Το Ergon Ensemble επανέρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών, παρουσιάζοντας μια μουσική πρόταση πάνω στην τρέλα, μέσα από τη συναυλία, με τίτλο «Madness», η οποία πραγματοποιείται στο θέατρο Rex - Σκηνή Κοτοπούλη (Πανεπιστημίου 48), στις 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ.

Ο Πάρις Μέξης επιμελείται σκηνοθετικά τρία αριστουργήματα του σύγχρονου μουσικού ρεπερτορίου, που ερμηνεύουν ο εξαιρετικός βαρύτονος Χόλγκερ Φαλκ και η ανερχόμενη σοπράνο Άρτεμις Μπόγρη, υπό τη διεύθυνση του μόνιμου συνεργάτη της ομάδας, διεθνούς φήμης μαέστρου, Κάσπερ ντε Ρο.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την «Κασσάνδρα» του Ιάννη Ξενάκη, έργο για βαρύτονο και σόλο κρουστά (1987), που αποτελεί μέρος του μοναδικού σκηνικού έργου του συνθέτη, «Ορέστεια». Στη συνέχεια, το «My illness is the medicine i need» («Η αρρώστια μου είναι το γιατρικό που χρειάζομαι») του Τόμας Λάρχερ, έργο για σοπράνο, πιάνο, βιολί και τσέλο (2002 - 2013), που βασίζεται σε εσωτερικούς μονολόγους ασθενών σε ψυχιατρεία. Τέλος, το «Eight songs for a mad king» («Οκτώ τραγούδια για έναν τρελό βασιλιά») του Πίτερ Μάξγουελ Ντέιβις, έργο για ανδρική φωνή και ενόργανο σύνολο (1969), που αναφέρεται στη διαταραγμένη προσωπικότητα του βασιλιά Γεωργίου Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κάσπερ ντε Ρο.

Διεύθυνση ορχήστρας: Κάσπερ ντε Ρο, σκηνοθετική επιμέλεια - σχεδιασμός σκηνικών και κοστουμιών: Πάρις Μέξης, σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης, σχεδιασμός ήχου: Κατερίνα Βάμβα, καλλιτεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Μούζας. Ergon Ensemble: Νίκος Νικόπουλος (φλάουτο), Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο), Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο), Μπάμπης Ταλιαδούρος (κρουστά), Παναγιώτης Τζιώτης (βιολί), Δημήτρης Τραυλός (τσέλο). Ερμηνεύουν: Χόλγκερ Φαλκ (βαρύτονος), Άρτεμις Μπόγρη (σοπράνο).

Πληροφορίες

Θέατρο Rex - Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη»: Πανεπιστημίου 48 - Αθήνα, τηλ.: 210 3305074. Τιμές εισιτηρίων: κανονικό: από 17 έως 22 ευρώ, φοιτητικό: 12 ευρώ, άνεργοι - ΑΜΕΑ: 5 ευρώ. Πώληση εισιτηρίων: κεντρικά εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Πανεπιστημίου 39 - εντός στοάς Πεσμαζόγλου (Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 16:00, Σάββατο: 10:00 - 15:00), καταστήματα Reload και βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, ηλεκτρονικά: greekfestival.gr, τηλεφωνικά: 210 3272000 (καθημερινά και Κυριακές: 9:00 - 21:00).





