Η Αλ Αΐν ανακοίνωσε τον Μπεργκ

«Άραβας» είναι από σήμερα ο Μάρκους Μπεργκ, με την Αλ Αΐν, το σύλλογο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να ανακοινώνει την απόκτησή του για τα επόμενα δύο χρόνια, μέσω του λογαριασμού της στο twitter.

«Official! We are pleased to announce the signing of Marcus Berg @alainfcae #alainclub #WelcomeBerg» αναφέρει η ανάρτηση της ομάδας.

Η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε στα 3,3 εκ. ευρώ, εκ των οποίων στο ταμείο της ελληνικής ομάδας θα μπουν 2,5 εκ. Παράλληλα, οι «πράσινοι» πέτυχαν να μπει ρήτρα στο συμβόλαιό του που καθιστά απαγορευτική ενδεχόμενη σκέψη για μετακίνηση σε άλλη ελληνική ομάδα.

Λίγες ώρες μετά την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Σουηδού, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε με την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Δυστυχώς ο Μάρκους Μπεργκ επέλεξε να φύγει από τον Παναθηναϊκό γιατί έκρινε ότι στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, κοντά στο τέλος της καριέρας του, ήθελε να αποκομίσει ένα μεγάλο οικονομικό όφελος.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις. Τις ξεχνάμε, καθώς ο Μάρκους έχει προσφέρει πολλά στον Παναθηναϊκό.

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο βήμα που επέλεξε να κάνει και τον περιμένουμε εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί για να κλείσει την καριέρα του στο Σύλλογό μας».