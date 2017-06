Μυστηριώδης εξερεύνηση, ανίκητη πολεμίστρια και άγριος έρωτας

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

Η εξερεύνηση μίας μυστηριώδους πόλης, οι περιπέτειες μιας ανίκητης αμαζόνας, η σύγκρουση δύο φυλών εξαιτίας ενός έρωτα, η ξεχωριστή φροντίδα ενός παράλυτου ανθρώπου, η δράση ενός ρεαλιστικού υπερήρωα και η προσπάθεια ενός τσιγκούνη να κρύψει το ελάττωμά του ξεδιπλώνονται στα πλάνα των ταινιών στις ταινίες αυτής της εβδομάδας.

Βασισμένη στο μπεστ σέλερ του Ντέιβιντ Γκραν, «The lost city of Z: A tale of deadly obsession in the Amazon», η βιογραφική περιπέτεια του Τζέιμς Γκρέι -με τους Τσάρλι Χάναμ, Τομ Χόλαντ, Σιένα Μίλερ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Άνγκους Μακφαντάιεν- αφηγείται την ιστορία του Βρετανού εξερευνητή Πέρσι Φόσετ, ο οποίος, τη δεκαετία του 1920, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της αναζήτησης μίας μυστηριώδους πόλης στον Αμαζόνιο.

Η Γουόντερ Γούμαν, που δημιουργήθηκε από τον Γουίλιαμ Μούλτον Μάρστον, είναι η ηρωίδα της περιπέτειας επιστημονικής φαντασίας της Πάτι Τζένκινς, με τους Γκαλ Γκαντότ, Κρις Πάιν, Κόνι Νίλσεν, Ρόμπιν Ράιτ, Ντάνι Χάστον, Ντέιβιντ Θιούλις, Ελένα Ανάγια, Γιούεν Μπρέμνερ, Σαΐντ Ταγκμάουϊ και Λούσι Ντέιβις, η οποία βασίζεται στους χαρακτήρες της DC και προβάλλεται και σε τρισδιάστατη έκδοση. Προτού γίνει γνωστή ως η Γουόντερ Γούμαν, ήταν η Νταϊάνα, πριγκίπισσα των Αμαζόνων, εκπαιδευμένη να είναι μια ανίκητη πολεμίστρια. Μεγαλωμένη σε ένα προστατευμένο παραδεισένιο νησί, η ζωή της αλλάζει, όταν ένας Αμερικανός πιλότος πέφτει στις ακτές του νησιού της και της λέει για έναν μεγάλο πόλεμο, που εξαπλώνεται στον έξω κόσμο. Πεπεισμένη ότι μπορεί να σταματήσει την απειλή, αφήνει τον κόσμο της και μάχεται δίπλα στους ανθρώπους, σε έναν πόλεμο χωρίς προηγούμενο.

Με θέμα μια απαγορευμένη αγάπη, το αυστραλέζικο αισθηματικό δράμα των Μάρτιν Μπάτλερ και Μπέντλεϊ Ντιν, που βασίζεται σε πραγματική ιστορία, ήταν υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Με όλο το καστ να ανήκει στην παραδοσιακή φυλή Γιάκελ, που ζει στο νησί Τάνα του Νότιου Ειρηνικού, όπου η ζωή κυλά, χωρίς να αλλάζει τίποτα εδώ και αιώνες, μία κοπέλα δραπετεύει με τον αγαπημένο της, για να γλιτώσει από έναν γάμο που έχει κανονίσει η οικογένειά της, με αποτέλεσμα δύο φυλές να έρθουν σε διαμάχη. Οι δύο νέοι προσπαθούν να ζήσουν τον έρωτά τους καθώς καταδιώκονται από όλους.

Η αργεντίνικη συγκινητική κωμωδία του Μάρκος Καρνεβάλε αποτελεί ριμέικ της γαλλικής επιτυχίας «Οι άθικτοι» των Ολιβιέ Νακάς και Έρικ Τολεντανό. Με τους Όσκαρ Μαρτίνεζ, Ροντρίγκο Ντε Λα Σέρνα, Αλεχάντρα Φλέσνερ, Κάρλα Πέτερσον, Ρίτα Πάουλς και Φράνκο Μασίνι, ένας ευκατάστατος επιχειρηματίας, που, ύστερα από ένα ατύχημα, μένει τετραπληγικός, αναζητεί βοηθό για να τον φροντίζει. Παρά τις αντιρρήσεις του οικογενειακού του περιβάλλοντος, επιλέγει έναν άντρα, ο οποίος δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα για αυτήν τη δουλειά, αφού είναι απλώς ένας βοηθός κηπουρού. Όμως είναι ο μόνος, που δεν του φέρεται με οίκτο. Έτσι, τον κάνει να χαμογελάσει πάλι και να βρει ξανά νόημα στη ζωή, απολαμβάνοντας τις μικρές καθημερινές χαρές.

Στην πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, ο Γκαμπριέλε Μαϊνέτι χρησιμοποιεί όλους τους στερεοτυπικούς αμερικανικούς μύθους γύρω από τους σούπερ ήρωες, δημιουργώντας μία ιταλική κωμωδία επιστημονικής φαντασίας με έναν ρεαλιστικό υπερήρωα, η οποία απέσπασε επτά βραβεία Ντονατέλο (Ιταλικής Ακαδημίας Κινηματογράφου) και πέντε βραβεία στο 73ο Φεστιβάλ Βενετίας. Με τους Κλαούντιο Σανταμαρία, Ιλένια Παστορέλι και Στέφανο Αμπρότζι, ένας μικροκακοποιός, μετά από ένα παράξενο ατύχημα, ανακαλύπτει ότι έχει αναπτύξει υπερδυνάμεις. Όμως, αντί να τις χρησιμοποιήσει για καλό σκοπό, αποφασίζει να προωθήσει την καριέρα του ως σούπερ εγκληματίας, αφού έχει γίνει άτρωτος πια, κάτι που δεν χαροποιεί ιδιαίτερα τους βαρόνους της περιοχής. Και μέσα σε όλα αυτά, ερωτεύεται μια διαταραγμένη κοπέλα.

Η γαλλική κωμωδία του Φρεντ Καβαγιέ ξετυλίγει την ιστορία ενός τσιγκούνη, που βρίσκει το νόημα της ζωής στην αποταμίευση και έχει οργανώσει ανάλογα την καθημερινότητά του. Οι ισορροπίες του ανατρέπονται, όταν ερωτεύεται μια γοητευτική γυναίκα, αλλά και από την εμφάνιση της κόρη του, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε. Η προσπάθειά του να κρύψει την τσιγκουνιά του τον οδηγεί σε μεγάλες γκάφες. Παίζουν οι Ντάνι Μπουν, Λοράνς Αρνέ, Νοεμί Σμιντ, Πατρίκ Ριντρεμόντ και Κριστόφ Κανάρ.