Βουδαπέστη: Στη Διάσκεψη του ΠΟΥ Ευρώπης ο Αλ. Τσίπρας

Στη Βουδαπέστη βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα είναι κεντρικός ομιλητής στις σημερινές εργασίες της 67ης Συνόδου του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας θα απευθύνει στις 11:30 (ώρα Ελλάδος) ομιλία με κεντρικό θέμα: «Βιώσιμη ανάπτυξη, υγεία και ευημερία για όλους σε όλες τις ηλικίες» ("Sustainable Development, health and well-being for all at all ages").

Όπως ανέφερε κυβερνητικός αξιωματούχος, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να υπογραμμίσει ότι «η Ελλάδα κατάφερε τα τελευταία δύο χρόνια:

Να διασφαλίσει πρόσβαση στο σύστημα υγείας για όλους,

Να στηρίξει και να σταθεροποιήσει το δημόσιο σύστημα υγείας (αύξηση ΑΕΠ),

Να αντιμετωπίσει τα θέματα διαφθοράς,

Να φροντίσει τους προσφυγές με εμβολιασμός όλων των παιδιών,

Να προωθήσει μια μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και

Να εξασφαλίσει την πρόσβαση ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα».

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, με τον οποίο θα συζητηθούν θέματα συνεργασίας Ελλάδας - ΠΟΥ.

Αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας - ΠΟΥ

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επίκειται τις επόμενες μέρες, να υπογραφεί συμφωνία για ίδρυση γραφείου του ΠΟΥ στην Ελλάδα.

Η παρουσία της Ελλάδας στη Σύνοδο είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένη. Θα υπάρξει παρέμβαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού σε γεύμα εργασίας σε επίπεδο υπουργών, με θέματα την ψυχική υγεία και το φάρμακο. Επιπλέον, ο ΓΓ Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος θα εκπροσωπήσει το ελληνικό υπουργείο Υγείας σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σχετικά με την ανοσοποίηση πληθυσμών και την προστασία των προσφύγων και μεταναστών, τη μικροβιακή αντοχή και τα υποδείγματα συνεργασίας εθνικών κρατών με τον ΠΟΥ.

Συνάντηση Τσίπρα - Όρμπαν

Κατά την παραμονή του στη Βουδαπέστη, ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας (13:00 ώρα Ελλάδας).

Με φορείς της ομογένειας

Στις 15:00 (ώρα Ελλάδας) ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους ελληνικής ομογένειας στην Ουγγαρία, στην πρεσβεία της Ελλάδας στη Βουδαπέστη.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ