μέλλον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο.

Η παραποίηση των δηλώσεων της υπουργού Πολιτισμού ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα και η παρουσίαση του όλου θέματος με τρόπο που να δείχνει, παραπλανητικά, την επιλογή της δικαστικής οδού ως ειλημμένης απόφασης, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το δημοσίευμα

Ερ.: Two hundred years have elapsed since the Parthenon was stripped of its frieze. Where does the repatriation campaign stand at present? Is Athens stepping up efforts to bring a case before international justice? Is it considering other options? Is the government still working with Geoffrey Robertson and Amal Clooney in examining legal options?

ΑΠ.: Greece is determined to break the deadlock caused by the continuous refusal by the British Government to return the Parthenon Sculptures to their country of origin and, to this end, the issue of the reunification of the Parthenon Sculptures is constantly kept high in its agenda.

Greece is at this stage pursuing the strategy of using both diplomatic channels and alternative means of dispute resolution, without however having excluded for the future any possible use of judicial means.

Ε: Έχουν παρέλθει 200 χρόνια από τη στιγμή που τα γλυπτά αφαιρέθηκαν από τον Παρθενώνα. Πώς προχωράει αυτή τη στιγμή το αίτημα επαναπατρισμού τους; Η Αθήνα επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου να φέρει ενώπιον των διεθνών δικαστηρίων την υπόθεση; Εξετάζει άλλες λύσεις; Η κυβέρνηση συνεργάζεται ακόμα με τον κ. Τζέφρι Ρόμπερτσον και την κα Αμάλ Κλούνεϊ στην εξέταση νομικών λύσεων;

ΑΠ.: H Ελλάδα είναι αποφασισμένη να σπάσει το αδιέξοδο που προκαλείται από τη συνεχή άρνηση της βρετανικής κυβέρνηση να επιστρέψει τα γλυπτά του Παρθενώνα στη χώρα καταγωγής τους και για τον λόγο αυτό, το ζήτημα της Επιστροφής των Γλυπτών παραμένει διαρκώς ψηλά στην ατζέντα μας,

Η Ελλάδα σε αυτό το στάδιο κινείται προς την κατεύθυνση της χρήσης τόσο της διπλωματικής οδού όσο και εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αποκλείουμε την πιθανότητα χρήσης δικαστικών μέσων στο μέλλον.

