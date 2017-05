Ο Πάπας παρέλαβε ένα ηλεκτρικό Opel Ampera-e

Και το Βατικανό συμβάλλει στην προσπάθεια για περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η Opel θα συμβάλλει στο φιλόδοξο στόχο του να γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο με μηδενικές εκπομπές CO 2 , χάρη στις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας και τα ηλεκτρικά οχήματα. Ο CEO της Opel, Dr. Karl-Thomas Neumann συνάντησε την Αυτού Αγιότητα Πάπα Φραγκίσκο στα πλαίσια του συνεδρίου “Laudato Sì: the Sustainability of Communication & Innovation” και του προσέφερε τα κλειδιά ενός ολοκαίνουργιου Opel Ampera-e.

«Είμαστε περήφανοι που εμείς, σαν Opel, μπορούμε να συμβάλλουμε στους φιλόδοξους στόχους της Πόλης του Βατικανού. Το νέο μας Ampera-e θα κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή για καθημερινή χρήση, χωρίς συμβιβασμούς» δήλωσε ο CEO της Opel, Dr. Karl-Thomas Neumann.

Το συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι ιδρυμάτων, επιχειρηματίες, εμπειρογνώμονες και προσωπικότητες διεθνούς κύρους, συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ενώ τέθηκαν και ερωτήματα σχετικά με τη μελλοντική μετακίνηση. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το Βατικανό, η Opel και η Ιταλική εταιρεία παραγωγής ενέργειας Enel δεσμεύτηκαν να εργαστούν πάνω σε ένα πρόγραμμα βιώσιμης μετακίνησης για την πόλη-κρατίδιο.

Το Opel Ampera-e επαναπροσδιορίζει, σύμφωνα με την εταιρία, την ηλεκτρική μετακίνηση προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία 520 χλμ (βάσει του NEDC) – τουλάχιστον 100 χλμ επιπλέον του πλησιέστερου ανταγωνιστή στην κατηγορία, σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.​