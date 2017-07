«Ο μαύρος πύργος» του Stephen King στη μεγάλη οθόνη

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα του Stephen King, ο «Μαύρος πύργος» (The dark tower), έπειτα από αρκετά χρόνια προσπαθειών, οι οποίες δεν καρποφόρησαν, καταλήγει στη μεγάλη οθόνη.

«Καθώς ο μαυροντυμένος άντρας απομακρυνόταν προς την έρημο, ο τελευταίος πιστολέρο ήταν ακριβώς από πίσω του». Αυτές ήταν οι πρώτες καθοριστικές γραμμές, με τις οποίες ο Stephen King πυροδότησε τη δημιουργία ενός ολόκληρου κόσμου, μέσα από τις σελίδες των (οκτώ) βιβλίων του, «Ο μαύρος πύργος», που κάνει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με τον ομώνυμο τίτλο.

«Ο μαύρος πύργος» μπλέκει με μαεστρία είδη, όπως γουέστερν, θρίλερ, φαντασία, και η ταινία αξιοποιεί όλα αυτά τα στοιχεία, «δένοντάς» τα σε μια φλογερή ταινία δράσης.

Σε πρωταγωνιστικό ρόλο, θα βρούμε τον Idris Elba («Pacific Rim», «Thor: Σκοτεινός κόσμος», «Beasts of no nation») να υποδύεται τον πιστολέρο Roland Deschain και τον Matthew McConaughey («Interstellar», «True detective», «Gold», «Dallas Buyers Club») που είναι ο Walter O’Dim, ο μαυροντυμένος άντρας. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Δανός Nikolaj Arcel («A royal affair», «Truth about men»), ενώ την παραγωγή οι Ron Howard («Infrerno», «The Da Vinci code») και Erica Huggins («Fightplan»).

Στην 50χρονη καριέρα του, ο Stephen King έχει γράψει πάνω από 80 βιβλία και έχει κερδίσει επάξια τη φήμη ενός από τους καλύτερους αφηγητές του κόσμου. Έχει τιμηθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών με το εθνικό μετάλλιο για τη συνεισφορά του στις Τέχνες, από το Εθνικό Ίδρυμα Βιβλίων με το μετάλλιο για διακεκριμένη συνεισφορά στα αμερικανικά γράμματα και με αμέτρητα ακόμη βραβεία και επαίνους. Το όνομά του είναι εξαιρετικά αναγνωρίσιμο και είναι ο κύριος εκφραστής της σύνδεσης του καθημερινού μας κόσμου με το μεταφυσικό.

Η σειρά βιβλίων «Μαύρος πύργος» έχει εμπνεύσει εκατομμύρια αναγνώστες, μεταξύ των οποίων και ένα νεαρό αγόρι από τη Δανία, του οποίου η φαντασία ξύπνησε, διαβάζοντας όσα διαδραματίζονταν στον Μέσο Κόσμο. Ως ενήλικος, ο σκηνοθέτης Nikolaj Arcel ήταν αποφασισμένος να είναι αυτός, που θα μεταφέρει την ιστορία στη μεγάλη οθόνη.





Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις σκοτεινές αίθουσες στις 3 Αυγούστου, σε διανομή Feelgood.

