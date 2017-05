Πέθανε ο Ρότζερ Μουρ

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 90 ετών, ο σερ Ρότζερ Τζωρτζ Μουρ, γνωστός από τον ρόλο τού Σάιμον Τέμπλαρ στην τηλεοπτική σειρά «Ο Άγιος» (δεκαετία του 1960) και μετέπειτα από τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα Τζέιμς Μποντ.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, ο Μουρ απεβίωσε στην Ελβετία, «έπειτα από μια σύντομη, αλλά γενναία μάχη με τον καρκίνο». Ο σερ Ρότζερ Τζωρτζ Μουρ γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 1927. Πρωταγωνίστησε σε επτά κινηματογραφικές ταινίες ερμηνεύοντας τον θρυλικό πράκτορα του Ίαν Φλέμινγκ, μεταξύ του 1973 και του 1985.

Ο Μουρ εργάσθηκε επίσης ως μοντέλο, ενώ εμφανίσθηκε και σε πολλές άλλες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως οι: «Ιβανόης» (1958 - 1959), «Μάβερικ» (1961) και στη σειρά «The Persuaders!» (1971), μαζί με τον Τόνι Κέρτις.

Υπήρξε, επίσης, «πρεσβευτής καλής θελήσεως» της Unicef. Από τη δεκαετία του 1970 ζούσε εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου για φορολογικούς λόγους. Η αυτοβιογραφία του δημοσιεύθηκε το 2008, ενώ έχει γράψει και άλλα βιβλία με αναμνήσεις από τη σταδιοδρομία του και τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ.

Tο 1999 τιμήθηκε με το παράσημο «Commander of the Order of the British Empire» και αργότερα με το ανώτερο «Knight Commander of the Order of the British Empire», για το φιλανθρωπικό του έργο. Ο ίδιος ο Μουρ δήλωσε ότι η αιτιολόγηση «σήμανε πολύ περισσότερα για μένα από ό,τι αν το είχα πάρει για την ηθοποιία μου... Υπερηφανεύομαι γιατί το πήρα για λογαριασμό της Unicef...».

Στις 11 Οκτωβρίου 2007, τρεις ημέρες πριν τα ογδοηκοστά του γενέθλια, ο Μουρ τιμήθηκε με αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Χόλυγουντ για το έργο του στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Το 2008 η γαλλική κυβέρνηση του απένειμε το παράσημο Commandeur του Τάγματος Τεχνών και Γραμμάτων, ενώ στις 21 Νοεμβρίου 2012 ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο του Χάρτφορντσιερ «για την εξέχουσα συνεισφορά του στην κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου για περισσότερα από 50 χρόνια, και ιδίως σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές στην Κομητεία του Χάρτφορντσιερ.